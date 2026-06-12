「Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN/WINTER」”Z世代のアイコン”と称される6人組グローバルグループNCT WISHがライブパフォーマンスを披露！

株式会社Award

株式会社Award(代表取締役社長：長谷勇希)は、日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN/WINTER」を、2026年9月26日(土)に幕張メッセ1-3ホールにて開催いたします。

この度、追加決定した豪華出演者を発表いたします。

アーティストには、若々しくフレッシュな魅力でグローバル音楽市場から大きな注目を浴びているNCT WISHの出演が決定しました。NCT WISHのキャッチフレーズ、「WISH for Our WISH」には、「音楽と愛で、すべての人々の願いと夢を応援し、共に叶えていく」という意味が込められています。メンバーは、SION（シオン）、RIKU（リク）、YUSHI（ユウシ）、JAEHEE（ジェヒ）、RYO（リョウ）、SAKUYA（サクヤ）の6人で構成され、2024年2月21日に「SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO」にてNCT WISHとしてグローバルデビュー。

デビュー発表後、韓国ではデビューからわずか8日で音楽番組1位を獲得するなど目覚ましい記録を更新し続けており、日本でリリースしたシングル『WISH』、『Songbird』、ミニアルバム『WISHLIST』はいずれもゴールドディスク認定を受け、2025年に発表した韓国ミニアルバム『poppop』、『COLOR』に続き、2026年の韓国1stフルアルバム『Ode to Love』で3作連続ミリオンセラーを記録。7月15日(水)にはJapan Double A-Side Single『YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL』の発売が予定されています。NCT WISHにインスパイアされた「ウィッシュコア」という現象も生まれるなど、若者のトレンドを牽引する「Z世代のアイコン」として熱い支持を集めるNCT WISHが2024年以来、2年ぶりの出演となるGirlsAwardの会場を盛り上げます！

また、今年創刊40周年となるMEN’S NON-NOスペシャルステージが決定！Netflixシリーズで6月11日に世界独占配信がスタートした、韓国大人気ウェブトゥーンの実写化『喧嘩独学』の主演を務める鈴鹿央士、モデルや俳優として活躍し、先月自身初となる台北ファンミーティングを開催するなど高い人気を誇る豊田裕大、8月公開予定の映画『ブルーロック』への出演や、ニッポン放送が制作するポッドキャスト新番組『野村康太のオールナイトニッポンPODCAST』がスタートするなど今大注目の野村康太ら専属モデルが集結します。

また、創刊40周年のアニバーサリーイヤーの「第41回メンズノンノモデルオーディション」の合格者もこのステージで発表します！

ランウェイを彩るモデルには、バラエティ番組やCMに引っ張りだこな中、先月に「新たな挑戦」と題し地元・青森でまちおこしプロジェクトのプロデュースを発表した王林、雑誌『non-no』の専属モデルを務め、女優としても数々の作品に出演する香音、櫻坂46卒業後、昨年2025年8月に「yousti」としてソロデビューし、今年3月に待望の1st Single『Game of Life』をリリースした小林由依、映画『アギト-超能力戦争-』で映画初出演にしてヒロインに抜擢されるなど活躍の幅を広げるゆうちゃみらが決定。

さらに、モンチッチとのコラボキービジュアルを使用した可愛らしい世界観のイベント公式WEBサイトもオープン！

今回のイベントテーマは『Love Me!!!』に決定。開催30回目を迎えるGirlsAwardが、モンチッチのように”時代を越えて愛され続ける存在でいられるように”という願いが込められています。

今後も豪華出演者及びスペシャルコンテンツ情報を随時発表してまいります。

Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN/WINTER 開催概要

［日時］2026年9月26日(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

［会場］幕張メッセ1～3ホール (住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

［特別協賛］楽天グループ株式会社および楽天グループ各社(楽天カード、楽天市場、楽天チケット 等)

［チケット］オフィシャル先行販売 (抽選) https://girls-award.com/ticket/

＜申込期間＞6月12日(金)13:00～6月14日(日)23:59

＜チケット料金＞早割プレミアム席 \14,500 / 早割指定席 A\11,000 /

早割指定席 B\7,500(各税込)

［お問い合わせ先］キョードー東京 http://kyodotokyo.com/

0570-550-799 (平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00)

［公式WEBサイト］https://girls-award.com/

［公式SNS］●TikTok：https://www.tiktok.com/@girlsaward.official

●X：https://x.com/GirlsAward

●LINE：https://line.me/R/ti/p/@192egcvw

●YouTube：https://www.youtube.com/@GirlsAward_official

●Instagram：https://www.instagram.com/girlsaward_official/

●Threads：https://www.threads.com/@girlsaward_official

■出演者

＜MODEL＞※五十音順

有坂心花 / 稲垣来泉 / 王林 / 大友花恋 / 梶原叶渚 / 加藤栞 / 香音 / 川口ゆりな / 黒瀬ひな /

小林由依 / 小室安未 / 雑賀サクラ / 佐藤和奏 / 鈴木ゆうか / 田鍋梨々花 / 鶴嶋乃愛 /

トラウデン直美 / なえなの / 那須ほほみ / 西川愛莉 / 生見愛瑠 / 土方エミリ / ブリッジマン遊七 /

森日菜美 / ゆうちゃみ 他

＜MEN’S NON-NO MODEL＞

中田圭祐 / 中川大輔 / 鈴木仁 / 鈴鹿央士 / 豊田裕大 / 高橋璃央 / 小方蒼介 / 栄莉弥 / 鈴々木響 /

高橋大翔 / 野村康太 / 四坂亮翔 / 松井大奈 / 海谷遠音 / 石川愛大 / 嵐翔真 / 籠宮壮太朗 / 松岡光 /

高橋紅輝 他

＜GUEST＞※五十音順

小川史記(BUDDiiS) / 志賀李玖 / もーりーしゅーと 他

＜ARTIST＞※五十音順

NCT WISH / ONE N' ONLY 他

＜MC＞

山里亮太(南海キャンディーズ) / 森香澄 他

Awardとは

日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を年２回(春・秋)開催しています。日本のカルチャーを世界へ配信することを目的に、様々な規模感のイベント運営を行い、これまでにない魅力溢れるイベントを創出してきました。また、長年にわたり培ってきたリソースを最大限に活用し、新たなビジネスモデルを拡大しています。イベントプロデュース事業を始め、 企業コラボや商品開発、PR、広告代理店事業など幅広い業務を行い、ワンストップマーケティングを可能に致しました。今後もさらなる発展を目指し、国内に留まらず世界も視野にいれ展開してまいります。