【光るひも】自由に結んで身につけられる新しい“ひかりのかたち”「knotLight」、Makuakeで目標達成

アートアンドプログラム株式会社

アートアンドプログラム株式会社（東京都千代田区）は、柔らかく自由に結べる光のプロダクト「knotLight（ノットライト）」が、応援購入サービスMakuakeにおいて目標金額を達成したことをお知らせします。

Makuakeにて公開中

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/knotlight/

期間：2026年5月25日 - 2026年6月22日

knotLightは、ひものように柔らかく自由に形を変えられる新しい“ひかりのかたち”です。身体に巻きつけたり、バッグに結んだり、部屋に飾ったりと、照明でありながら決まった使い方を持たないプロダクトとして開発されました。

今回のクラウドファンディングは、knotLightにとって初めての本格的な市場検証の場となりました。目標達成を受け、アートアンドプログラム株式会社はknotLightを展示作品から実際にユーザーへ届けるプロダクトとして、販売・普及フェーズへ進めていきます。

開発経緯

knotLight専用アクセサリー「グリッドポーチ」に絡ませたknotLight

knotLightの開発は、ファッションデザイナーの入社を機に、「服そのものを光らせる」試みから始まりました。ファッションとテクノロジーを自然に結びつけるために、服に光を取り入れる方法を模索しましたが、光る部品を服に組み込むには、着心地、重さ、洗濯、メンテナンス、日常での扱いやすさなど、多くの課題がありました。

試行錯誤の中でたどり着いたのが、服づくりにおける副資材である「ひも」でした。ひもは服に自然に馴染みながらも、必要に応じて外すことができます。さらに、結ぶ、巻く、垂らす、編むといった自由な使い方ができるため、服そのものに光を固定するのではなく、身につける人のスタイルや動きに合わせて光を取り入れることができます。

そして、光を「ひも」にしたことで、knotLightの使い方はファッションの枠を超えて広がりました。服に合わせるアクセサリーとしてだけでなく、バッグに結ぶ、部屋に飾る、夜の散歩やアウトドアに持ち出すなど、使う人の発想によってさまざまな表情を見せます。ファッションを出発点にしながら、暮らしや空間にも広がっていく新しい“ひかりのかたち”です。

展示作品からプロダクトへ

DESIGNART TOKYO 2025にて初公開

アートアンドプログラム株式会社が展開するプロダクトブランド「aprg(R)」は、テクノロジーで日常に新しい発見と豊かさを提供することを目指し、プロダクトとアートを融合させながら、作る自由、知る自由、身につける自由を広げる活動を行っています。

そのaprg(R)から生まれたのが、柔らかく自由に結べる光のプロダクト「knotLight」です。開発にあたっては、展示活動やプロトタイピングを重ねながら改良を続けてきました。2025年にDESIGNART TOKYOで初公開し、多くの来場者やクリエイターから反響をいただきました。展示は「第46回ASIA FASHION FAIR東京2025秋」「TOKYO CREATIVE COLLECTION 2025」でも行い、その後も試作と検証を繰り返し、「身につける光」「自由に遊べる光」としての可能性を探求してきました。

今回のクラウドファンディング達成は、その可能性が市場でも支持されることを示す最初の一歩となりました。アートアンドプログラム株式会社は、この結果を受けてknotLightを開発中心のフェーズから販売・普及フェーズへ移行し、今後は製品改良を続けながら、EC販売や展示活動を通じてより多くの人へ届けていきます。

製品の特徴

軒先の飾りアウトドアインテリア

knotLightは、デバイスとストリングからなる、ひも状のポータブルライトです。バッテリーを内蔵しているため、室内だけでなく、バッグや服に取り付けて持ち運ぶことができます。ボタンとレバーによるシンプルな操作で、明るさや色、光り方のパターンを切り替えられます。ストリングは、ひも全体が光って見えるように開発しており、特許申請中（特願2025-179325）です。

主な特徴は以下の通りです。

仕様

今後の展開

- ひものように柔らかく、自由に形を変えられる身につけることも、飾ることもできる- バッテリー内蔵で持ち運べる- 明るさ、色、光り方を切り替えられる- 専用アクセサリーと組み合わせて、ひもの形をデザインできる- パラコードクラフトやマクラメなど、既存のひも文化とも組み合わせられる専用アクセサリーと組み合わせることで、ひもの形を簡単にデザインできます。デバイス正面デバイス側面カラーは下部（オレンジ、ミントグリーン、ブラック）、上部（ホワイト、ブラック）ストリング。ホワイト、ピンクラメ、パープルピンクの3種類[表: https://prtimes.jp/data/corp/185044/table/3_1_3e96c6c03f358e265bc34956532fbf39.jpg?v=202606120851 ]

アートアンドプログラム株式会社は、knotLightの販売・普及を進めるとともに、展示活動や企業、クリエイターとの協業を通じて、新しい“ひかりのかたち”の可能性を広げていきます。また、ユーザーからのフィードバックをもとに製品改良を継続し、より自由で魅力的な体験を提供できる次世代モデルの開発にも取り組んでいきます。

関連情報

Makuakeでは現在もknotLightプロジェクトを公開中です。

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/knotlight/

プロジェクト終了日：2026年6月22日

knotLightの開発経緯やコンセプトについては、アートアンドプログラム株式会社が運営するnote（https://note.com/aprg/）でも公開しています。なぜ「光るひも」を作ろうと思ったのか。どのような試行錯誤を経て現在の形になったのか。興味を持っていただけた方は、ぜひこちらもご覧ください。

開発ストーリー１.：knotLight｜光るひもに着地したプロダクト(https://note.com/aprg/n/neee2fbd80669)

開発ストーリー２.：「光るひも」をデザインする(https://note.com/aprg/n/n6bcd8fa56272)

開発ストーリー３.：光るひも「knotLight」の使い方を一緒に探しませんか？(https://note.com/aprg/n/nbc1e9a1a23a3)

お問い合わせ先

アートアンドプログラム株式会社

所在地：東京都千代田区

公式サイト：https://artandprogram.com/

Instagram：https://www.instagram.com/aprg.io

X：https://x.com/aprg_io