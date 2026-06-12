【シンクタンクフォト新製品】フォトグラファーに愛され続ける、大人気カメラバッグがリニューアルして登場！新しい「エアポートバックパック」と「ターンスタイル」を発売

銀一株式会社

長年にわたり、世界中のフォトグラファーから絶大な信頼を寄せられているアメリカのthinkTANKphoto（シンクタンクフォト）。

「Quality Equals Longevity（品質は長寿命に等しい）」という理念のもと、プロフェッショナルの過酷な使用に耐えうる堅牢な製品設計を行い、製品を長く愛用してもらうことで環境負荷を低減する取り組みを続けています。

2026年6月19日（金）、同ブランドより、旅と移動に最適化された大容量カメラバックパック「エアポート バックパック」シリーズ4機種と、街・旅・日常を軽快につなぐスリングバッグ「ターンスタイル」 シリーズが新型へリニューアルし、同時発売されます。

海を越える長距離フライトから日々のスナップシューティングまで、フィールドとシーンを問わずクリエイターのパフォーマンスを最大限に引き出します。

銀一：発売案内リリース :https://www.ginichi.co.jp/information/pressrelease/50505/

エアポート バックパック シリーズ

航空機内持ち込みサイズに最大限の機材を収納するために設計された、トラベルフォトグラファーや出張の多いクリエイターのためのカメラバックパックシリーズです。より丈夫な素材への刷新、快適な使い心地の改良、そして機材から小物までスマートに収納できる内部構造により、大切な機材をしっかりと保護しながらノートPCやタブレット、携帯品への素早いアクセスを実現します。海外フライトでも、撮影現場間の移動でも、確かな収納力と高い信頼性でプロフェッショナルのニーズに応えます。

◆ 製品特徴

機内持ち込みサイズ最適化と安心のセキュリティ機能

ロック対応のYKK RC Fuseジッパーや内蔵ケーブルロックで、大切な機材を確実に保護します。バッグのサイズは多くの国際線・国内線の機内持ち込み規定に対応しており、お使いの機材をさまざまな場所へ安心して運搬できます。

サイドからも取り出しやすい背面パネルのノートPC収納

ノートPC収納部をフロントから背面に移設（※）。バッグを前に回すだけで、立ったままノートPCやタブレット、書類にアクセス可能です。16インチのMacBook Proや10インチタブレットに対応します。

※エアポート エッセンシャル ローリングバックパックはフロントパネル収納

整理整頓がはかどる充実した小物ポケット

前モデルよりもフロントポケットを拡大し、細かなオーガナイザーとキーランヤードを内蔵しました。バッグ側面にはジッパー付きウォーターボトルポケットを左右に配置し、三脚や水筒などを収納可能（三脚固定用ストラップも付属）。メインコンパートメントの蓋裏にはメッシュポケットを搭載し、ケーブル、メモリーカード、バッテリーなどの小物も整理して収納できます。

新しい中仕切りシステム

メインコンパートメントには、新設計のアクセサリーポケット付き中仕切りを採用。さらに、エッセンシャルズ 26L / コミューター 31L / エッセンシャル ローリングバックパックには、機材と私物を分けて収納する際に便利なフルワイドの中仕切りを搭載。よりさまざまなシーンで使いやすくなりました。

より安全性の高い隠しポケットを搭載

バッグ背面にはキャリーケースのハンドルを通すことができるパススルーを搭載。また、パススルーの下には、パスポートや現金を安全に収納できる隠しポケットを追加しました（※）。

※エアポート エッセンシャルズ ローリングバックパックを除く

洗練されたシルエットと内装デザイン

バッグ外装には1260Dポリバリスティックナイロン、420Dナイロンスモールリップストップ、600Dポリエステルを組み合わせ、シンクタンクフォトならではの耐久性はそのままに、よりすっきりとした現代的な外観にブラッシュアップしました。内装には200Dツートーン ダイヤモンドリップストップを採用し、収納物の視認性を高めています。

※収納イメージ：エアポート コミューター 31L◆ ラインナップ

エアポート エッセンシャルズ 26L / Airport Essentials 26L

コンパクトな機内持ち込みサイズ対応のカメラバックパックです。300mm F2.8装着レンズを含む標準サイズボディと3-5本のレンズを収納可能。フルワイドの中仕切りを使うことで、機材と日常の携帯品をスマートに分けて運べます。

[銀一オンラインショップ]

https://www.ginichi.com/shop/g/g59381/

スペック

価格：39,050円（税込）

JANコード：0874530001932

外寸：H44 × W29 × D16-22cm

内寸：H43 × W28 × D13.5cm

ノートPC収納部：H41 × W26.5 × D2.5cm

容量：26L（メイン 18L / フロント 6L / ノートPC 2L）

重量：2kg

同梱物：レインカバー、ケーブルロック、トライポッドストラップ

収納目安：標準ボディ2台（レンズ装着）＋レンズ2-4本、最大300mm F2.8、16インチMacBook Pro＋10インチタブレット

エアポート コミューター 31L / Airport Commuter 31L

国内線・国際線の機内持ち込み規定の多くに対応する、汎用性の高い大容量カメラバックパックです。バッテリーグリップ付ボディや、400mm F2.8装着レンズを含む大型機材の収納にも対応します。

[銀一オンラインショップ]

https://www.ginichi.com/shop/g/g59383/

スペック

価格：46,200円（税込）

JANコード：0874530001949

外寸：H48.5 × W33 × D18.5-26cm

内寸：H44 × W30 × D17cm

ノートPC収納部：H41.5 × W28.5 × D2.5cm

容量：31L（フロント 6L / ノートPC 2L）

重量：2.2kg

同梱物：レインカバー、ケーブルロック

収納目安：グリップ付きボディ2台（レンズ装着）＋レンズ3-6本、最大400mm F2.8、16インチMacBook Pro＋10インチタブレット

エアポート アクセラレーター 41L / Airport Accelerator 41L

機内持ち込み規定をクリアしながらシリーズ最大容量を誇る、長距離トラベル向けカメラバックパックです。600mm F4（非装着）まで対応し、膨大な機材を安全に持ち運べます。

[銀一オンラインショップ]

https://www.ginichi.com/shop/g/g59380/

スペック

価格：53,900円（税込）

JANコード：0874530001956

外寸：H49.5 × W34 × D20-26cm

内寸：H48.5 × W33 × D17cm

ノートPC収納部：H47 × W33 × D2.5cm

容量：41L（メイン 28L / フロント 10L / ノートPC 3L）

重量：2.79kg

同梱物：レインカバー、ケーブルロック

収納目安：グリップ付きボディ2台（レンズ装着）＋レンズ3-6本、最大600mm F4、16インチMacBook Pro＋10インチタブレット

エアポート エッセンシャルズ ローリングバックパック / Airport Essentials Rolling Backpack

転がす・背負うを自在に切り替えられる、ローラー付きカメラバックパックです。標準ボディ2台、プロ用レンズ4-6本、16インチノートPCを収納可能。80mm静音ホイールと引き出し式バックパックストラップで、空港ターミナルから悪路まで途切れなくスムーズに移動できます。

[銀一オンラインショップ]

https://www.ginichi.com/shop/g/g59382/

スペック

価格：60,500円（税込）

JANコード：0874530005121

外寸：H48.3 × W32 × D21cm

内寸：H42 × W31 × D11-15cm

ノートPC収納部：H36.5 × W25.5 × D2.5cm

容量：21L（メイン 18L / フロント 6L）

重量：3.3kg

同梱物：レインカバー、ケーブルロック

収納目安：標準ボディ2台（レンズ装着）＋レンズ4-6本、最大300mm F2.8、16インチMacBook Pro＋10インチタブレット

ターンスタイル シリーズ

シンクタンクフォトを代表する、収納力と機動力のバランスが取れたスリングバッグシリーズです。

シャッターチャンスを逃さないスピーディーな操作感、快適な装着感、スタイルに合わせたカラーリングを求めるクリエイターのために、エコ素材の採用と現代的なデザインへの刷新を行いました。

5L / 8L / 11Lの3サイズ、アスファルトブラック / グリーンウェイ / ゴールデンアワー / アーバンラストの4カラーを揃えています。

◆ 製品特徴

素早く前へ回せる、回転スリング構造

バッグを下ろさず前面へ回すことで、ワイドに開くメイン開口部から機材へダイレクトにアクセス可能。決定的な瞬間を逃しません。ショルダーストラップの接続部分が可動するため、前面に回したバッグを水平に保ちやすく、スムーズな機材の出し入れと高いフィット感を両立しています。

スマートな本体に詰め込まれた利便性の高い機能

メインコンパートメント以外にもバッグ前面に小物収納に適したジッパーポケット、側面にウォーターボトルポケット、背面にタブレット収納部、ショルダーストラップ上にカメラクリップ取り付け用のループを備えています。また、格納できるウエストストラップも搭載しているため、動きの多い撮影時や自転車での走行時などでも、バッグが不用意に回ってしまうことを防げます。普段使いから旅先のサブバッグまで、さまざまなシーンにフィットする利便性の高いバッグです。

長時間使用しても続く快適な装着感

幅広でクッションフォームがしっかりと入ったショルダーパッドを採用することで、快適な装着感を実現しています。また、ショルダーパッドの接続部分に可動域を持たせることで、バッグを前面や背面に回転させた際に、どの位置でも安定したフィット感が得られます。背中に当たる面には通気性に優れたメッシュ素材とクッションフォームを使用しています。

サステナブル素材の採用

バッグ本体には、リサイクル素材を使用したbluesign(R)認証ファブリックと、PFASフリーのDWR-0撥水コーティングを採用。スマートかつシンクタンクフォトらしいデザインを追求しながら、環境への配慮も両立させました。

◆ ラインナップ

ターンスタイル 5L / TurnStyle 5L

アスファルトブラック / グリーンウェイ / ゴールデンアワー / アーバンラスト

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g59391/

小型のミラーレスカメラやコンパクトデジタルカメラなどの収納に最適なエントリーサイズのカメラスリングバッグです。ボディ1台（バッテリーグリップなし）＋レンズ2-3本（小型ズーム1-2本）を収納可能で、iPad mini対応のタブレット収納部付きです。

スペック

価格：14,300円（税込）

カラー / JANコード：

アスファルトブラック：0874530003820

グリーンウェイ：0874530003837

ゴールデンアワー：0874530003844

アーバンラスト：0874530003851

外寸：H35 × W18 × D10cm

内寸（カメラ収納部）：H30 × W16 × D8cm

タブレット収納部：H21 × W15cm

容量：5L

重量：580g

最大レンズサイズ（縦）：24-70mm F2.8

最大レンズサイズ（横）：70-200mm F2.8（取外し時）

同梱物：レインカバー

ターンスタイル 8L / TurnStyle 8L

アスファルトブラック / グリーンウェイ / ゴールデンアワー / アーバンラスト

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g59392/

中型ミラーレスとレンズ数本を持ち歩くのに最適なカメラスリングバッグです。ボディ1台（バッテリーグリップなし）＋レンズ2-3本（ズーム1-2本）を収納。70-200mm F2.8のレンズ単体での収納（横向き）にも対応します。

スペック

価格：16,060円（税込）

カラー / JANコード：

アスファルトブラック：0874530003868

グリーンウェイ：0874530003875

ゴールデンアワー：0874530003882

アーバンラスト：0874530003899

外寸：H39 × W21 × D13cm

内寸（カメラ収納部）：H34 × W19 × D10cm

タブレット収納部：H23.5 × W16.5cm

容量：8L

重量：660g

最大レンズ収納目安（縦）：50mm F1.2

最大レンズ収納目安（横）：70-200mm F2.8

同梱物：レインカバー

ターンスタイル 11L / TurnStyle 11L

アスファルトブラック / グリーンウェイ / ゴールデンアワー / アーバンラスト

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g59386/

シリーズ最大容量モデルのカメラスリングバッグです。ボディ1台＋レンズ2-3本（ズーム1-2本）の収納に最適で、カメラ本体に70-200mm F2.8のレンズを装着した状態での収納にも対応。タブレット収納部はiPad miniからiPad Pro 11まで対応します。

スペック

価格：17,600円（税込）

カラー / JANコード：

アスファルトブラック / 0874530003905

グリーンウェイ / 0874530003912

ゴールデンアワー / 0874530003929

アーバンラスト / 0874530003936

外寸：H44 × W23.5 × D14.5cm

内寸（カメラ収納部）：H39 × W21.5 × D11cm

タブレット収納部：H27.5 × W20.5cm

容量：11L

重量：800g

最大レンズ収納目安（縦）：70-200mm F4

最大レンズ収納目安（横）：70-200mm F2.8（カメラ本体装着時）

同梱物：レインカバー

thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）

thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）は2005年、Doug Murdoch（ダグ マードック）とMike Sturm（マイク スターム）の二人のデザイナー、それにDeanne Fitzmaurice（ディアン フィッツモーリス）とKurt Rogers（カート ロジャース）という二人のフォトグラファーのチームによって設立されました。

大手カメラケースメーカーで何年にも渡って製品デザインの経験を持つDougとMikeが練り上げた製品を、DeanneとKurtが厳しいフィールドテストに持ち出して改良点を指摘する、という過程で生み出される製品は、どれも野心的で、かつ洗練された使い心地を誇ります。さらにバッグ全体の頑丈さと細部まで行き届いた工夫により、撮影現場での頼れるパートナーとなります。

過酷な撮影環境にも耐えうる信頼の品質と機能性を併せ持つシンクタンクフォトの製品は、世界中のフォトグラファーから高い支持を得ています。

その伝統を継承しながらも常に変化する世の中の潮流に対応し、プレミアムな製品を提案し続けます。

シンクタンクフォト国内ブランドサイト：https://thinktankphoto.jp/(https://thinktankphoto.jp/)

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

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