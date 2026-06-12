韓国俳優のCho Byeong Kyu（チョ・ビョンギュ）、公式ファンクラブ『Arta club』を Fanicon（ファニコン）に電撃オープン
THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、韓国の人気俳優Cho Byeong Kyu（チョ・ビョンギュ）の公式ファンコミュニティ『Arta club』を6月12日（金）18:00に開設します。
「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。
さらに、2026年7月18日(土)・19日(日)に大阪（PLUSWIN HALL OSAKA）にて、日本ファンミーティング『CHO BYEONG KYU 2026 JAPAN FAN MEETING -Welcome to CAFE BK-』の開催が決定いたしました。チケット一般発売（先着）は6月14日(日) 12:00よりイープラスにて開始されます。
◆ コミュニティ概要
Arta club（月額1,000円）
▼コンテンツ内容▼
- 生配信ライブ、ラジオ(一部アーカイブ)
- 会員限定オフショット、動画
- スクラッチイベント
- グループチャット
- デジタル会員証
- チケット先行(予定)
- 会員限定グッズ(予定)
- 会員限定イベント(予定)
皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！
◆ 初回入会者限定！キャンペーン◆
初回入会者限定キャンペーンとして、下記対象者の方に特典をプレゼントさせていただきます！
＜対象＞
オープンから、2026年7月31日（金）までに『Arta club』にご入会いただいた方
＜特典内容＞
抽選で3名様に、Faniconの1:1ビデオ通話機能を使って、チョ・ビョンギュ本人が直接ビデオ通話（お電話）を差し上げます。
◆ ダウンロード
アプリ名 ： Fanicon
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
URL ：https://fanicon.net/fancommunities/7242
◆ Cho Byeong Kyu（チョ・ビョンギュ）プロフィール
1996年4月23日生まれ。2015年にドラマ『Who Are You～学校2015～』でデビュー。その後、『ビューティフル・マインド』『THE K2～キミだけを守りたい～』『七日の王妃』『カネの花～愛を閉ざした男～』など数々の話題作で脇役・子役を演じ、着実にキャリアを積み重ねる。
2018年、大ヒットドラマ『SKYキャッスル～上流階級の妻たち～』でチャ・キジュン役を好演。続いてドラマ『ストーブリーグ』にも出演し、ヒット作に立て続けに名を連ねる。
2020年には初の主演作となったNetflix配信ドラマ『悪霊狩猟団: カウンターズ』が記録的な大ヒット。開局以来の最高視聴率を塗り替え、グローバルファンを多数獲得し大ブレイクを果たし、2023年にはシーズン2でも主演を務め、ファンの期待に応えた。
最近では、主演映画『BOY』が海外の映画祭に出品されるなど、ドラマと映画を縦横無尽に駆け巡る「多作俳優」として確固たる地位を築いている。
■ Fanicon（ファニコン）について
Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。
「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。
公式ページ：https://service.fanicon.net/
公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia
■ THECOO株式会社について
THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。
■ 会社概要
社名：THECOO株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人
所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階
設立 ：2014年1月20日
URL ：https://thecoo.co.jp