【タクトホーム大阪店】実際の暮らしをイメージできる空間へ。ショールームを併設し移転オープン

タクトホーム株式会社タクトホーム大阪店 外観

タクトホーム株式会社（本社所在地：東京都西東京市東伏見、代表取締役：小寺一裕） は2026年6月11日、大阪店（大阪府吹田市垂水町3-28-4 白石ビル）を移転いたしました。

大阪府内を中心に幅広いエリアを取り扱ってきた大阪店ですが、その機能を広げ、より多くのお客様に良心価格で高品質な家を届けるため、本店舗を移転する運びとなりました。

新たな大阪店ではショールームを新設し、タクトホームの家づくりに実際に使用されている外壁材や、最新のキッチン設備を展示することで、カタログだけではわからない質感を直接ご覧いただけます。

これにより大阪店のお近くの皆様に、タクトホームの家づくりを実感する機会をご提供できればと思います。

大阪店 ショールーム(1)大阪店 ショールーム(2)

タクトホームは、誰もが当たり前に家を持てる社会にするために社員一同、取り組んでまいります。大阪店を含め、タクトホームを今後ともよろしくお願いいたします。

・タクトホーム株式会社 大阪店

所在地：大阪府吹田市垂水町 3-28-4 白石ビル

大阪メトロ 御堂筋線 / 北大阪急行電鉄 南北線 江坂駅 徒歩8分

電話番号：06-6385-8788

ＦＡＸ番号：06-6385-3788

会社名：タクトホーム株式会社

所在地：東京都西東京市東伏見3丁目6番19号

代表者：代表取締役社長 小寺 一裕

設立：1984年4月

資本金：14億2,902万円

事業内容：戸建住宅の企画・開発・設計・施工・販売、マンションの企画・開発など

コーポレートサイト：https://www.tacthome.co.jp/