121周年を迎えた増永眼鏡「MASUNAGA1905 八重洲店」オープンを記念しアーティスト・小林健太とのトークイベントを開催

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社（本社：東京都港区）は、6月に創業121周年を迎えた増永眼鏡株式会社（本社：福井県福井市）と、アートプラットフォーム「MEET YOUR ART」が展開するアートプロジェクト「MASUNAGA1905 meets ARTISTS」の第2弾企画として、新たにオープンした「MASUNAGA1905 八重洲店」にて、オープン記念トークイベント「視点を更新するクラフトマンシップ」を開催いたしました。

左から）アーティスト・小林健太、増永眼鏡株式会社 代表取締役社長・増永宗大郎

本イベントには、アーティスト・小林健太、増永眼鏡株式会社 代表取締役社長・増永宗大郎、「MEET YOUR ART」を主宰するエイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社 代表取締役社長・加藤信介が登壇。眼鏡づくりとアート、それぞれの領域におけるものづくりの思想や、企業との協働、技術との付き合い方や伝統と革新の関係性について語り合いました。

「メガネを作ること」が目的ではなかった

今年の6月1日に創業121年を迎えた増永眼鏡。現在は製品の約8割を海外市場へ展開し、日本を代表するアイウェアブランドの一つとして世界各国で支持を集めています。

しかし増永は、その原点について次のように語りました。「眼鏡を作ることが目的ではなく、地域や社会の役に立つことを考えた結果として、眼鏡づくりにたどり着いた」

さらに、「眼鏡をやることになった以上は、良いものを作ってお客様に届け続けたい」

と話し、120年にわたり受け継がれてきたクラフトマンシップの根底には、製品そのものではなく社会への貢献という思想があることを紹介しました。

また、眼鏡づくりについては、「掛け心地、耐久性、デザイン。その三つがうまく融合していることが良い眼鏡だと思う」と語り、自社で設計開発から金型製作、部品加工、表面処理、組み立てまでを一貫して行う内製化の強みについても触れました。

「アーティストになりたい」よりも、「よく生きたい」

一方、小林は自身がアートに惹かれた原体験について振り返ります。

「アーティストになりたいというよりも、よく生きたいという感覚が先にあった」

それは作品をつくる職業への憧れというよりも、仲間や先輩、後輩たちと関わりながら文化を育み、面白いことを生み出していく生き方／豊かさへの憧れだったといいます。

現在、小林は写真、映像、デジタルメディアを横断しながら活動しています。

街の光や色彩、テクスチャーを観察し、それらを解体・再構築するように作品へ落とし込む独自の表現についても紹介し、「風景をテクスチャーや色として一度解体し、それを絵画のように組み立て直している感覚がある」と、自身の制作について語りました。

「広告では伝えきれない価値」がある

今回のプロジェクトのテーマの一つとなったのが、企業とアートの協働です。増永は、アートプロジェクトを継続する理由について次のように語りました。

「新聞広告を出したり、テレビCMを打ったりして買いに来るような商品ではない」

その上で、「ただ眼鏡を見せて『良いでしょう』というだけではなく、どんな思いでつくっているのか、どんな考え方を持った会社なのかを知ってもらいたい」

「眼鏡だけでは表現しきれない部分を、アートとの協働によって伝えられるのではないか」

と説明。商品そのものではなく、その背景にある思想や姿勢を伝える手段として、アートとの協働に取り組んでいることを明かしました。

アーティストだから見える企業の本質

こうした企業とアーティストの協働について、加藤は次のように語ります。

「アーティストは普段、誰かの依頼や市場の要請からではなく、自分自身が設定した問いに向き合いながら作品を生み出している。だからこそ企業やブランドと向き合ったときに、通常のリサーチやマーケティングでは辿り着けない掘り下げ方ができる。企業自身も想像していなかった価値や魅力が見えてくることがある」

アートとの協働は単なるプロモーションではなく、ブランドそのものを見つめ直し、その本質を再発見するプロセスでもあるという考えを述べました。

視点を更新し続けることが、クラフトマンシップを未来へつなぐ

トークでは、AIをはじめとするテクノロジーとの向き合い方についても議論が交わされました。小林は、「合理化して先へ進むだけではアートは生まれない」「意味がないように見える遊びや寄り道の中にこそ価値がある」と語り、効率化が進む時代だからこそ文化や創造性の余白を守ることの重要性を指摘しました。

また、「面白い人たちと一緒に何かを続けていくこと自体が文化をつくる」と話し、コミュニティや人とのつながりの大切さについても触れました。

120年にわたりクラフトマンシップを磨き続けてきた増永眼鏡と、既存の価値観を問い直しながら新たな視点を提示するアーティスト。

その対話から見えてきたのは、製品や作品をつくることそのものではなく、その背景にある思想や価値観を社会へ届けることの重要性でした。

企業とアーティストが互いの視点を持ち寄ることで生まれる新たな発見。

「MASUNAGA1905 meets ARTISTS」は、その可能性を探る取り組みとして今後も展開してまいります。

トークイベント終了後には、参加者が実際にプロダクトを手に取りながらフィッティングや購入を楽しむ姿も見られ、「MASUNAGA1905 八重洲店」が掲げるクラフトマンシップを体感する機会となりました。

■「MASUNAGA1905 meets ARTISTS vol.2 Kenta Kobayashi」について

「MASUNAGA1905 meets ARTISTS」は、増永眼鏡創業120周年を記念し、現代アーティストとの協働を通じてブランドの思想やものづくりの姿勢を発信するプロジェクトです。

第2弾となる今回は、小林健太を迎え、「MASUNAGA1905 八重洲店」のエントランスで作品展示を実施している他、小林の作品を用いたオリジナルセリートを制作し、対象店舗にて配布しています。眼鏡という日常的なプロダクトと現代アートを接続することで、新たな視点との出会いを創出します。

※ご好評につき、予定数量に達したため、対象店舗での配布は終了いたしました。

■小林健太について

photo by Tatsuki Nakata

1992年、神奈川県川崎市生まれ。2015年、東京造形大学絵画専攻を卒業。現在、東京を拠点に活動中。2015年から現在に至るまで、現代写真/現代アートの領域で、 数多くの国内外のグループ展・個展に参加。

主な個展に「#copycat」WAITINGROOM(東京、2025年）、「THE PAST EXISTS」三越コンテンポラリーギャラリー(東京、2022年）、主なグループ展に「COMING OF AGE」フォンダシオン ルイ・ヴィトン(パリ、2022年）、 「ハロー・ワールド」水戸芸術館(水戸、2018年)など。2019年には、マーク・ウェストン率いるダンヒルとのコラボレーション、 また、ヴァージル・アブロー率いるルイ・ヴィトンのキャンペーンを手がける。

MASUNAGA1905 八重洲店について

東京駅・八重洲地下街直結、「継承と革新」を掲げる八重洲ダイビルにオープン。ダークトーンを基調とした重厚感のある店内は、現代的な洗練とラグジュアリーな要素を融合させた落ち着きのある上質な空間に。ギャラリーの要素を取り入れた当店はアートが息づき、訪れるたびに新たな感性と出会える場所に。

八重洲店

東京都中央区京橋1丁目１-１

八重洲ダイビル 2F

TEL:03-6262-5032

営業時間:11:00～20:00

定休日: 第1・第3・第5木曜日

MASUNAGA1905について

MASUNAGA1905は増永眼鏡のオリジナルブランドが揃うアイウェアショップです。増永眼鏡は福井県で最初にめがね産業を興し、自社ブランドを日本を含め世界で展開しております。タイムレスエレガンスをコンセプトに美しいフレームを追求する「MASUNAGA since 1905」、ラグジュアリー・ライフスタイルブランド「K三」とのコラボレーションブランド「MASUNAGA | K三」など、高品質で洗練されたメガネを提案しています。

増永眼鏡株式会社について

増永眼鏡は福井県福井市に本社を構える1905年（明治38年）創業のフレームメーカーです。創業者の増永五左衛門は豪雪地帯の福井に地場産業を築く夢を実現するため福井県で最初にめがね産業を興しました。「当社は良いめがねをつくるものとする。出来れば利益を得たいが、やむを得なければ損をしてもよい。しかし常に良いめがねをつくることを念願する」という社是のもと、たがいの技術を磨きあい、高品質で美しいめがねを提供しつづけてきました。これらデザインと機能性を兼ね備えためがねは今でも一貫生産で作られており、そのため幅広いジャンルのデザインを得意としています。増永眼鏡はこの品質第一主義をもとに、ヨーロッパ、アメリカ、アジアでの三極プロダクト構想を掲げ、国境を越えて時代と社会のニーズに応えながら、確実な足取りでステップを昇るグローバル企業です。

企業名：増永眼鏡株式会社

代表者：代表取締役社長 増永宗大郎

本社所在地：福井県福井市今市町4-15

直営店舗：<東京>青山店、八重洲店、下北沢店、2k540店 <大阪>心斎橋店、KITTE大阪店、阪急三番街店<名古屋>LACHIC店、<奈良>学園前店

創立：1905年（明治38年）6月1日

事業内容：高級眼鏡フレームの製造及び販売

▼MASUNAGA since 1905 120th ANNIVERSARY

https://www.masunaga1905.com/120th/

▼MASUNAGA 1905(直営店)：https://masunaga1905.store/

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社について

音楽にとどまらず様々な領域の才能をエンパワーし、多様性あるヒットアーティストやIPを創出するために設立されたクリエイター・エージェンシーです。

特にアート領域においては、国内最大級のアート専門動画メディア「MEET YOUR ART」やアートフェスティバル「MEET YOUR ART FESTIVAL」を中心に、360°のノウハウにエイベックス・グループならではのエンタテインメント力やPR力を掛け合わせることで、アートやアーティストの価値最大化を実現するとともに、アートを軸にした企業やブランドとの共創を通じて、新たな価値の創出と市場の拡大に貢献しています。

▼ MEET YOUR ART YouTube：https://www.youtube.com/c/MEETYOURART/

▼ MEET YOUR ART Instagram：https://www.instagram.com/meet_your_art/

▼ MEET YOUR ART X：https://twitter.com/MEETYOURART