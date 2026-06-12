アヴァンセ「プリュネルライナー」が LIPSベストコスメ2026 上半期こだわりアワード アイライナー部門 発色賞 第2位を受賞

アヴァンセ株式会社

アヴァンセ株式会社（本社：東京都港区代表：難波亮）は、「アヴァンセプリュネルライナー」が、コスメ・美容サービス「LIPS」が発表する「LIPSベストコスメ2026 下半期こだわりアワード」において、アイライナー部門発色賞第2位を受賞したことをお知らせします。

「アヴァンセプリュネルライナー」は、なめらかな描き心地と、目元の印象を引き立てる美しい発色が特徴のリキッドアイライナーです。

今回、ユーザーから投稿されたリアルなクチコミに基づく「LIPSベストコスメ2026上半期こだわりアワード」において、アイライナーの仕上がりを左右する“発色”の観点で評価され、アイライナー部門発色賞第2位を受賞いたしました。

■LIPSベストコスメ2026 上半期こだわりアワードについて

LIPSベストコスメは、スマホアプリ累計1,400万ダウンロードを誇る美容プラットフォーム「LIPS」に投稿された、ユーザーのリアルなクチコミをもとに選定されるアワードです。

コスメや美容に関心の高いユーザーから寄せられる実際の声を反映し、今注目されるアイテムを表彰しています。

このたび「アヴァンセプリュネルライナー」は、アイライナー部門発色賞第2位を受賞いたしました。

LIPSベストコスメ 2026 下半期こだわりアワードアイライナー部門 発色賞 第2位

LIPSベストコスメ特設ページ：

https://lipscosme.com/bestcosme

LIPSベストコスメ特設部門ページ：

https://lipscosme.com/bestcosme/archives/2026/half/PowderEyeShadow

■LIPSベストコスメ2026 上半期こだわりアワードについて

LIPSベストコスメは、スマホアプリ累計1,400万ダウンロードを誇る美容プラットフォーム「LIPS」に投稿された、ユーザーのリアルなクチコミをもとに選定されるアワードです。

コスメや美容に関心の高いユーザーから寄せられる実際の声を反映し、今注目されるアイテムを表彰しています。

■受賞アイテムについて

LIPSベストコスメ 上半期こだわりアワード

アイライナー部門発色賞 第2位「アヴァンセ プリュネルライナー」

ひと塗りで目元の印象を引き立てるリキッドアイライナー。くっきりとしながらも肌になじむ発色で、デイリーメイクにも取り入れやすく、自然に目力のある仕上がりを叶えます。

なめらかに描ける筆先で、まつ毛の隙間や目尻のラインまで繊細に描きやすく、細いラインも印象的なラインも自在に。毎日のメイクに使いやすい設計で、アイメイクの完成度を高めます。

商品特徴：

1.繊細に描ける極細筆先と新アジャスター機構

極細筆先と新アジャスター機構により、まつげの隙間や目尻、下まつげまで繊細に描きやすい設計。

細いラインも描きやすく、目元にさりげなく仕込むような自然な仕上がりを叶えます。

2.肌になじむニュアンスカラー

グレーブラックとモードブラウンの2色展開。目元をやわらかく引き締めながら、抜け感のある印象

に仕上げます。

3.美容液成分配合で、メイクしながら目元をケア

アイゾーンケアのスペシャリストであるアヴァンセならではの処方で、美容液成分としてヒアルロン

酸Na、アセロラ果実エキスを配合。毎日のアイメイクに取り入れながら、目元をいたわります。

4.水・皮脂に強いダブルプルーフ処方

にじみにくく、美しい仕上がりをキープ。汗や皮脂が気になる日にも使いやすいアイライナーです。

5.発色ロングキープ

肌になじむニュアンスカラーでありながら、発色の美しさが長続き。時間が経ってもラインの印象が

ぼやけにくく、きれいな仕上がりを保ちます。

6. お湯でオフできる手軽さ

落ちにくさにこだわりながらも、お湯でオフできる使いやすさも魅力。毎日使うアイライナーとし

て、メイク中もオフの時も心地よく使えます。

6.速乾タイプ・色素沈着しにくい処方

描いた後に乾きやすい速乾タイプ。まばたきや重ね塗りによるよれが気になりにくく、色素沈着しに

くい処方にも配慮しています。

商品概要：

商品名：アヴァンセ プリュネルライナー

価格：1,430円（税込）

カラー展開：２色（グレーブラック/モードブラウン）

発売日：2025年4月4日（金）

販売場所：全国のバラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインストア等

■AVANCE（アヴァンセ）について

アヴァンセ株式会社は、1996年にハリウッド化粧品グループの若い世代に向けたブランドとして誕生しました。同グループは、日本にハリウッド映画のメイク技術を初めて持ち込み、マスカラを広めたことでも知られ、アヴァンセはその伝統的な技術を受け継いでいます。2025年に100周年を迎えるハリウッド化粧品の技術を礎に、アヴァンセもその品質と革新を追求しています。

アヴァンセのブランド名「AVANCE」は､フランス語で「先行・リード・優位」を意味し、常に時代の先を見据えたトレンドを提案することを大切にしています。1990年代にはカリスマ的なアーティストの影響で細眉ブームが巻き起こり、女性の目元の美意識が急速に高まる中、1997年４月にまつ毛ケア美容液「ラッシュセラム」を発売し、大ヒットを記録しました。このラッシュセラムシリーズは今なおロングセラーとして愛され続けています。その後も「メイクしながらとことんケア」をコンセプトに、目元を中心とした製品ラインを拡大し、現在では目元以外の幅広い商品展開も行っています。

■会社概要 AVANCE

会社名：アヴァンセ株式会社

代表者名：難波 亮（代表取締役社長）

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木6-4-1 ハリウッドビューティプラザ４F

TEL：03-3403-3817

取り扱いブランド：AVANCE および DESIR

取り扱い商品：まつ毛美容液他アイゾーンアイテム、リムーバー、スキンケア、ベースメイク他