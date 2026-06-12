“冷房をつけると寒い、消すと暑い” 夏の睡眠課題に着目TENTIAL、「BAKUNE 掛け布団 クール」のTVCMを6月13日より関東・関西エリアで放映開始

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、冷房環境下で最適な「BAKUNE 掛け布団 クール」のTVCMを6月13日（土）より関東・関西エリアで放映開始します。

テンシャルは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、誰もが自分らしく挑戦し、ポテンシャルを発揮できる社会の実現を目指しています。人のポテンシャルは能力を有することに加えて、コンディションが整っていることが重要だと考えています。しかし、コンディションを整えることは、まだ特別なことと捉えられがちです。そのためテンシャルは、あらゆる生活シーンをコンディショニング視点で再設計し、科学的根拠やR&Dに基づいた製品を通じて、コンディションを整えることを"日常の当たり前"にしていきます。

コンディショニングにおいて最も重要な要素の一つが睡眠です。睡眠を大きく左右する要素の1つに寝床内の温度と湿度があげられます。近年の猛暑により、夏場は冷房をつけて就寝することが一般的になっています。一方で、冷房による冷えや寝汗による蒸れによって睡眠が妨げられるケースも少なくありません。TENTIALが実施した『夏の睡眠環境に関する実態調査』（2026年5月実施）では、冷房を使用して就寝する人の46.3％が「身体が冷えすぎる」、53.7％が「暑さや蒸れで目が覚める」と回答しており、多くの方が夏特有の睡眠課題を抱えていることがわかりました。

TENTIALはこれまで、「BAKUNE」のリカバリーウェアを軸に睡眠時のコンディショニングをサポートしてきました。一方で、より良い睡眠のためには衣服だけでなく、寝床内の温度・湿度環境そのものを整えることが重要であると考えています。そこでTENTIALは、掛け布団を単なる寝具ではなく、「睡眠中のコンディションを整えるためのアイテム」として開発しました。「BAKUNE掛け布団 クール」は、独自の『Sleep Conditioning Technology(R)』により、暑いときには熱や湿気を逃がし、寒いときには熱を保持することで、寝床内環境を快適な状態へ導きます。冷房環境下でも身体を冷やしすぎず、蒸れも抑えることで、夏場の快適な睡眠をサポートします。発売以来、高い顧客満足度を獲得しており、直近ではリカバリーウェアを上回る売上成長率※を記録。TENTIALの睡眠カテゴリーにおける成長を牽引する商品の一つとなっています。

※2024年12-2025年2月と2025年12-2026年2月の期間を比較

CM概要

今回のTVCMでは、日本の夏における代表的な睡眠課題である「冷房をつけると寒い。消すと暑い。」という悩みに着目しました。室温23℃と31℃という対照的な環境を通じて、夏の睡眠環境が抱える課題を直感的に表現しています。そして、『Sleep Conditioning Technology(R)』による調温・除湿機能がもたらす快適な寝床内環境を描くことで、暑い夏でも心地よく眠り、爽やかな朝を迎える世界観を表現しました。

BAKUNE 掛け布団 クール

冷房をつけた夏の夜の使用に特化した掛け布団です。接触冷感素材を表地に使用し、肌に触れた瞬間のひんやりとした感触と、調温・除湿機能で理想の温度・湿度へ近づける設計になっています。

【製品仕様】

製品名：BAKUNE 掛け布団 クール

カラー ：グレー、ライトブルー、グレージュ、ピンクグレージュ、オフホワイト、ネイビー

サイズ：シングル、セミダブル、ダブル、クイーン

素材：（ふとんがわ）ナイロン60% ポリエステル30% ポリウレタン10%

（詰めもの）ポリエステル80% 再生繊維（セルロース）20%

価格：\19,910（税込）~\33,990（税込）

販売場所：TENTIAL公式オンラインストア、TENTIALオフィシャルストア（直営店舗）、主要ECサイト、 一部量販店など

※各店舗の販売状況は公式オンラインストアからご確認いただけます。

TENTIAL初の掛け布団専門POPUPを阪急うめだ本店で開催

TVCM放映開始に合わせて、6月17日（水）から23日（火）までの7日間、阪急うめだ本店にてTENTIAL初となる掛け布団専門POPUP店舗を開設いたします。会場では「BAKUNE掛け布団 クール」をはじめとする掛け布団シリーズを実際に体験いただけるほか、ベッドに横になりながら寝心地や快適性を体感いただけます。また、最終日の6月23日（火）には、TENTIALコンディショニングサポート契約(R)アスリートである坂井瑠星騎手が1日店長として来店し、商品の魅力を直接お伝えいたします。

【イベント概要】

イベント名：クーラー時代の睡眠課題に向き合う『TENTIAL』BAKUNE掛け布団 POP UP

期間：2026年6月17日（水）～6月23日（火）

営業時間：10:00～20:00

住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店 8階『GREEN AGE』コミュニティパーク

【会期中のイベント】

おすすめ寝具の選び方・睡眠カウンセリング

開催日時：6月17日（水）～19日（金） 13:00～16:00（各回30分）

定員：各回1名様 ※要予約

価格：無料

睡眠に関するお悩みをお伺いし、その内容に基づいたおすすめの寝具の選び方について直接アドバイスさせていただきます。

コンディショニングサポート契約(R)️を締結している坂井瑠星騎手との1日店長イベントを実施

開催日時：6月23日（火） 13:00～15:00

POPUPイベント最終日に、TENTIALコンディショニングサポート契約(R)アスリートである坂井瑠星騎手が1日店長として来店します。厳しい競技生活の中で睡眠の質にこだわり続ける坂井騎手が、自身の経験も交えながら『BAKUNE掛け布団』の魅力をお伝えします。

詳細は以下URLよりご確認ください。

https://tential.jp/lp/sakairyusei-1dayevent-260623

ビックカメラ有楽町店の店頭特設会場でも販売を実施

さらに6月15日（月）より、ビックカメラの寝具取り扱い各店で販売を開始するほか、有楽町店では3 階の寝具売場に加えて、店頭の特設会場でも6月21日（日）まで販売いたします。近年、睡眠への関心が高まる中でビックカメラにおいても寝具の売上が拡大しており、同店では夏の睡眠環境を整える新たな選択肢として「BAKUNE 掛け布団 クール」が

大規模に展開されます。

その他、二子玉川 蔦屋家電、OSHMAN’S（オッシュマンズ）二子玉川店、新宿店、東武百貨店 池袋店、名古屋店、西宮店（6月30日(火)までの期間限定POP UP）にて「BAKUNE 掛け布団クール」を展開しております。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/374_1_478183a963b742aaa310dcffe1d3a42d.jpg?v=202606120451 ]