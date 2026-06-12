広島から環境ビジネスに取り組む企業を募集中！新規事業創出プログラムの募集説明会を開催しました

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーとして企業のオープンイノベーションや新規事業開発を支援する株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ、以下「01Booster」）は、ひろしま環境ビジネス推進協議会（事務局：広島県商工労働局環境・エネルギー産業課）から受託している「令和８年度ひろしま環境ビジネス推進協議会新規事業創出支援業務」において、参加企業の募集を目的とした説明会を開催しました。本プログラムでは、環境・エネルギー領域での新規事業の創出を目指す広島県内企業を対象に、ビジネスモデル構築のための集合研修と実証実験のための個別伴走支援の二段階の支援プログラムの提供を予定しており、2026年6月24日(水)まで応募を受け付けています。

公式サイト：https://hiroshima-greenocean.jp/scrum8/index.html

2026年6月2日(火)に、イノベーション・ハブ・ひろしまCamps（広島市中区紙屋町1丁目4-3 エフ・ケイビル1F）にて実施した募集説明会では、01Booster 代表取締役の合田ジョージが、なぜ広島企業に新規事業が必要か、また成果創出や組織内実装におけるポイントについて基調講演を実施。運営事務局よりプログラムの内容や応募方法に関する説明と、本プログラムと並行で実施されるコミュニティ施策「SCRUM HIROSHIMA」に関する案内を行いました。

■ プログラム概要

広島県の環境・エネルギー分野を牽引する企業の創出を目的とした、実践型の新規事業創出支援プログラムです。

本プログラムは、1stステージの集合研修「Dojo」と、2ndステージの個別伴走支援による二段階の構成となっています。1stステージでは、県内企業15社程度の採択を予定しており、経営層が事業化に向けた意思決定を行えるレベルまで事業案を磨き上げ、中間審査を経て選抜された5社が2ndステージへ進出します。2ndステージでは、年度末までに事業化判断に必要な仮説検証やプロダクト開発を支援し、事業化の実現を後押しします。

■ 募集概要

受付期間：2026 年 5 月 20 日（水）～2026 年 6 月 24 日（水）23:59

応募条件：広島県内に事業所を有する企業。環境・エネルギー分野への新規参入または、新たな製品化・サービス化を目的としたテーマであること。

採択企業数：15社程度（1stステージ）

参加費：無料 ※交通費、通信費は参加者負担

応募フォーム：https://form.run/@hiroshima-program-application-form

株式会社ゼロワンブースターについて

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。



商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：

起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。