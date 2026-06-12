冠協賛試合「モンスターエナジーDAY」千葉ロッテマリーンズ VS 横浜DeNAベイスターズ戦で開催！「モンスターエナジーBASEBALL」を体現する「ミニボールパーク」出現

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク(※)であるモンスターエナジーは、2026年6月13日(土)に、千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムにて開催される「千葉ロッテマリーンズ vs 横浜DeNAベイスターズ」戦にて、冠協賛試合「モンスターエナジーDAY」を開催します。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

当日は、海浜幕張駅からZOZOマリンスタジアムまで、「モンスターエナジー BASEBALL」を体現するコンテンツが満載です。海浜幕張駅近くのワールドビジネスガーデン マリブスクエア（芝生広場）には「ミニボールパーク」が登場し、ダイヤモンドを一周しながら、本格的で臨場感あふれるベースボール体験を味わえます。また、ZOZOマリンスタジアム球場外周エリアのモンスターエナジーブースでは、巨大ガチャが登場。キャンペーンに参加して、モンスターエナジーのオリジナル応援グッズをゲットしましょう。ぜひモンスターエナジーを片手にお立ち寄りください。

■モンスターエナジーDAY｜千葉ロッテマリーンズ

試合日程 ：2026年6月13日(土)

開場時間 ：12:00

試合開始 ：14:00

対戦カード ：横浜DeNAベイスターズ

スタジアム ：ZOZOマリンスタジアム

■モンスターエナジーDAY｜ZOZOマリンスタジアム

モンスターエナジーDAYは、ファンの皆さまと一緒にスタジアム体験をさらにブーストしていきます。

モンスターエナジーとマリーンズが届ける、1日限りのスペシャルなスタジアム体験をぜひお楽しみください。

巨大ガチャ ＆ サンプリング：球場外周特設ブース / 場内203通路付近特設ブース

ここでしか手に入らないモンスターエナジーのオリジナル応援グッズが当たるチャンス！

モンスターエナジージャパンの公式X(旧Twitter)をフォロー&リポストすることでガチャに参加することができます。球場内203通路付近特設ブースでも、参加可能です！球場外周特設ブースにて「モンスターエナジー」の無料サンプリング（試飲体験）を開催します。試合開始前の気合注入、応援のブーストにぜひ1本！エナジー全開で熱い声援を送ろう！

※ドリンクはなくなり次第終了となります。

※缶から紙製のコップへ移し替えての提供となります。

※当日の観戦チケットをお持ちの方のみご参加いただけます。

来場者限定プレゼント

当日の観戦チケットをお持ちの方限定で、入場ゲートにて、AR上でマリーンズの選手と一緒に写真撮影ができる「モンスターエナジーオリジナルフォトフレーム付きヒーローカード」を来場者15,000名様に先着でプレゼントします。

※開場時間より配布開始、なくなり次第終了となります。

■ミニボールパーク｜ワールドビジネスガーデン マリブスクエア（芝生広場）

モンスター級のホームランを炸裂させよう！ワールドビジネスガーデン マリブスクエア （芝生広場）に登場する「ミニボールパーク」でダイヤモンドを一周し、気分をさらにブーストしてからZOZOマリンスタジアムへ向かおう。

ダイヤモンド体験

ホームベンチ側からグラウンドへ。バッターボックスに立ち、フルスイング！打った瞬間、ダイヤモンドへ飛び出そう。まずは1塁！ピッチングチャレンジで腕試し。そのまま2塁へ駆け抜け、本気の応援をスモークとともにシャウト！その瞬間を写真に収めよう。勢いそのままに3塁へ、最後はバッティングで締めくくり！そしてホームへ、生還！

1塁と3塁で使用するボールやバットは、モンスターエナジーのブランディングが施された本格仕様。

それぞれ1球・1打の勝負で、条件達成者にはオリジナルギアをプレゼントします。

※本コンテンツへの参加には誓約書への同意が必要です。なお、未成年の方は保護者の署名が必要となります。

※未就学児の方はご参加いただけません。

ワールドビジネスガーデンマリブスクエア（芝生広場）にて、モンスターエナジーのサンプリングを行います。海浜幕張駅前にて配布されるドリンク引換券をお持ちの上、お越しください。

※ドリンク引換券・ドリンク・景品はなくなり次第終了となります。