“かぢボディ”で話題。〈腸活ブーム〉の火付け役・加治ひとみさんが登壇。スペシャルトークイベント「Panasonic Beauty OMOTESANDO meets 加治ひとみ」を7月11日（土）に開催

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、2026年7月11日（土）、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、美腸プランナー・モデルとして活躍する加治ひとみさんをゲストに迎えたスペシャルトークイベント「Panasonic Beauty OMOTESANDO meets 加治ひとみ」を開催いたします。

●イベント概要

長年のピラティスと腸活によって培われた、健康的で美しいライフスタイルで注目を集める加治ひとみさん。近年の腸活ブームを牽引する存在として、多くの女性から支持を集めています。

本イベントでは、「自分らしく美しく生きるための習慣」をテーマに、日々実践している腸活やボディメイク、心身のコンディションを整えるための考え方などについてお話しいただきます。また、ご来場者から事前に募集した質問にもお答えいただく予定です。

当日はパナソニックが水事業60年間で磨き上げてきた技術を受け継いだ商品もご紹介させていただきます。ぜひご応募ください。

イベント名：Panasonic Beauty OMOTESANDO meets 加治ひとみ

開催日時：2026年7月11日（土）

第1部 13:30～14:30（13:00受付開始）／第2部 16:00～17:00（15:30受付開始）

開催場所：Panasonic Beauty OMOTESANDO B1F

参加費：無料（事前応募・抽選制）

定員：各回30名（合計60名）

ゲストプロフィール

加治ひとみ

夢を諦めきれず東京ガールズオーディションに応募し、アーティスト部門グランプリを受賞。28歳でアーティストデビューを果たす。

長年続けているピラティスと「腸活」で鍛え上げた健康的でヘルシーな“かぢボディ”は、多くの女性の憧れとして圧倒的な存在感を放ち、各メディアで取り上げられる。腸活ブームの火付け役としても知られている。食に関する知識や料理の腕前にも定評があり、美腸プランナー、ナチュラルフード・コーディネーター、日本フェムテック協会認定資格2級を取得。予約数年待ちの自律神経の名医・小林弘幸医師とともに、「自律神経×腸活」をテーマに、心身を健やかに美しく保つための習慣をまとめた書籍『かぢ習慣』を共著で出版。

2024年にはオンラインサロン「Kubire Salon」を開設。ボディメイキングのみならず、ファッションやメイクにも注目が集まり、モデルとしても活躍している。

●イベントへの参加方法

Panasonic Beauty OMOTESANDO公式Instagramアカウント（@panasonic_beauty_omotesando(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando)）をフォローのうえ、対象投稿へコメントいただいた方の中から抽選で各回30名様・合計60名様をイベントへご招待いたします。

●応募コース

＜A賞＞

「Panasonic Beauty OMOTESANDO meets 加治ひとみ」参加コース

当選人数：第1部・第2部 各回30名様（合計60名様）

＜B賞＞

プレゼントコース（Hydro Flask HYDRATION 16oz Wide Mouth （White）＋パナソニック アクア60周年ステッカー）

当選人数：10名様

※イベント参加が難しい方にもお楽しみいただけるプレゼントコースです。

●応募期間

A賞・B賞共通：2026年6月9日（火）～2026年6月23日（火）23:59まで

※応募開始日は変更となる場合があります。最新情報はPanasonic Beauty OMOTESANDO公式Instagramをご確認ください。

●応募方法

１. Panasonic Beauty OMOTESANDO公式Instagramアカウント（@panasonic_beauty_omotesando(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando)）をフォロー

２. キャンペーン対象投稿のコメント欄へ以下を記載

＜A賞応募の場合＞

・A賞希望

・希望参加回（第1部／第2部／どちらでも可）

・加治ひとみさんへのメッセージまたは質問

▼コメント例

A賞希望。第1部・第2部どちらでも参加可能です。

いつも応援しています。腸活を続けるうえで、毎日欠かさず実践している習慣を教えてください。

＜B賞応募の場合のコメント例＞

・B賞希望

●当選発表

＜A賞＞

イベント参加コース：当選者の方へのみ、2026年6月30日（火）以降にInstagramのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※諸事情によりご連絡時期が前後する場合があります。

※指定期限までにご返信がない場合、当選は無効となります。

※応募情報の確認ができない場合、ご参加いただけない場合があります。

※当選権利の第三者への譲渡・転売は固く禁止いたします。

＜B賞＞

プレゼントコース（Hydro Flask ボトル16oz（ホワイト）＋Panasonic Water60周年ステッカー）：当選者の方へのみ、2026年7月上旬頃にInstagramダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※指定期限までに発送先情報をご登録いただけない場合、当選は無効となります。

【注意事項】

・応募にはInstagramアカウントが必要です。

・応募時点で公式アカウントのフォローが必要です。

・非公開アカウントは抽選対象外となる場合があります。

・応募規約および詳細条件については、キャンペーン対象投稿および公式Instagramアカウントをご確認ください。

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html