「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ！山形県・鶴岡市の期間限定で営業する幻のラーメン店“中華そば処 琴平荘”監修「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」が登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、レストラン検索・予約サービス「食べログ（https://tabelog.com/）」とコラボをし、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施しております。この度6月15日（月）より、食べログで点数3.72の高評価を獲得した、山形県にて期間限定で営業する幻のラーメン店“中華そば処 琴平荘”監修の「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」を全国のスシローにて販売いたします。

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに170種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきました。現在、日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知っていただきたい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施しております。このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店に監修いただいたラーメンをスシローで販売しております。

今回監修いただいた“中華そば処 琴平荘”は、ラーメン王国・山形県の中でも、10月から5月末までの期間しかオープンしない、幻のような存在として知られる名店です。

6月15日（月）からスシローで販売する“中華そば処 琴平荘”監修の「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」は、煮干しの香り、鶏の旨みが広がる一杯です。すっきりとした醤油スープで、スープまで飲み干したくなるような上品で繊細な味わいをお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に全国のスシローで、幻の名店監修の一杯をご堪能ください。

※食べログの点数は、2026年5月20日現在での点数です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

※お持ち帰り対象外です。

「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」商品概要

■商品名：煮干し香る 鶏醤油ラーメン

■価 格：税込480円～

■販売期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）

但し販売予定総数38万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。

※お持ち帰り対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

“中華そば処 琴平荘”店舗情報

ラーメン王国・山形県のなかでも、10月から5月末までの期間しかオープンしない、幻のような存在として知られるのが“琴平荘”です。もとは旅館でありながら、そこでしか味わえない一杯を求めて全国からファンが詰めかける理由は、一切の妥協を許さない「麺と出汁」の調和にあります。自家製の中太ちぢれ麺は、店主：掛神氏が日々神経を研ぎ澄ませて打つ超多加水麺ならではの瑞々しい食感が持ち味。そこに、あご（トビウオ）の芳醇な旨みが凝縮されたスープが絡み合い、最後に醤油の深い余韻が広がります。

旅館の閑散期を支えるために始まった挑戦が、口コミでそのおいしさの評判が広がり、多い時では3時間待ちの行列店に。幻のラーメンとも称される、人々の心を惹きつけてやまない唯一無二の名店です。

【店舗外観】【店舗外観】【中華そば】

※写真はイメージです。