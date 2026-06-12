サマンサタバサから「スティッチ」コレクションを発売。

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株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）


が展開するブランド 『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションアイテムを発売。



■発売スケジュール


6/12（金）～公式オンラインショップにて予約受付スタート


6/13（土）サマンサタバサ取扱店舗にて予約受付スタート


6/20（土）～全国販売


※デニムトートバッグのみ発売日が6月下旬となります。





■「スティッチ」コレクション　特集ページ


https://www.samantha.co.jp/shop/e/exb2604f1/



■「スティッチ」コレクション　デニムハンドバッグ





\33,000‐


（インディゴ・ブリーチデニム）



デニム素材のハンドバッグに、「スティッチ」をデザインしたアイテム。


インディゴカラーには、「スティッチ」と「エンジェル」が仲良くお話している様子をデザインし


ブリーチデニムカラーには、「スティッチ」と「スクランプ」をデザイン。





バッグの裏地は、「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」のアートと、


「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木や花をイメージしたモチーフを総柄でデザイン。


バッグの中まで「スティッチ」の世界観を楽しめるアイテム。





バッグの背面は、サマンサタバサのロゴ金具プレートをつけ、シーンや気分に合わせて両面で使用可能。


ショルダーもセットでついており２way仕様に。



■「スティッチ」コレクション　チュールバッグ





\30,800‐


（ダークブラウン）



これからの季節にぴったりなチュール素材に、「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」のアートと、「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木や花をイメージしたモチーフを総柄でデザインしたハンドバッグ。



持ち手とバッグの縁にはダークブラウンを使用し引き締まった印象に。





バッグの中身が透けにくい素材を使用しており、バッグの本体にはファスナーを完備。


防犯面も安心してお使いいただけます。



■「スティッチ」コレクション　ショルダーバッグ





（ライトブルー・ラベンダー）


\29,700‐



「スティッチ」と「エンジェル」をそれぞれイメージしたショルダーバッグ。





バッグのフロントにそれぞれ「スティッチ」と「エンジェル」を刺繍でデザイン。


右上には、さりげなくデザインされた「スクランプ」がひょっこり出ている姿が愛らしいデザイン。



ファスナーの引手には、それぞれの試作品番号をプリント。



バッグ本体は500mlのペットボトルが横に入る大容量のサイズ感なので


夏のお出かけだけでなく、デイリー使いにもおすすめ。



■「スティッチ」コレクション　お財布





長財布　\26,400‐/折財布　\24,200-


（ライトブルー・ピンク・イエロー）



それぞれ「スティッチ」、「エンジェル」、「ルーベン」をデザインした長財布と折財布が登場。


フロントには、それぞれのキャラクターのフェイスを型押しプリントし、ハイビスカスを刺繍でデザイン。





長財布の背面、折財布の中にはそれぞれの試作品番号をプリント。





裏地は他商品と同様、「スティッチ」、「エンジェル」「スクランプ」、「スティッチ」が暮らすハワイ島のお花を総柄でデザイン。



■「スティッチ」コレクション　ハート型ポーチ




\11,000‐


（ライトブルー・ピンク・イエロー）



それぞれのキャラクターのフェイスをデザインしたハート型のポーチ。


合皮と相良刺繍のコンビネーションで、立体的に見えるようデザイン。





中には、イヤホンやリップなどの小物の収納が可能。


チェーンがついているのでバッグチャームとしても使用できます。



■「スティッチ」コレクション　バッグチャーム




\7,150‐



「スティッチ」の金具プレートと、「スティッチ」の手を立体的なファーでデザインしたキュートなバッグチャーム。


チェーン部分はビーズを使用し、インパクト抜群なアイテム。



■「スティッチ」コレクション　バッグチャーム＆ファスナーチャーム





バッグチャーム　\7,150‐/ファスナーチャーム　\4,400-



「スティッチ」の愛らしいアートを金具に落とし込んだデザインと、「スティッチ」と「エンジェル」が仲良く遊んでいるアートを落とし込んだデザインのバッグチャームとファスナーチャームがそれぞれ登場。


「スティッチ」が暮らす、ハワイ島をイメージ下草木やお花をイメージしたブルーのストーンや、ビーズがワンポイント。


「スティッチ」の世界観が溢れるチャーム。




■「スティッチ」コレクション　ハンカチ


※ハンカチは公式オンラインショップ＆一部店舗限定で販売いたします。


（ルミネ新宿店/大阪高島屋店/名古屋タカシマヤ店/羽田空港第一ターミナル店/羽田空港第二ターミナル店）




\1,650‐



バッグなどの裏地と同デザインの、「スティッチ」、「エンジェル」、「スクランプ」、「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木やお花をイメージしたモチーフの総柄をデザインしたハンカチが登場。


さりげなくサマンサタバサのロゴをデザインし、オリジナル感溢れるアイテムに。





■「スティッチ」コレクション　特集ページ


https://www.samantha.co.jp/shop/e/exb2604f1/



■Samantha Thavasa HP


https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/




■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company