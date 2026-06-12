【阪急うめだ本店】クーラー時代の睡眠課題に向き合う。コンディショニングブランド「TENTIAL」の『BAKUNE掛け布団 POP UP』を大阪で開催！

株式会社阪急阪神百貨店

“クーラー時代の睡眠課題”に向き合う「TENTIAL」BAKUNE掛け布団 POP UP(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12699203_2067.html)

期間：6月17日(水)～6月23日(火)

場所：阪急うめだ本店 8階『GREEN AGE』コミュニティパーク

近年、猛暑による夜間のエアコンやクーラーの利用が常態化する一方で、寝冷えや体調管理の難しさといった新たな睡眠課題が浮き彫りになっています。阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 8階『GREEN AGE』(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/greenage/)コミュニティパークでは、6月17日(水)～6月23日(火)の期間、コンディショニングブランド「TENTIAL(テンシャル)」が睡眠課題に焦点を当てた期間限定ポップアップストア『クーラー時代の睡眠課題に向き合う「TENTIAL」BAKUNE掛け布団 POP UP』を開催します。本ポップアップでは、これらの課題を解決するために開発された高機能寝具「BAKUNE掛け布団」を中心に、夏を快適に乗り切るためのコンディショニング方法を提案します。 また、6月23日(火)には「TENTIAL」コンディショニングサポート契約(R)をしている騎手・坂井瑠星の一日来店イベントも開催します。

夏の睡眠をサポート！温度と湿度をコントロールする次世代掛け布団が登場

「TENTIAL」は“健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。”をミッションに掲げるコンディショニングブランド。あらゆる生活シーンをコンディショニング視点で再設計し、科学的根拠やR&Dに基づいたプロダクトを展開しています。 今回展開する「BAKUNE 掛け布団 クール」は、温度と湿度をコントロールする独自技術「Sleep Conditioning Technology(R)」を搭載し、暑さや蒸れ、冷房による寝冷えなど、夏特有の睡眠課題にアプローチ。ひんやりとなめらかな肌触りと、快適な寝床内環境によって、夏の睡眠をサポートします。

BAKUNE 掛け布団 クール

暑さや蒸れ、冷房による冷え。 夏の眠りに悩む方へ向けて「TENTIAL」が提案する次世代の夏用掛け布団。

BAKUNE 敷きパッド クール

寝苦しい夏の夜を、もっと快適に。 夏特有の蒸れやベタつき、冷房による冷えに配慮した夏用敷きパッド。

BAKUNE 掛け布団 オーガニックコットン

毎日肌に触れるものだからこそ、素材にも心地よさを。 天然素材ならではのやさしい風合いと、快適な睡眠環境を追求した掛け布団。

BAKUNE タオルケット

エアコンの効いた部屋で肌寒さを感じる夜や、さらっと心地よく過ごしたい夏のリラックスタイムに。 タオルケットの気軽さと、快適な睡眠環境を追求した機能性を兼ね備えた次世代のタオルブランケット。

おすすめ寝具の選び方・睡眠カウンセリングを開催

開催日時：6月17日(水)～19日(金) 各日午後1時～午後4時 各回約30分

定員：各回1名様 ※要予約

価格：無料

睡眠に関するお悩みをお伺いし、その内容に基づいたおすすめの寝具の選び方について直接アドバイスさせていただきます。

詳細・お申込みはこちら＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1779261420958)

アメリカ競馬の最高峰、ブリーダーズカップクラシックを制した人気騎手・坂井瑠星 1日来店イベントも

●限定名刺手渡し

開催日時：6月23日(火) 午後1時～午後1時30分 抽選で当選された100名様に、直接限定名刺を手渡しします。

抽選のお申込みはこちら＞＞(https://bit.ly/4fm4ApO)

●寝具接客体験

開催日時：6月23日(火) 午後2時30分～午後2時45分

抽選で当選された10名様に、「TENTIAL」寝具の使用感・コンディショニングへの活用を直接ご説明します。

抽選のお申込みはこちら＞＞(https://bit.ly/4fm4ApO)

●購入者限定チェキ撮影会

抽選20名様

抽選にご当選のうえ、6月17日(水)午前10時～23日(火)午後12時までの期間中に阪急うめだ本店 8階 コミュニティパークにて「TENTIAL」寝具を税込10,000円以上ご購入のお客様が対象となります。

・開催日時：6月23日(火)午後1時45分～午後2時15分

・申込方法：事前応募制（抽選）

・応募締切：6月14日(日)午後11時59分まで

・当選通知：6月16日(火)までにメールでご連絡 ※落選の場合もご連絡いたします。

・購入方法：ご購入時に当選メールを店頭スタッフにご提示の上、チェキ撮影会へのご参加をお申し付けください

※イベント当日は当選メールとレシートをご持参ください。

※23日(火)午後12時以降のご購入は対象外となります。

抽選のお申込みはこちらから＞＞(https://bit.ly/4fm4ApO)

ABOUT GREEN AGE

自然と共に暮らすコミュニティ。「GOOD FOR US , GOOD FOR THE EARTH」。都市の暮らしの中で自然に寄り添い、自然を取り入れ、ココロとカラダを健やかに。家族や仲間との何気ない毎日をもっと楽しく、私たちが暮らす社会や地球をもっと元気に。「GREEN AGE」は、自然との新たな関わり方を提案し、生活者やブランド、地域と、持続可能で豊かな未来を共創していきます。

Address：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階

Instagram：https://www.instagram.com/hankyu_greenage/

Official website：https://www.instagram.com/hankyu_greenage/