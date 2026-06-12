英会話のジェムスクール(有限会社ジェム・本部:香川県観音寺市)は「冷やし中華、はじめました。」というキャンペーンを開始しました。

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有限会社ジェム


ジェムスクール（有限会社ジェム・本部香川県観音寺市）は、夏休み開始までの約1.5か月、無料体験レッスンを受けてくださった方に「冷やし中華」をプレゼントする夏のキャンペーン「冷やし中華はじめました」を、香川・愛媛・オンラインの各校で実施します。




「冷やし中華はじめました」の貼り紙を見つけると、「あぁ、夏が来たなぁ」って感じませんか？


そんな夏のはじまりに、ジェムスクールも、ちょっと楽しいキャンペーンをはじめることにしました。「冷やし中華はじめました」キャンペーンということで、無料体験レッスンを受けてくださった方に、冷やし中華をプレゼントさせて頂きます。期間は夏のはじまり、夏休み開始までの期間ということで、2026年６月１日（月曜日）から７月１８日（土曜日）までとなります。



英会話スクールや学習塾で「冷やし中華はじめました」と、冷やし中華をプレゼントするキャンペーンは、業界でも初めてのことになります。（自社調べ・調査年月2026年5月）




ジェムスクールは1981年の創業以来、香川や愛媛を中心に英会話の楽しさを伝えてきました。入会金、年会費はありません。体験レッスンも無料です。その場でサインを迫るようなことも、訪問営業もしていません。



なので、夏のおでかけのついでに、ちょっとのぞいてみる。そんな気軽な気持ちで来ていただけたら、と思っています。「楽しい！」が見つかるかもしれませんし、まずは涼しい教室で、冷やし中華と一緒にお待ちしています。



ジェムスクール概要


会社名：有限会社ジェム（ユウゲンガイシャジェム）


設立年：1981年


代表者：合田　美雪（ゴウダ　ミユキ）


本部所在地：香川県観音寺市栄町1-4-10


代表電話番号：0875-24-5321


ホームページ：https://www.gemschool.com



リリースに関するお問い合わせ先


代表連絡先：ジェムスクール　副代表　合田　了（ゴウダ　リョウ）


電話番号：0875-24-5321