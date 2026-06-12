【新発売】プロ・ハイアマチュア向けミラーレスカメラ用保護ガラス hagan「PROSHIELD」発売
株式会社THE組（本社：東京都豊島区巣鴨2-11-5 代表取締役：谷脇 祥文）は、自社ブランドhaganよりミラーレスカメラのディスプレイ用保護ガラス 「PROSHIELD（プロシールド）」を6月26日（金）に発売します。
視認性・操作性・保護性能を細部までこだわったプレミアムモデル。
液晶本来の見やすさを維持しながら、快適なタッチ操作と確かな保護性能を実現。大切なカメラを守るだけでなく、撮影に集中できる環境をPROSHIELDがサポートします。
hagan公式サイト（https://haganjapan.com）にて詳細を確認できます。
haganについて
破顔一笑という言葉があります。「破顔」とは顔が綻び自然と笑いがこみあげてくることです。
人は想像を上回るものや体験に接した際に「笑う」という反応をしてしまいます。
美味しい料理・素晴らしい芸術作品・憧れ続けていた人物・そのようなものに出会った時に人はきっと「破顔」してしまうに違いありません。
haganというブランドは製品を通じて顧客を「破顔させたい」と願い命名いたしました。
そのために製品作りに妥協を許さない至高の一品を目指しています。
https://haganjapan.com
PROSHIELD
プロ・ハイアマチュア向けに撮影時の操作性、利便性を考え細部までこだわった高付加価値モデルで、大切なカメラを守るだけでなく“撮影体験そのもの”を向上させるプロ仕様の一枚です。
販売価格：4,400円（税込）、4,620円（税込）
対応機種：以下ラインナップをご確認ください
発売日：2026年6月26日（金）
製品特徴
- 高硬度ガラスによる優れた耐傷性能
表面硬度10HのGorilla(R) Glassを使用。
- 薄さ0.2mmの極薄設計
ガラス素材厚0.2mmの極薄設計でカメラ本来の操作感を損なわず自然な使用感を実現。
- 透過率95%
表面加工によりディスプレイ本来の発色を維持。低反射仕様により撮影時の視認性を大幅に向上。
- 撮影時の利便性を考えた設計
指紋防止、飛散防止や指滑り向上、反射軽減など屋内、屋外撮影時の操作性、利便性を考えた設計。
ラインナップ
第一弾として以下を展開します。
hagan PROSHIELD for Canon
hagan PROSHIELD for Canon EOS R6 MarkII/ R6 MarkIII
型番：HPS-CA01
価格：4,400円（税込）
hagan PROSHIELD for Canon EOS R5MarkII
型番：HPS-CA02P
価格：4,620円（税込）
hagan PROSHIELD for Canon EOS R8 / R50
型番：HPS-CA03
価格：4,400円（税込）
hagan PROSHIELD for Canon EOS R7
型番：HPS-CA05
価格：4,400円（税込）
for Canon EOS R6 MarkII/ R6 MarkIII
for Canon EOS R5MarkII
for Canon EOS R8 / R50
for Canon EOS R7
hagan PROSHIELD for SONY
hagan PROSHIELD for SONY α7V
型番：HPS-SO02
価格：4,400円（税込）
hagan PROSHIELD for SONY α7CII
型番：HPS-SO03
価格：4,400円（税込）
for SONY α7V
for SONY α7CII
hagan PROSHIELD for Nikon
hagan PROSHIELD for Nikon Z6III
型番：HPS-NI01P
価格：4,620円（税込）
hagan PROSHIELD for Nikon Z5II/Z50II
型番：HPS-NI02
価格：4,400円（税込）
hagan PROSHIELD for Nikon Z9/Z8
型番：HPS-NI04P
価格：4,620円（税込）
hagan PROSHIELD for Nikon Z6II/ Z7II
型番：HPS-NI05P
価格：4,620円（税込）
for Nikon Z6III
for Nikon Z5II/Z50II
for Nikon Z9/Z8
for Nikon Z6II/ Z7II
販路
自社ウェブサイトおよび家電量販店、専門店などにて販売
詳細を見る（hagan公式サイト） :
https://haganjapan.com
お問い合わせ先
株式会社THE組 担当者：奥平
https://haganjapan.com/pages/contact