【大阪・高石市】のだ歯科クリニック、保育士常駐のキッズスペースで子連れ来院をサポート

のだ歯科クリニック

大阪府高石市ののだ歯科クリニック（院長：野田 憲）は、経験豊富な保育士が複数名常駐する完全個室キッズスペースを運営しています。

「子どもを連れて歯科医院に行きにくい」という親御さんの声に応える体制として、保育料は一切不要。事前連絡がなくても当日の保育に対応しています。

子育て中の親御さんにとって、自分の通院を後回しにしてしまうことは珍しくありません。

特に小さなお子様がいる場合、「預け先がない」「待合室で騒いでしまうかも」といった不安が、受診のハードルになることがあります。

当院では、そうした状況を少しでも解消したいという思いから、保育士常駐のキッズスペースを整えてきました。

さらに、体験型コンテンツ「リトルプラネット」の導入により、お子様自身が「また来たい」と感じられる場所づくりにも取り組んでいます。

親御さんが安心して治療を受けられる環境と、お子様が歯科医院をポジティブな場所として感じられる体験、その両方を提供することが当院の目指す姿です。

診療中、お子様のことは保育士に。

診療中、お子様のそばには経験豊富な保育士が付き添います。

親御さんは治療中に「子どもは大丈夫かな」と気にすることなく、治療に集中していただけます。

キッズスペースは完全個室で、開放感のある広さが特徴です。

対象年齢が幅広いおもちゃや絵本をはじめ、YouTubeやNetflixも視聴できる環境を整えています。

お子様が飽きることなく過ごせるよう、コンテンツにもこだわりました。

保育料は一切かかりません。

年齢制限もなく、ご希望の方は予約時にお知らせいただくとスムーズにご案内できますが、当日のお申し出でもご利用いただけます。

保育士の対応時間は平日・土日で異なりますので、詳細はご予約時にお問い合わせください。

子どもが夢中になれる「リトルプラネット」を体験できます。

歯科医院に来ることをお子様が楽しみにしてくれたら、という思いから、当院では体験型コンテンツ「リトルプラネット」を導入しています。

リトルプラネットは、子どもたちの探究心や想像力を刺激する次世代型の体験コンテンツです。

自分の描いた絵がリアルに動き出したり、遊びの中で算数やプログラミングを体験できたりと、「楽しさ」と「学び」が自然につながる仕掛けが詰まっています。

大手商業施設でも採用されているアトラクションの一部を、来院中に無料でお楽しみいただけます。

夢中になって時間を忘れるお子様も少なくなく、「次はいつ行けるの？」とご家族に聞いてくるケースも届いています。

歯科医院への抵抗感が自然と薄れ、定期的なケアにも通いやすくなる。そうした効果も期待しています。

「歯医者が好きになる場所にしたい」という当院の思いを、リトルプラネットはかたちにしてくれています。

院長 野田 憲〈のだ けん〉のコメント

「子どもにとって歯科医院は、どうしても怖い場所というイメージがあると思います。

保育士やリトルプラネットを通じて、来院中に楽しい経験を積んでもらうことで、歯科医院をポジティブな場所として感じてもらえたら。そういう思いでこうした取り組みを続けています。

子連れで来院することをためらっている親御さんにも、安心して来ていただきたいと思っています。

保育士が常駐していることで、お子様を預けながら治療に集中できる。

そういう環境をこれからも整えていきたいと考えています。」

（院長・野田 憲）

「大人と子どもの歯並び矯正相談会」開催のご案内

当院では、大人・お子様を対象とした歯並び矯正相談会を定期的に開催しています。

相談会当日も保育士が対応しますので、お子様連れでお気軽にお越しください。矯正相談料は無料です。

次回の開催日程は以下のとおりです。

- 日程：6月13日（土）／7月11日（土）／7/22（水）- 場所：のだ歯科クリニック（高石駅から徒歩1分・駐車場完備）- 内容：歯科医師による個別相談、iTero（口腔内スキャナー）を用いた簡易シミュレーション、矯正シミュレーション体験- 対象：6歳～大人の方まで- 詳細・予約：https://noda-dentalclinic.com/医院紹介： ～高石で先端の歯科治療を。家族で通いやすい歯科医院～

当院は一般歯科から成人矯正、小児矯正、小児歯科、インプラント、口腔外科、根管治療、入れ歯など、子どもから高齢の方まで幅広く対応できる総合歯科医院です。

院長・野田憲は口腔外科の認定医であり、難しい親知らずの抜歯にも豊富な経験があります。

また、矯正治療では先端歯科医療の研究団体「MeLoS」に所属し、認定アライナー教育担当講師として、他院へのマウスピース矯正の指導も行っています。

ご家族で通いやすい環境を目指し、広々としたキッズスペースやおむつ替え台付きトイレを完備。

2025年3月からは保育士も在籍し、親御さんの治療中にお子様を預けられる無料託児サービスも提供しています。

【医院概要】- 医院名： のだ歯科クリニック- 所在地： 大阪府高石市（南海高石駅徒歩1分）- 電話番号： 072-262-4182- 公式HP： https://www.noda-dental.com/- 公式Instagram： https://www.instagram.com/nodashikaclinic/