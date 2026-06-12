新時代の営業を提案するEmooove、広告費の大きい事業会社のマーケティング責任者を開拓する営業代行サービス『ADハント』をリリース

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、広告費の大きい事業会社のマーケティング責任者開拓を支援する新サービス『ADハント』をリリースしたことをお知らせいたします。

本サービスは、企業540万社・人物770万人のデータベースを活用して広告予算の大きい事業会社のマーケティング責任者を特定し、LinkedInやCxOレター（手紙営業）など7つのチャネルで決裁者へのアプローチまでを一気通貫で支援します。

■リリースの背景

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広告費の大きい事業会社のCMO・マーケティング部長といった決裁者は、受付や担当者の段階でブロックされやすく、本人まで届きにくいのが実情です。さらに「広告費の大きい事業会社」を狙ったリストづくりには膨大な工数がかかり、テレアポやフォームといった一般的な手法だけでは到達率が上がりにくいという課題がありました。

こうした課題を解決するには、広告費規模でのターゲティングに対応したデータベースと、決裁者へ直接届く複数チャネルの設計が不可欠です。そこでEmoooveは、100社以上の営業支援実績と、LinkedInやCxOレターを含む多角的な手法を組み合わせ、広告費の大きい事業会社の決裁者開拓を支援する『ADハント』の提供を開始いたしました。

■『ADハント』の3つの特徴

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1. 広告費の大きい事業会社のマーケティング責任者リストを抽出

月額広告費・業種・売上規模などの条件で、企業540万社のデータベースから広告予算の大きい事業会社を絞り込み。人物770万人のデータベースと独自のリサーチ手法で、CMO・マーケティング部長を個人名・部署直通番号・SNSリンクまで特定したリストを作成します。

2. 7つのチャネルで決裁者へダイレクトにアプローチ

LinkedIn、Facebook、X、CxOレター、フォローコールなど計7つのチャネルに対応。なかでも商材・ターゲットとの適合度が高い「LinkedIn × CxOレター × フォローコール」を主軸に、ターゲットの状況に応じて手段と順序（例：手紙送付後に架電など）を最適化し、受付ブロックの突破や商談化を後押しします。

3. プロフェッショナルによる質へのこだわりと透明性

品質管理者・PM・AEの3層体制で運用し、100社以上の支援実績を持つプロフェッショナルが実行を担当します。数値報告に加え、音声ログ分析によるトーク改善など定性面も徹底管理。プロセスを可視化しながらアポイントの「質」にこだわり、成果につながるアポイント獲得を支援します。

■こんな企業におすすめ

■マーケティング支援会社の支援実績も多数

- 広告費の大きい事業会社のマーケティング責任者を狙いたいが、ターゲットリストづくりから手が回らない企業- テレアポやフォームなど既存のチャネルが頭打ちで、決裁者への到達率を高めたい企業- 狙うべきターゲットが定まっておらず、どの企業に当たるべきかから相談したい企業

『ADハント』をはじめとするEmoooveの営業支援は、広告・マーケティング領域の支援会社からも多くのご相談・ご依頼をいただいています。これまでに株式会社wevnal、株式会社ワンスター、株式会社ファンコミュニケーションズ、株式会社チアドライブなどへの支援実績があります。

広告費規模でターゲティングできるデータベース、決裁者へ直接届く7つのチャネル、100社以上の支援で培ったプロ人材の知見。こうした強みに加え、プロセスを可視化する透明性の高い運用なども評価いただき、多くのマーケティング支援会社にお選びいただいています。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

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株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

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メールアドレス：info@emooove.co.jp