英会話のジェムスクール(有限会社ジェム・本部:香川県観音寺市)は「冷やし中華、はじめました。」というキャンペーンを開始しました。

有限会社ジェム

ジェムスクール（有限会社ジェム・本部香川県観音寺市）は、夏休み開始までの約1.5か月、無料体験レッスンを受けてくださった方に「冷やし中華」をプレゼントする夏のキャンペーン「冷やし中華はじめました」を、香川・愛媛・オンラインの各校で実施します。

「冷やし中華はじめました」の貼り紙を見つけると、「あぁ、夏が来たなぁ」って感じませんか？

そんな夏のはじまりに、ジェムスクールも、ちょっと楽しいキャンペーンをはじめることにしました。「冷やし中華はじめました」キャンペーンということで、無料体験レッスンを受けてくださった方に、冷やし中華をプレゼントさせて頂きます。期間は夏のはじまり、夏休み開始までの期間ということで、2026年６月１日（月曜日）から７月１８日（土曜日）までとなります。

英会話スクールや学習塾で「冷やし中華はじめました」と、冷やし中華をプレゼントするキャンペーンは、業界でも初めてのことになります。（自社調べ・調査年月2026年5月）

ジェムスクールは1981年の創業以来、香川や愛媛を中心に英会話の楽しさを伝えてきました。入会金、年会費はありません。体験レッスンも無料です。その場でサインを迫るようなことも、訪問営業もしていません。

なので、夏のおでかけのついでに、ちょっとのぞいてみる。そんな気軽な気持ちで来ていただけたら、と思っています。「楽しい！」が見つかるかもしれませんし、まずは涼しい教室で、冷やし中華と一緒にお待ちしています。

ジェムスクール概要

会社名：有限会社ジェム（ユウゲンガイシャジェム）

設立年：1981年

代表者：合田 美雪（ゴウダ ミユキ）

本部所在地：香川県観音寺市栄町1-4-10

代表電話番号：0875-24-5321

ホームページ：https://www.gemschool.com

リリースに関するお問い合わせ先

代表連絡先：ジェムスクール 副代表 合田 了（ゴウダ リョウ）

電話番号：0875-24-5321