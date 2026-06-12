【総再生5,000万回目前!!】新作の庄やドラマ『健太くんとカラアゲ』公開!合言葉で６月末まで“唐揚げ”無料でもらえる

株式会社大庄

大庄公式YouTubeチャンネル『庄Tube』（株式会社大庄 東京都大田区／代表取締役社長：平了壽）などSNSで配信するショートドラマ『庄やドラマ』シリーズが、総再生回数4,711万回（６月10日18時）を突破し5,000万回目前となりました。

８作目となる最新作『健太くんとカラアゲ(https://youtube.com/shorts/APIU5HduRzY)』を、2026年６月12日（金）11時に『庄Tube』にて公開します。そこで、公開に合わせ『唐揚げちょうだい！キャンペーン』を実施します。対象店舗にご来店いただき、合言葉「ドラマ見たよ！唐揚げちょうだい！」と伝えると、お一人につき鶏唐揚げ２個を無料でプレゼントします。キャンペーン期間は、2026年６月16日（火）から６月30日（火）まで。対象店舗は、『庄や』『呑兵衛』『大庄水産』など全国162店舗（一部店舗は除く）です。

【キャンペーン概要】

■実施期間

2026年６月16日（火）～６月30日（火）

■対象店舗

『庄や』、『日本海庄や』、『大庄水産』、『呑兵衛』、『満天酒場』、『やる気酒場』（一部店舗は除く）計162店舗

実施店一覧をご確認ください

▼実施店一覧ページ▼

https://www.daisyo.co.jp/whatsnew/fest_shop.php?fest_id=14944

■内容

対象店舗で合言葉「ドラマ見たよ！唐揚げちょうだい！」をお伝えいただくと、お一人様につき鶏唐揚げ２個を無料でご提供

・ディナータイムで実施（ランチタイム・テイクアウトは対象外）

・１日１回、期間中は何度でもご利用いただけます

・１グループ最大５名様まで

■ドラマ公開日時

2026年６月12日（金）11時

■公開先

大庄公式YouTubeチャンネル「庄Tube」

https://youtube.com/playlist?list=PL-WaAo7NKhj-4j85eIF4cTZBpDJiGLqte&si=jZT2XyavOw1JAfDQ(https://youtube.com/playlist?list=PL-WaAo7NKhj-4j85eIF4cTZBpDJiGLqte&si=jZT2XyavOw1JAfDQ)

■キャンペーン特設サイト

https://www.daisyo.co.jp/karaage/

ショートドラマを発信する理由

板前がいる町の酒場『庄や』全国銘酒 酒処『呑兵衛』浜焼き海鮮居酒屋『大庄水産』元祖低価格『満天酒場』大庄公式YouTubeチャンネル『庄Tube』

2025年12月にこのショートドラマのプロジェクトをスタートしました。

『庄や』が50年来大切にしてきた強みは、「板前の手作り料理」「新鮮な魚」「温かい接客」、そして「大衆酒場としての歴史」です。これらが生み出すのは「人のぬくもり」や「優しさ」です。

『庄や』の「ぬくもり」や「優しさ」は、ストーリーとして、ショートドラマで伝えることが一番だと考えました。

６月12日（金）11時公開の『健太くんとカラアゲ』は、ショートドラマシリーズ８作品目となります。これまで『パパと娘と焼きそば』（SNS総再生2,300万回）をはじめ、『コトバのチカラ』『お母さんと思い出の靴』など、『庄や』で繰り広げられる人と人とのつながりやふれあい、日常のぬくもりを描いた作品を公開してまいりました。

今回の『唐揚げちょうだい！キャンペーン』は、これらのショートドラマをきっかけにご来店いただくお客様に、長年愛され続け、板前が手間を惜しまず手作りする、『庄や』自慢の唐揚げを楽しんでいただきたいという想いから実施いたします。

今後も当社は、SNSにおいても“元気”や“勇気”、“小さな幸せ”を届け、日本を心豊かにしてまいります。

「ぬくもり」あふれる『庄や』の店内