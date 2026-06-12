MOTTERU　受付・発券・セルフチェックインをスマートに。プリンタトレイ付きタブレットフロアスタンドが登場

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、受付案内やセルフチェックイン、整理券発券システムなどに活用できる、9.7～13インチのあらゆるサイズのiPad・タブレットに対応したサイズ調整可能な「プリンタトレイ付きタブレットフロアスタンド」を6月12日（金）オンラインショップ含むECモールで販売を開始します。

受付・順番待ちシステム用 フロアスタンド 9.7～13インチiPad・タブレット対応 プリンタトレイ付き 全1色（MOT-FLSTD01）

受付案内やセルフチェックイン、整理券発券システムなどに活用できる、9.7～13インチのiPad・タブレットに対応した、プリンタトレイ付きタブレットフロアスタンドです。

近年、店舗やオフィス、医療機関、宿泊施設などで受付業務の効率化や省人化を目的としたセルフ受付システムの導入が進んでいます。一方で、タブレット端末や発券プリンタの設置場所、配線の整理、安全性の確保など、運用面での課題も少なくありません。

本製品は、タブレットホルダーとプリンタトレイを一体化したフロアスタンドとして、受付環境をスマートかつ美しく構築できます。

MOTTERUダイレクト価格：49,800円（税込）

楽天(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-flstd01/) / Yahoo！ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/motteru/mot-flstd01.html) / Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4QJ4FGH)

カラー：ホワイト

● 製品特徴

洗練されたデザインとスマート構造

ホワイトを基調としたシンプルなデザインを採用。

企業の受付カウンター、店舗の順番待ちシステム、ホテルのセルフチェックイン端末、商品案内ディスプレイなど、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。

機能性だけでなく、空間全体の印象を損なわないデザイン性にもこだわりました。

また、充電ケーブルや接続ケーブルは支柱内部に収納可能。ケーブルが露出しないため見た目がすっきりするだけでなく、断線リスクや足元の配線トラブルも軽減します。

台座下部から自然にケーブルを引き出せる構造により、受付スペースを美しく保つことができます。

高さ・角度・画面向きを自由に調整

設置環境や利用シーンに合わせて高さ調整が可能。立ったまま操作する受付端末としても、着席利用を想定した案内端末としても活用できます。

さらに、画面は縦向き・横向きの切り替えにワンタッチで対応し、表示コンテンツに応じて最適なレイアウトを実現します。

角度調整もスムーズに行えるため、利用者にとって見やすく操作しやすい位置に設置できます。

9.7～13インチのタブレットに対応

ホルダー部分は9.7～13インチ、厚さ10mm以内のタブレットに対応。iPad、iPad Airをはじめ、各種タブレット端末を固定できます。

機種変更時もスタンドを買い替える必要がなく、長期間使用可能です。

また、固定には六角ネジを採用し、盗難やいたずら対策にも配慮しています。

プリンタトレイを標準装備

スタンドにはプリンタ設置用トレイを標準搭載。

整理券発券機やレシートプリンタなどを設置でき、受付システムや順番待ちシステムの運用をサポートします。

トレイ位置は自由に調整できるため、利用者が発券物を受け取りやすい高さに設置できます。

安定感のあるスチール製台座

台座には重量感のあるスチール素材を採用。タッチ操作時の揺れを抑え、快適な操作性を実現しています。底面には滑り止めを備え、床面の傷つきを防止。

さらに付属のアンカーボルトを使用することで、床面へ固定することも可能です。

工具付きで約10分の簡単組立

組立はわずか3ステップ！

必要工具と日本語説明書が付属しているため、2人で約10分で設置できます。

【1】台座に支柱を固定

【2】タブレットホルダーを取り付け

【3】プリンタトレイを取り付け

●製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/326_1_6392d6ad3c17f68966918864457e242c.jpg?v=202606120851 ]

株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU（モッテル）は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。

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