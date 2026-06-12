【父の日限定】お父さんにひとつ、自分にひとつ。親子で一緒に「重炭酸温浴習慣」で健康に！半額キャンペーン

株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット

純正重炭酸入浴剤の製造特許技術を保有する、純正重炭酸入浴剤の発明開発元であり、業界のパイオニアとして多くのメーカーにもOEM提供する、株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット（本社：東京都八王子市、代表取締役：小星重治）は、父の日限定企画として、「薬用HOT TAB RECOVERY 30錠入り」を2袋セットで特別価格にて提供する『親子で使う半額キャンペーン』を2026年6月12日から6月21日まで実施いたします。

本企画は、「ひとつはお父さんに、ひとつは自分に」をコンセプトにした父の日限定ギフト企画です。

スマートウォッチやスマートリングなどのウェアラブルデバイスを活用し、日々の体調管理を行う方も増えています。そうした方が自身の入浴習慣の中でホットタブを取り入れながら、日々のコンディションの変化を確認し、「自分でも使ってみたからこそ勧めたい」と感じたものを大切な家族へ贈る、新しい父の日ギフトの形を提案します。

■「何を贈るか」から、「一緒に続けるものを贈る」へ

父の日ギフト限定サイト :https://tansan-kenko.com/hottab/father2026

父の日の贈り物といえば、お酒やグルメ、ネクタイなどが定番です。一方で近年は、健康や日々の暮らしを意識したギフトへの関心も高まっています。今回のキャンペーンでは、「商品そのものを贈る」のではなく、「親子で一緒に始める習慣を贈る」という考え方を提案します。

離れて暮らしていても、「最近使ってる？」「どうだった？」そんな会話が自然と生まれる。

父の日だからこそ実現できる、親子の新しいコミュニケーションの形です。

お父さんにいつまでも元気でいてほしい、その想いと同じように、お父さんもまた、あなたの健康を願っています。

■ウェアラブルデバイス世代だからこそ、自分でも使ってみる

近年はスマートウォッチやスマートリングなどのウェアラブルデバイスを活用し、日々のコンディション管理を行う方が増えています。歩数や運動量、日々の活動状況を確認することが当たり前になった世代だからこそ、家族へ勧めるものも「まずは自分で使ってみたい」と考える方は少なくありません。

実際に使ってみて、「自分には合っていた」「入浴時間が楽しみになった」そう感じたものを、大切な家族へ贈る。

今回のキャンペーンは、そんな現代らしい父の日ギフトのあり方をイメージして企画されました。

また、ウェアラブルデバイスを活用している方であれば、ホットタブを取り入れた期間中のコンディションの変化を、ご自身の日常記録の中で確認してみるのも楽しみ方のひとつです。

HOT TABシリーズには、

・毎日の入浴時間が楽しみになった

・家族全員で使っている

・湯ざわりがやわらかく感じる

・ギフトとして喜ばれた

など、多くの利用者の声が寄せられています。

また、スポーツ選手をはじめ、日々のコンディション管理を大切にする方々にも活用されています。

今回の企画では、そうした重炭酸温浴を親子で体験しながら、毎日の入浴時間をより充実したものにしていただくことを目指しています。

■30錠入り1袋を親子それぞれで使用 20日間お試しください

「薬用HOT TAB RECOVERY」は、1回の入浴につき3錠を目安として使用する重炭酸入浴剤です。

30錠入りの場合、通常は約10回分としてご利用いただけます。

また、追い焚き機能のある浴槽をご利用の場合は、同じお湯を翌日も活用することで、より経済的にご使用いただくことも可能です。

今回のキャンペーンでは30錠入りを2袋セットでお届け。

ひとつはお父さんへ。

ひとつはご自身へ。

親子それぞれの生活スタイルの中で、ゆったりとした入浴時間をお楽しみいただけます。

■親子で使う半額キャンペーン

【販売期間】2026年6月12日（金）～6月21日（日）

【商品内容】「薬用HOT TAB RECOVERY」30錠入り×2個セット

（お父さん用1袋＋ご自身用1袋）

【価格】通常価格：5,940円（税込）

父の日限定価格：2,970円（税込）

※ご注文は一世帯2セットまで

【特典】

・父の日ラッピング袋付き

・親子で使える30錠入り2袋セット

父の日ギフト特別サイト :https://tansan-kenko.com/hottab/father2026

「人は自然から遠ざかれば病気に近づく」2500年前のギリシャの医聖ヒポクラテスの言葉です。自然界にはなかった様々な合成化学物質や、水道水中に残る塩素が肌から吸収されると、人は無意識に化学ストレスを感じ、常に交感神経が緊張して血流が下がって結果的には病気になりやすくなるという教えです。

ドイツのクアオルト（温泉療養地）や大分県長湯温泉が由来の、

無香料／無着色・塩素除去・

これだけですっきり洗える新発想の入浴剤、無添加重炭酸「ホットタブ」。

「入浴に自然を取り戻す」という新習慣を通じて、人々の健康に貢献したい。

それが私たちの使命です。

「健康は、きっと自然の中にある」

私たちが掲げる、「ホットタブ」のコアメッセージです

ぬるめのお湯にホットタブを3錠。溶けきったら、30分ただゆっくり浸かるだけ。

その時間を、忙しい毎日に欠かせない「明日の元気をつくる習慣」にしてほしい--これが私たちホットタブのコアメッセージです。

一日の終わりや週末のご褒美に、湯に身をあずけて深呼吸。刺激に頼らず、自然にととのえる30分が、明日の自分を好きにしてくれるはずです。

【会社概要】

会社名： 株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット

代表者： 代表取締役 小星重治

所在地： 東京都八王子市東町1-10 グランデハイツ八王子3F

事業内容： 重炭酸入浴剤の製造・販売

公式サイト： https://tansan-kenko.com

ギフト特設LP： https://tansan-kenko.com/hottab/lp/choice-gift

ギフトモール店： https://giftmall.co.jp/shop/hottab/

事業内容：重炭酸入浴剤の販売 健康事業/通販事業/OEM事業/飲料水事業/海外事業

関連会社：株式会社長湯ホットタブ/一般社団法人重炭酸温浴NO療法普及協会