一般社団法人 次世代システム運用コンソーシアム

一般社団法人次世代システム運用コンソーシアム（以下 次世代システム運用コンソーシアム）は、本年5月26日、2025年度に取り組んできた研究成果を、行政、業界団体、学会、実務コミュニティ、メディアなどの外部有識者に向けて発表する「次世代のシステム運用における研究発表」を開催しました。本発表会は、単なる成果報告の場ではなく、研究成果を外部の視点で検証し、フィードバックによって研究の完成度を高め、次の挑戦へと踏み出すことを目的として開催しました。

研究発表会では、複雑化、 人手不足、自動化の遅れといった日本のシステム運用が直面する構造課題に対する研究活動の中から選ばれた３つのテーマを紹介しました。

1. 人とAIの協働による「障害対応の迅速化モデル」

2. 次世代運用人材の「役割」と「キャリア」を再定義

3. AIコーチングとゲーミフィケーション理論による「運用教育」の高度化

外部発表会では、立場や役割の異なる組織の有識者により、次世代のシステム運用を巡って活発な意見交換が行われました。これにより、政策、標準、人材、実務、メディアといった多様な視点が交差する中で、研究成果が社会の中で実際に機能しうるかを見極める「実践的な検証の場」としての役割を果たしました。



NGSMは今後も、こうした共創の場を通じて、研究成果を社会実装へとつなげる基盤づくりを行い、より持続可能で、より創造的な社会基盤の実現に向けた挑戦を行います。運用は社会を支える基盤そのものであり、その価値が問われる今、より持続可能で、より創造的な社会基盤へのの実現に向けた挑戦をこれからも力強く推進していきます。

詳細はこちらをご覧ください。

次世代システム運用コンソーシアム（NGSM）(https://ngsm-conso.jp)

2025年度外部発表会レポート(https://ngsm-conso.jp/news/news_20260611.html)

＜補足資料＞

1. 日本のシステム運用が直面する構造課題

「複雑化 × 人手不足 × 自動化の遅れ」は限界点にある

発表の冒頭では、日本のシステム運用が抱える構造的な課題が改めて共有されました。

- システムの高度化・複雑化（基幹系、対外系、分散・クラウド、ネットワーク等）- 24時間365日の安定稼働要求- 自動化の適用範囲の限界、夜間・休日対応、緊急呼び出し- DevOps推進と開発・運用分離の矛盾、要員減少下でのシフト維持

こうした状況の中で顕在化しているのが、属人化・長時間対応・責任追及型の運用構造です。この構造は、もはや個社の努力だけで乗り越えられるものではありません。運用を単なる「作業」のままにするのか、それとも、「自律化」へと進化させるのか。NGSMは、その鍵が「設計」と「AI」による構造転換にあると考えています。

2. 研究成果が描く「次世代システム運用」の全体像

今回NGSMが発表した研究成果は、個別の技術検証や改善提案にとどまるものではありません。日本のシステム運用が直面する「複雑化」「人手不足」「自動化の遅れ」という構造課題に対し、技術・人材・プロセスの３つの視点から、運用のあり方そのものを再設計する試みです。

- 人とAIの協働によって障害対応を迅速化する技術的アプローチ- 次世代を担う運用人材のロールとキャリアを描き直す人材変革- AIコーチングとゲーミフィケーションを用いて、運用教育を自律的に回る構造へと進化させるプロセス変革

これら３つの研究は独立したものではなく、相互に連動しながら「次世代システム運用」の全体像を形づくるものです。

2-1. 研究成果１. 技術研究WG

人とAIの協働による「障害対応の迅速化モデル」

技術研究WGでは、「障害対応の迅速化」をテーマに、人とAIが役割分担しながら協働する新たな運用モデルを提示しました。未知障害では、原因特定や復旧までに数日から数か月を要するケースも少なくありません。その背景には、調査範囲の拡大、判断・連携の遅れ、ナレッジの属人化といった“詰まり”があります。

本研究では、

- AIが情報整理、仮説生成、共有、知見蓄積を担い- 人が妥当性確認、優先順位判断、最終意思決定を担う

という役割分担に基づく協働モデルを設計しました。

さらに、このモデルを具体化するため、AI支援ツールのプロトタイプを試作しました。リアルタイムチャット、状況共有ダッシュボード、分析ツリー表示などを通じて、障害対応プロセスの可視化と迅速化を検証しました。検証の結果、初動対応の迅速化、判断の属人化回避、知見の再利用といった効果が確認され、復旧時間を大幅に短縮できる可能性が示されました。一方で、誤推論防止やデータ連携の標準化など、実用化に向けた課題も明確になっています。

人とAIの協働が切り拓く、次世代の障害対応オペレーション

発表後の議論から見えた実装への現実解

発表後の質疑応答では、生成AI活用に対する期待と同時に、現場運用における現実的な制約や課題が率直に共有されました。議論を通じて浮かび上がったのは、「AIに任せきる自動化」ではなく、人とAIがそれぞれの強みを発揮する協働モデルこそが、障害対応の高度化・迅速化を実現する鍵であるという点です。現在の生成AIは、製品固有の不具合や潜在的な製品バグを単独で断定できる段階には至っていません。本研究ではこの限界を前提条件として捉え、人の製品知識や現場感覚を起点に、AIの推論力と情報処理能力を最大限に引き出す運用モデルを提示しました。また、RCA（根本原因分析）において、検討過程そのものを資産化できる点も大きな特長です。主要な結論だけでなく、途中で検討された仮説や却下理由までを記録・可視化することで、属人化を防ぎ、知見を次の障害対応へ確実に引き継ぐことが可能になります。



2-2. 研究成果２. 組織・人材変革WG

次世代運用人材の「役割」と「キャリア」を再定義

組織・人材変革WGでは、「次世代の運用人材に必須なロールとスキル」をテーマに、将来の社会・IT環境を見据えた調査・研究を行いました。本研究の特徴は、技術起点ではなく課題起点で役割を再定義している点にあります。10年先を見据えたシナリオごとに必要なロールを描き、スキル定義、人材像、キャリアパスまでを一体で整理しました。成果物は、人材定義書、スキル標準、キャリアマップ、採用テンプレートなど、現場での活用を前提とした形で提示されています。目指す世界観は明快であり、「運用を、若い世代がワクワクできる仕事にする」ことです。

運用を「キラキラ人材の仕事」へ

次世代運用ロール再定義に関する議論の到達点

質疑応答を通じて明らかになったのは、課題の本質はスキル不足ではなく、運用という仕事の価値や魅力が十分に言語化・可視化されてこなかった点にあるという認識でした。障害発生時に現場を指揮し、復旧を導く運用リーダーの役割は、本来きわめてクリエイティブで社会的価値の高い仕事です。その姿を警察や消防のように「憧れの職業像」として社会に提示していく必要性が共有されました。

2-3. 研究成果３. 運用プロセス変革WG

AIコーチングとゲーミフィケーション理論による「運用教育」の高度化

運用プロセス変革WGでは、「AIコーチングとゲーミフィケーション理論を用いた教育の高度化」をテーマに、人材育成の構造課題に取り組みました。

多くの運用現場では、

- ベテランが忙しく十分に教えられない- 何をどの順番で学ばせるべきか整理されていない- 育成が属人化している

といった課題が重なり、人材育成そのものが回らない“デッドロック”に陥っています。本WGが提示したのは、「人が教える」ことを前提としない新しい運用教育モデルです。各社固有のガバナンスや運用プロセスを取り込んだAIコーチが、日常業務の中で「何を確認し、どう判断するか」を24時間365日同じ品質で支援します。これに、目標の明確化、成長の可視化、安心して失敗できる環境を設計するゲーミフィケーション理論を組み合わせることで、学習を「やらされる作業」から「自然に続く挑戦」へと転換します。PoC（概念実証）を通じて、人が教え続けなくても学習が回る可能性や、現場で使える判断力を育成できる手応えが確認されました。本研究は、育成が自律的に回る構造へと進化させるための実践的な提案です。

運用教育の新たな地平-AIと社会連携が拓く次世代モデル

運用教育を「社会に通用する仕組み」へ拡張するために

質疑応答では、生成AIの普及により教育の在り方が大きく変化しつつあるとの認識が共有されました。とりわけ、楽しみながら学ぶ仕組みの広がりは、AIコーチングやゲーミフィケーションが運用教育にも適用可能であることを示唆しています。一方で、その実現にはナレッジのデータ化・整理が依然として重要な課題です。手順書や過去事例、個人の経験に分散する知識を体系化する必要があり、WGでは業務や判断ポイントの整理を進めています。今後はこれをフレームワークとして確立することが、実用性向上の鍵となることが示されました。

また、新しい教育手法の導入には一定のハードルがあるものの、小さな試行を積み重ねることで実現可能性が見えてきたという実践的な知見も共有されました。このプロセス自体が、現場の次の一歩を後押しする重要な要素と位置付けられます。さらに、大学教育におけるマイクロコンテンツ化の進展や、仮想空間を活用した教育研究の動向も紹介され、企業実務との連携により、より実践的な教育モデルが創出される可能性が示されました。これらの議論から、運用教育は社内施策にとどまらず、業界・学術・社会と連動しながら進化していくテーマであることが明らかとなりました。

3. 外部の視点が研究を「社会仕様」へ引き上げる

今回の発表会で得られた外部有識者からのフィードバックは、単なる意見交換にとどまるものではありませんでした。政策、標準、人材、実務、メディアといった多様な視点が交差する中で、研究成果が社会の中で実際に機能しうるかを見極める「実践的な検証の場」としての役割を果たしました。外部の視点にさらされることで、研究は「内輪での妥当性」から「社会で通用する実効性」へと引き上げられます。NGSMは今後も、こうした共創の場を通じて、研究成果を社会実装へとつなげる基盤づくりを推進していきます。