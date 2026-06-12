【オンライン開催】6月23日（火）19:30~ マネジメント層が語るLT会「TECHBIZ MEETUP! / Early Summer 2026 ～フリーランスとして長く活躍するには？～」開催

株式会社テックビズ

国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」をはじめ、フリーランスと企業のマッチングサービスを運営する株式会社テックビズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島一樹、以下「テックビズ」）は、「フリーランスとして長く活躍するには？」をテーマにしたLT会を、6月23日（火）19時30分より開催します。

登壇者として、元エンジニアでIPAの未踏ソフトウェア創造事業での採択実績があり、上場企業CTOや国家公務員としての経験も持つ辻良繁さんと、テックビズのマーケティング・セールス領域に特化したエージェントサービス「MARKETINGBIZ」事業責任者の堀江健太が参加します。多様なキャリアを経て現在はマネジメント層として活躍する2名が、フリーランスとして長く活躍するためのキャリアの描き方やスキルアップの方法について、それぞれの経験をもとにお伝えします。

詳細・お申し込み：https://techbiz-meetup-earlysummer2026-02.peatix.com/(https://techbiz-meetup-earlysummer2026-02.peatix.com/)

※申し込み期限：6月23日(火)19:30まで

開催背景

テックビズは、フリーランスと企業のマッチングサービスを展開するなかで、現役フリーランスやこれからフリーランスを目指す方のキャリア支援を積極的に行ってまいりました。ご相談の中では「安定的に案件を獲得できるか不安」「フリーランスとしてキャリアアップするイメージが持てない」といった、長期的なキャリアに対する悩みも多く寄せられています。

こうした声を受け、フリーランスとして活躍するためのヒントや、新たな視点・学びを得られる場として開催しているのが「TECHBIZ MEETUP!」です。さまざまな分野で活躍するゲストを迎え、参加者が自身のキャリアを見つめ直し、今後のキャリア形成のヒントを得られる機会を提供しています。

今回登壇する2名は、いずれもさまざまなポジションや業務を経験し、現在はマネジメント層として活躍しています。辻良繁さんからは、エンジニア、CTO、国家公務員など多様な経験をもとに、「点と点がつながるキャリアの描き方」についてお話しいただきます。

また、MARKETINGBIZ事業責任者の堀江健太からは、Webデザイナー、マーケター、事業責任者としての経験を通じて実践してきた、変化の激しい時代のなかで視野を広げながら活躍し続けるためのヒントをお伝えします。

こんな方におすすめ

・現在フリーランスとして活動しているものの、今後のキャリアに悩んでいる方

・フリーランスに興味はあるが、具体的な働き方のイメージが持てていない方

・自身のスキルやキャリアを見つめ直したい方

・2026年後半に向けて、新たな刺激や学びを得たい方

イベント開催概要

登壇者プロフィール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126520/table/69_1_1985e22ebb5db9a0366ace17a26e62fe.jpg?v=202606120152 ]テックビズアンバサダー辻良繁

東京大学大学院 情報理工学修士。IPA未踏採択、Fantia等の新規事業立ち上げ、ZUUにて開発管掌執行役員として上場を経験。合同会社創業や行政書士開業を経て、現在は生成AIの公共実装をリードする。

株式会社テックビズMARKETINGBIZ事業責任者 堀江健太

九州大学を卒業後、新卒で広告代理店ベンチャーでWebデザイナーを経験した後、2020年3月に株式会社テックビズに参画。マーケティング部部長を経て、現在はMARKETINGBIZ事業責任者。

株式会社テックビズについて

テックビズは「働き方を変え、世界を変えていく」をスローガンに掲げ、国内最大級のITフリーランス向けエージェント「TECHBIZ」を運営しています。近年ではマーケティング、人事、財務経理といったビジネス職のフリーランスと企業をマッチングするサービスにも事業領域を拡大しております。

専任コンサルタントによるテクニカルスキルとヒューマンスキルの双方からの高品質なマッチングにより、稼働継続率約96%を実現。フリーランスには長期的で安定した働き方と主体的に働ける環境を、企業には人材不足やDXといった経営課題の解決を通じた持続的な事業成長を支援しています。

当社は、フリーランスを重要な「人的資本」として捉え、その価値を社会全体で共有する「人的資本の社会的共有」という新概念を提唱し、日本経済全体の活性化に貢献する新たな働き方の創造を目指しています。

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126520/table/69_2_bb6aa6c07519f290b64d9ce5e9bd98d8.jpg?v=202606120152 ]