株式会社アネシスが「ASOLIEデザイン賞2025」において最優秀賞を受賞しました

株式会社アネシス

「ASOLIEデザイン賞2025」（主催：株式会社ミラタップ）において株式会社アネシス（本社：熊本市東区長嶺南 代表：加藤龍也）が、最高位の最優秀賞を受賞したことをお知らせします。

また、同賞の授賞式が2026年5月27日（水）に、ミラタップ東京ショールームにて執り行われました。

「ASOLIEデザイン賞」とは

ASOLIEデザイン賞は、《ASOLIE》に加盟する工務店が設計・施工した「ASOLIE認定物件」を対象に、デザイン性・建築・施工クオリティなどを総合的に評価するデザインコンペです。

<審査基準>

１. ASOLIEのデザインコードが活かされた空間であること

２. ASOLIEらしいミニマルで美しい空間であること

３. ASOLIEコンセプト（以下）を体現していること

「くらしを楽しく、美しく。毎日を、自分らしく、豊かに生きるための空間創りを家まるごとお手伝いいたします。」

４. 建築・施工・写真の質

「ASOLIEデザイン賞」授賞式

多数作品の中から、最優秀賞を含む2025年度を象徴する4作品が選ばれました。

授賞式には、常務取締役COO薮内真由美と設計士 関口明日香（アネシス福岡）が出席しました。

最優秀賞を受賞した作品

（写真左から、株式会社アネシス 専務取締役COO 薮内真由美、株式会社ミラタップ 取締役副社長 津崎 宏一 氏）

シャルムコート北区飛田7号地モデルハウス

<作品物件コンセプト>

変形地でしか建てることのできない家づくり

特徴的な土地を活かしたデザインで、森へつづくような外構と「雨庭」を庭に採用。

美しさだけでなく、自然にも優しい、未来を見据えた住まい。

設計担当 丸山義童の受賞コメント

最優秀賞という結果を非常に嬉しく受け止めています。

今回、選考の過程を通じて「伝える」ということの本質を深く学び、考える機会を得られ、私にとってとてもいい経験になりました。

普段からお客様に対しては「伝わるように伝えること」を大切にしていますが、直感的に「すごい」と感じていただけるような表現や設計技法を追求し、さらにレベルアップしていきたいと思います。

関連リンク

・シャルムコート北区飛田7号地

（https://www.anesis.co.jp/modelhouse/cc-kitakuhida7/）

・設計士のこだわり『【北区飛田モデル】設計士の頭の中を覗いてみた！理想の家を作るための「3つのこだわり」』

（https://www.anesis.co.jp/column/20250828-2/）

・住宅ボランタリーチェーン《ASOLIE》初のデザインコンペ「第1回 ASOLIEデザイン賞」を開催

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000016209.html）