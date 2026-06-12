株式会社アネシスが「ASOLIEデザイン賞2025」において最優秀賞を受賞しました
「ASOLIEデザイン賞2025」（主催：株式会社ミラタップ）において株式会社アネシス（本社：熊本市東区長嶺南 代表：加藤龍也）が、最高位の最優秀賞を受賞したことをお知らせします。
また、同賞の授賞式が2026年5月27日（水）に、ミラタップ東京ショールームにて執り行われました。
「ASOLIEデザイン賞」とは
ASOLIEデザイン賞は、《ASOLIE》に加盟する工務店が設計・施工した「ASOLIE認定物件」を対象に、デザイン性・建築・施工クオリティなどを総合的に評価するデザインコンペです。
<審査基準>
１. ASOLIEのデザインコードが活かされた空間であること
２. ASOLIEらしいミニマルで美しい空間であること
３. ASOLIEコンセプト（以下）を体現していること
「くらしを楽しく、美しく。毎日を、自分らしく、豊かに生きるための空間創りを家まるごとお手伝いいたします。」
４. 建築・施工・写真の質
「ASOLIEデザイン賞」授賞式
多数作品の中から、最優秀賞を含む2025年度を象徴する4作品が選ばれました。
授賞式には、常務取締役COO薮内真由美と設計士 関口明日香（アネシス福岡）が出席しました。
（写真左から、株式会社アネシス 専務取締役COO 薮内真由美、株式会社ミラタップ 取締役副社長 津崎 宏一 氏）
最優秀賞を受賞した作品
シャルムコート北区飛田7号地モデルハウス
<作品物件コンセプト>
変形地でしか建てることのできない家づくり
特徴的な土地を活かしたデザインで、森へつづくような外構と「雨庭」を庭に採用。
美しさだけでなく、自然にも優しい、未来を見据えた住まい。
設計担当 丸山義童の受賞コメント
最優秀賞という結果を非常に嬉しく受け止めています。
今回、選考の過程を通じて「伝える」ということの本質を深く学び、考える機会を得られ、私にとってとてもいい経験になりました。
普段からお客様に対しては「伝わるように伝えること」を大切にしていますが、直感的に「すごい」と感じていただけるような表現や設計技法を追求し、さらにレベルアップしていきたいと思います。
関連リンク
・シャルムコート北区飛田7号地
（https://www.anesis.co.jp/modelhouse/cc-kitakuhida7/）
・設計士のこだわり『【北区飛田モデル】設計士の頭の中を覗いてみた！理想の家を作るための「3つのこだわり」』
（https://www.anesis.co.jp/column/20250828-2/）
・住宅ボランタリーチェーン《ASOLIE》初のデザインコンペ「第1回 ASOLIEデザイン賞」を開催
（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000016209.html）