スポーツ観戦への注目が高まるこの時期、スーパー銭湯「やまの湯」のリラックス空間で大画面の臨場感を体感！BenQの最新4Kスマートホームプロジェクター「TK705i」を期間限定設置

有限会社やまの湯



茨城県内初のスーパー銭湯やまの湯（茨城県水戸市）はベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下BenQ）、とコラボレーションし、湯上がりのリラックスタイムに最新の4Kスマートホームプロジェクター「TK705i」を通じて大画面のスポーツ観戦を楽しめる特設スペースを6月12日から期間限定で提供します。

「TK705i」は、4K UHDの高解像度と3,000 ANSIルーメンの高輝度に加え、BenQ独自のCinematicColor(TM)テクノロジーにより、明るい空間でも鮮やかで自然な映像を楽しめる4Kスマートホームプロジェクターです。約2.2mから100インチの大画面投写が可能で、投写比1.0～1.3、1.3倍光学ズームにより、設置環境に合わせた柔軟な投写にも対応します。

また、動きの速いシーンもなめらかに映し出すMEMC技術により、スポーツ観戦で臨場感のある視聴体験を実現します。

スーパー銭湯「やまの湯」での温浴時間に“観戦の楽しみ”を加えることで、入浴前後の過ごし方をさらに豊かにします。リラックスとスポーツ観戦の高揚感が重なる、スーパー銭湯ならではの新しい没入体験を、BenQの大画面投写を通じて提案します。

【特設体験スペース概要】

湯上がり後の贅沢なひとときを過ごす特設スペースにて、スポーツ観戦の臨場感を大画面で楽しめる映像体験をお届けします。スポーツ観戦に最適な仕様を備えた「TK705i」により、高精細かつリアルな色再現、滑らかな動き補正を実現し、温浴施設でくつろぎながらも、スポーツ観戦ならではの高揚感を味わえる空間を提供します

■期間

2026年6月12日（金）～2026年8月11日（火）

■場所

スーパー銭湯「やまの湯」

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町144-1

TEL：029-244-1126

【営業時間】10：00～25：00（入浴受付は24：20まで）

【定休日】第3月曜日

【プロジェクター設置場所】やまの湯キッチン横の白壁：くつろぎの場からご視聴いただけます。

【キャンペーンの概要】

今回のコラボレーションに伴い、「BenQ Japan」X公式アカウントにて、キャンペーンを開催します。リビングや寝室で気軽に寝ころびながら映像を楽しんでいただくために開発された天井モバイルプロジェクター『GV32』、「やまの湯」の入浴チケットをプレゼントします。

■応募期間

2026年6月12日(金)～8月11日(火)23：59まで[真永1]

■キャンペーン内容

抽選で天井モバイルプロジェクター『GV32』を1名様、「やまの湯」の「回数券(10枚つづり)」を3名様、「入浴券＋薪サウナ券」のセットを5枚様、「入浴券」を10名様にプレゼントします。

[真永1]応募期間も寿ノ湯同様ワールドカップ期間で仮置きしております。こちらも期間についてご相談させてくださいませ。

■応募方法

１.X(旧Twitter)で「BenQ Japan」公式アカウント(https://x.com/BenQJapan)をフォロー。

２.指定のハッシュタグ「#ととのいシアター」「#BenQ」「#GV32」「#やまの湯」を付けて、視聴風景の写真をXにポスト。

■当選発表

当選された方にはXのダイレクトメッセージにてご連絡差し上げます。

落選の場合のご連絡はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

■注意事項

・キャンペーンへのご参加は、お1人様1回とさせて頂きます。

・当選連絡後、2026年8月31日までにご返信いただけなかった場合には、当選を無効とさせていただきます。

・賞品の発送は2026年9月を予定しています。都合により賞品の発送が遅れる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

・賞品のお届け先は日本国内に限らせていただきます。

・応募者が未成年者の場合、法定代理人(親権者等)の同意を得てから本キャンペーンにご参加ください。

・当キャンペーンは予告無く変更、中止されることがあります。

【製品概要】

■4Kスマートホームプロジェクター TK705iについて

「TK705i」は、4K UHD解像度と3,000 ANSIルーメンの高輝度を備えた4Kスマートホームプロジェクターです。約2.2mから100インチの大画面投写が可能で、投写比1.0～1.3、1.3倍光学ズームにより、設置環境に合わせて画面サイズや投写距離を柔軟に調整できます。BenQ独自のCinematic Color(TM)テクノロジーによる自然で豊かな色再現に加え、MEMC技術が動きの速い映像もなめらかに描写。サッカーをはじめとするスポーツ観戦でも、選手の動きや試合展開を大画面で臨場感たっぷりに楽しめます。

『TK705i』の主な特長

・4K(3840×2160)解像度

・昼間の環境でも見れる3,000ANSIルーメンの高輝度設計

・約2.2mから100インチの大画面投写が可能。

・BenQ独自のCinematicColor(TM)テクノロジーにより、ピッチやユニフォームの色も自然に再現

・MEMC技術により、サッカーの素早い攻防もなめらかに描写

■天井モバイルプロジェクター GV32について

「GV32」は、リビングや寝室で気軽に寝ころびながら映像を楽しめる、天井投影対応のモバイルプロジェクターです。フルHD（1920×1080）解像度と500 ANSIルーメンの高輝度LED光源を備え、壁はもちろん、付属の台座に置いて角度を調整するだけで天井にも投影可能。スリープタイマーやナイトシフトモードも搭載しており、自宅でも湯上がり後や就寝前のリラックスタイムに、スポーツ観戦をくつろぎながら楽しめます。さらにGoogle TV OSを内蔵し、NetflixやYouTube、Disney+などの認定アプリにも対応。4W×2スピーカーと10Wウーファーによる臨場感あるサウンドで、自宅のくつろぎ時間を手軽な“天井シアター”に変えます。

『GV32』の主な特長

・フルHD（1920×1080）解像度

・500 ANSIルーメンの高輝度LED光源を採用

・付属台座で角度を調整し、壁だけでなく天井にも投影可能

・スリープタイマーやナイトシフトモードを搭載し、寝ころびながらの視聴にも最適

・Google TV OS内蔵で、NetflixやYouTube、Disney+など15,000以上のアプリに対応

・4W×2スピーカーと10Wウーファーにより、臨場感あるサウンドを実現

■ やまの湯について

茨城県水戸市にある「スーパー銭湯やまの湯」は、1999年に県内初のスーパー銭湯として誕生しました。新興住宅地や学校が多い地域性もあり、学生・ファミリー層・お年寄りと幅広い世代が通う温浴施設です。「日常の中で気軽に立ち寄れ、日常をより豊かにする場所」と26年間地域に親しまれてきましたが、施設老朽化もあり、昨年12月に大規模リニューアル。機能性やデザイン性をより現代的仕様に刷新することで、より幅広い世代が楽しめる施設になりました。

スーパー銭湯やまの湯 ウェブサイト

https://www.yamanoyu.com/

■ BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値のあるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。

＜製品情報URL＞

TK705i製品ページ：https://www.benq.com/ja-jp/projector/cinema/tk705i.html

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト：https://www.benq.com/ja-jp/index.html

■お客様お問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9：30～17：00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mail お問合せ： support@benq.jp

報道関係者お問い合わせ先

有限会社やまの湯 山野

茨城県水戸市笠原町144-1

TEL：029-244-1126 FAX：029-241-3937 E-mail： toiawase@yamanoyu.com