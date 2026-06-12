英会話のジェムスクール(有限会社ジェム・本部:香川県観音寺市)は「冷やし中華、はじめました。」というキャンペーンを開始しました。
ジェムスクール（有限会社ジェム・本部香川県観音寺市）は、夏休み開始までの約1.5か月、無料体験レッスンを受けてくださった方に「冷やし中華」をプレゼントする夏のキャンペーン「冷やし中華はじめました」を、香川・愛媛・オンラインの各校で実施します。
「冷やし中華はじめました」の貼り紙を見つけると、「あぁ、夏が来たなぁ」って感じませんか？
そんな夏のはじまりに、ジェムスクールも、ちょっと楽しいキャンペーンをはじめることにしました。「冷やし中華はじめました」キャンペーンということで、無料体験レッスンを受けてくださった方に、冷やし中華をプレゼントさせて頂きます。期間は夏のはじまり、夏休み開始までの期間ということで、2026年６月１日（月曜日）から７月１８日（土曜日）までとなります。
英会話スクールや学習塾で「冷やし中華はじめました」と、冷やし中華をプレゼントするキャンペーンは、業界でも初めてのことになります。（自社調べ・調査年月2026年5月）
ジェムスクールは1981年の創業以来、香川や愛媛を中心に英会話の楽しさを伝えてきました。入会金、年会費はありません。体験レッスンも無料です。その場でサインを迫るようなことも、訪問営業もしていません。
なので、夏のおでかけのついでに、ちょっとのぞいてみる。そんな気軽な気持ちで来ていただけたら、と思っています。「楽しい！」が見つかるかもしれませんし、まずは涼しい教室で、冷やし中華と一緒にお待ちしています。
ジェムスクール概要
会社名：有限会社ジェム（ユウゲンガイシャジェム）
設立年：1981年
代表者：合田 美雪（ゴウダ ミユキ）
本部所在地：香川県観音寺市栄町1-4-10
代表電話番号：0875-24-5321
ホームページ：https://www.gemschool.com
リリースに関するお問い合わせ先
代表連絡先：ジェムスクール 副代表 合田 了（ゴウダ リョウ）
電話番号：0875-24-5321