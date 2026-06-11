【2050年1200万人のリスクに挑む】イマジナが本日、MCI等30種超の病気リスクを暴く「健腸ナビ」の本格普及を開始！特許技術で超高齢社会の未病対策に光

株式会社イマジナ

インナーブランディングの専門集団である株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役：関野吉記、以下「イマジナ」）は、日本全体で深刻化する認知症および未病対策の解決に向け、自宅で手軽に大腸がん、うつ病、さらには認知症予備軍であるMCI（軽度認知障害）など30種類以上の疾患リスクを可視化できる、次世代腸内フローラ検査・分析サービス「健腸ナビ(R)」の本格展開を本日2026年6月11日（木）より開始いたします。これに伴い、一般の受検希望者やご家族からの検査申し込みを24時間受け付ける専用窓口（ https://kenchonavi-lp.netlify.app/ ）を本日より一般公開いたしました。

本サービスは、シンバイオシス・ソリューションズ株式会社（本社：東京都文京区）が開発した特許技術である「共分散構造分析（SEM）」と日本最大級約27,000人のデータベースを用い、性差を考慮した超高精度の分析を提供するものです。これまで「現状を知らせるだけ」だった簡易的な健康検査を刷新し、未病段階で自らのリスクに気づき、個々の腸内環境に最適な「食」を通じて身体と脳の健康（脳資本）を守る、新たなヘルスケア習慣の普及を目指します。

■ 開発背景：2050年「1200万人の認知症・MCI時代」の到来。私たちが今、取り組むべき未病対策とは

超高齢社会の進展に伴い、日本の医療および社会保障制度はかつてない転換期を迎えています。厚生労働省研究班の最新の有病率調査に基づく将来推計によると、2050年までに65歳以上の高齢者の27.8％にあたる1,217.8万人が認知症またはMCI（軽度認知障害：認知症の予備軍段階）に達すると予測されています。さらに2060年には、認知症に伴う社会的経済コスト（医療費、介護費、家族による非公式ケア費の総計）が24.26兆円という天文学的な規模に膨れ上がると試算されており、もはや一家族の課題に留まらず、国家の経済基盤を揺るがす深刻な社会課題となっています。

また、生活習慣の乱れや慢性的なストレス、睡眠不足などによる「原因のわからない心身の不調」に悩むビジネスパーソンや現代人が急増しています。近年の医学・脳科学研究においては、腸と脳が互いに影響を及ぼし合う「脳腸相関（脳腸軸）」のメカニズムが急速に解明されつつあり、大腸がんや糖尿病などの身体的疾患のみならず、うつ病や認知機能の低下といった精神的・脳機能的な不調もまた、腸内環境（腸内フローラ）の乱れと極めて密接に関連していることが広く知られるようになってきました。

こうした背景から、病気になってから治療を開始する従来の「対症療法」ではなく、未病の段階で手軽にリスクを発見し、日常生活の中で予防・行動変容を促す「パーソナル・セルフケア」の仕組みが今、強く求められています。

■ 「健腸ナビ(R)」の3つの革新性：なぜ、腸から全身のリスクがわかるのか

「健腸ナビ(R)」は、学術的な研究エビデンスと圧倒的なデータ量に支えられた、他に類を見ない次世代型の腸内フローラ解析サービスです。

■ 痛みのない自宅完結型プロセスと、管理栄養士による「伴走型健康改善支援プログラム」

- 認知症予備軍である「MCI（軽度認知障害）リスク」を判定一般向けに提供されている腸内フローラ検査の中で、国内で唯一（2026年5月・自社調べ）、認知症の初期段階である「MCI（軽度認知障害）」のリスクを段階的に特定・判別することが可能です。経営層やベテラン社員、さらには大切なご家族の「脳の健康（脳資本）」を未病段階で守る、強力なナビゲーターとなります。- 特許技術「共分散構造分析（SEM）」による超高精度分析単一の腸内細菌の有無を調べる従来の簡易な検査とは異なり、シンバイオシス・ソリューションズが開発した特許取得済み解析手法（共分散構造分析）を採用しています。日本人約27,000人分にのぼる最大規模の解析データベースと照合することで、他社の追随を許さない高精度なリスク予測を可能にしました。- 男女の「性差」を徹底的に考慮した分析アルゴリズム腸内フローラの構成や疾患の発症プロセスには明確な男女差が存在します。本サービスではこれを科学的に分析し、男女別の専用判定プログラムを構築。男性31項目、女性34項目の疾患リスク（大腸がん、糖尿病、脳梗塞、うつ病、乳がん、前立腺がん等）を網羅的に可視化します。

「健腸ナビ(R)」は、受検者が医療機関へ足を運ぶ負担や、痛みを伴う検査への心理的抵抗を完全に排除しました。

■ 「健腸ナビ(R)」サービス概要

■ 株式会社イマジナについて

- 簡単な3ステップ： 自宅で専用キットを用いて採便し、ポストに投函するだけ。あとはスマートフォンやPCから簡単なWEBアンケートに回答すれば、約1か月後に精緻なWEBレポートが発行されます。- 「見える化」だけで終わらない。最適なおすすめ食品をパーソナルに提案： ただリスクを通知するだけの検査とは異なり、受検者の腸内細菌叢の乱れを整えるために「今、あなたの食事にプラスすべき具体的なおすすめ食材や栄養成分」をレポート上で詳しく提案します。- 実績あるプロの管理栄養士によるマンツーマン伴走支援： 検査結果やおすすめの栄養成分という「知識」を提供するだけで終わらせないために、イマジナではプロの管理栄養士が個別に食事改善をサポートする『伴走型健康改善支援プログラム』をオプションサービスとして提供しております。日々の食事記録に対する個別のアドバイスやオンラインカウンセリングを通じ、一人ひとりのライフスタイルに寄り添いながら、実効的な未病予防と組織・個人のパフォーマンス向上を強力にバックアップいたします。- 検査方法：自宅採便の上、ポストに投函- 分析・可視化対象：認知症（MCI）、大腸がん、糖尿病、脳梗塞、うつ病等、男性31項目・女性34項目の疾患リスク- 提供価格：【Webレポート版】 38,500円（税込）【WEB＋冊子レポート版】 40,150円（税込）【パーソナル腸活栄養相談（オンライン）】17,600円（税込）- 認知症×健腸ナビ 専用窓口URL：https://kenchonavi-lp.netlify.app/

企業の「人（インサイド）」に光を当て、企業価値を高めるインナーブランディングのリーディングカンパニーです。企業の最大の資本である「人」が、心身ともに豊かでクリアな状態で本来の力を発揮すること（＝健康経営・脳資本経営）こそがブランド価値を高める最大の原動力であるという信念のもと、最先端のサイエンスを用いた人的資本投資ソリューションの提案・普及に努めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 会社名：株式会社イマジナ- 代表者名：代表取締役 関野 吉記- 所在地：東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町- 設立：2006年6月- 資本金：5,000万円- 事業内容：インナーブランディング、企業のブランド構築・人材開発支援- URL：https://www.imajina.com/

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com