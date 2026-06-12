【JAF奈良】「JAFまつりin生駒山上遊園地」を開催

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）奈良支部（支部長 菊池攻）は、6月27日（土）に生駒山上遊園地（奈良県生駒市菜畑）において、会員をはじめ地域の皆さまとの親睦を目的とするイベントを開催します。

このイベントは、JAF奈良支部が、会員向け優待サービスを提供いただいている施設と協力して行っており、毎年、生駒山上遊園地での開催が好評を得ていることを受け、今年も引き続き実施することとなりました。

当日はJAFブースにおいて、子ども安全免許証の発行（顔写真入り）や子どもロードサービス隊員制服での記念撮影、ヨーヨー釣り、お楽しみ抽選会など、来場された皆さまに楽しんでいただける企画をご用意しています。

生駒山上遊園地ＪＡＦブース（イメージ）

【開催概要】

■開催日時

6月27日（土）10:00～15:00 ※雨天中止

■場所

生駒山上遊園地（奈良県生駒市菜畑2312‐1）

■出展内容

・子ども安全免許証の発行

※交通安全クイズに答えてもらえる免許証

そっくりのカード

・子どもロードサービス隊員制服記念撮影

・お楽しみ抽選会（数量限定あり）

※参加条件クリアされた方のみ

・ヨーヨー釣り（数量限定あり）

■料金

無料

■備考

生駒山上遊園地では、年間を通して以下の

JAF会員優待サービスをご利用できます

・優待内容 駐車料金100円引

・対象人数 会員のみ

・利用方法 受付時にJAF会員証提示

詳細はこちらのウェブサイトをご覧ください。

https://jaf.link/jaf-nara-ikomaevent