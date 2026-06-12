【お笑いと住まいの大縁日！】すっちー＆珠代とごひいきに！夏祭り大型イベントを7月26日に開催

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス 関西支社は、関西進出5周年を記念した地域密着型プロモーション「すっちー＆島田珠代のオープンハウスをごひいきに！プロジェクト」の一環として、2026年7月26日（日）にイオンモール鶴見緑地にて体験型イベント「すっちー&珠代のオープンハウスお笑い大縁日！～ミニ新喜劇もやってくる！～」を開催いたします。

本イベントは、当社の関西進出5周年を記念し、地域密着型プロモーション「すっちー＆島田珠代のオープンハウスをごひいきに！プロジェクト」の一環として実施する企画です。関西で圧倒的な人気と知名度を誇るすっちーさんと島田珠代さんを広告キャラクターに起用している当社は、このイベントでお二人に登場いただき、地域の皆様へ感謝のメッセージをお届けします。会場となるイオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコートでは、「お笑いと住まいの大縁日」をテーマに、近隣エリアのファミリー層や吉本新喜劇ファンの皆様に楽しんでいただけるステージイベントと体験型ブースを展開します。

ステージイベント

ずっこけ体験：吉本新喜劇の名物である「ずっこけ」をお客様がステージで体験します。体験者には吉本グッズやオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

ミニ新喜劇：すっちーさん、島田珠代さんらが登場し、ミニ新喜劇とお客様参加型の企画を実施します。

よしもとお笑いライブ：吉本芸人3組によるお笑いライブで、イベントのフィナーレを飾ります。

体験型ブース

【縁日ゲーム】 新喜劇座員のギャグにちなんだオリジナルゲームを楽しめます。

すち子の「当てるんかい！当てへんのかい」射的

珠代の「ひみつのポケット」!? どこに入るかお楽しみポケットボール

【お家の相談会ブース】 アンケートにご回答いただいた方を対象に、先着で吉本コラボグッズや当日のステージイベントの観覧席チケットをプレゼントいたします。

「すっちー&珠代のオープンハウスお笑い大縁日!～ミニ新喜劇もやってくる!～」

概要

日時｜2026年7月26日（日）10:00 -16:00

会場｜イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート

（〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４-17－1）

内容｜ステージイベント（ミニ新喜劇、ずっこけ体験、お笑いライブ）、縁日ゲーム、住宅相談会ブースなど

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）