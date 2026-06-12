『黒子のバスケ』を「ABEMA」で3週連続無料一挙放送決定！OVA含むTVアニメ全78話を6月14日（日）より「ABEMA」で無料一挙放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年6月14日（日）より、TVアニメ『黒子のバスケ』シリーズの3週連続無料一挙放送を実施いたします。

『黒子のバスケ』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された藤巻忠俊による大人気バスケットボール漫画が原作。「キセキの世代」と呼ばれる天才選手たちが集う高校バスケ界を舞台に、影の薄さを武器に戦う黒子テツヤと、天賦の跳躍力を持つ火神大我が全国制覇を目指して奮闘する姿を描きます。個性豊かなライバルたちとの熱い試合や、超人的なプレースタイル、仲間との絆を描いたドラマが人気を博し、TVアニメのほか劇場版も公開されるなど、多くのファンを魅了しました。

このたび実施が決定した無料一挙放送企画では、OVAを含むTVアニメシリーズ全78話を3週連続でお届け。6月14日（日）に第1期、6月21日（日）に第2期、6月28日（日）に第3期を順次無料一挙放送いたします。なお、放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

黒子たちの“キセキ”を再び…！ぜひABEMAで、熱いバスケバトルと青春の物語を無料でたっぷりとお楽しみください。

■『黒子のバスケ』3週連続無料一挙放送 概要

(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会

【放送スケジュール＆放送URL】

・第1期（全25話 ＋ OVA1話）

2026年6月14日（日）午後1時～、深夜1時30分～

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/FFi9rBZLcJFXkj

・第2期（全25話 ＋ OVA1話）

2026年6月21日（日）午後1時～、深夜1時30分～

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DLFuurXYodiY7Z

・第3期（全25話 ＋ OVA1話）

2026年6月28日（日）午後1時～、深夜1時30分～

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/DLFuuZbaFXNYis

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル2

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

誠凛高校のバスケ部に超影の薄い新入生、黒子テツヤが入部した。運動能力は平均以下だが、その影の薄さゆえに、相手に気づかれないようにパスを回すことができる…。さらに、誠凛バスケ部は火神大我という超大型新人を獲得する。「影」の黒子と、「光」の火神。ふたりは互いの力に支えられながら、ライバルたちに挑む！

＜CAST＞

黒子テツヤ：小野賢章

火神大我：小野友樹

相田リコ：斎藤千和

日向順平：細谷佳正

伊月 俊：野島裕史

木吉鉄平：浜田賢二

黄瀬涼太：木村良平

緑間真太郎：小野大輔

青峰大輝：諏訪部順一

紫原 敦：鈴村健一

赤司征十郎：神谷浩史

＜STAFF＞

原作：藤巻忠俊（集英社 ジャンプ・コミックス刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木 登

キャラクターデザイン：菊地洋子

音楽：中西亮輔、R・O・N、Alpha Eastman

音響監督：三間雅文

美術監督：三田慎也

色彩設計：佐藤真由美

撮影監督：荒井栄児

3DCG監督：磯部兼士

編集：植松淳一

アニメーション制作：プロダクション I．G

製作：黒子のバスケ製作委員会

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/