サマンサタバサから「スティッチ」コレクションを発売。
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）
が展開するブランド 『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションアイテムを発売。
■発売スケジュール
6/12（金）～公式オンラインショップにて予約受付スタート
6/13（土）サマンサタバサ取扱店舗にて予約受付スタート
6/20（土）～全国販売
※デニムトートバッグのみ発売日が6月下旬となります。
■「スティッチ」コレクション 特集ページ
https://www.samantha.co.jp/shop/e/exb2604f1/
■「スティッチ」コレクション デニムハンドバッグ
\33,000‐
（インディゴ・ブリーチデニム）
デニム素材のハンドバッグに、「スティッチ」をデザインしたアイテム。
インディゴカラーには、「スティッチ」と「エンジェル」が仲良くお話している様子をデザインし
ブリーチデニムカラーには、「スティッチ」と「スクランプ」をデザイン。
バッグの裏地は、「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」のアートと、
「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木や花をイメージしたモチーフを総柄でデザイン。
バッグの中まで「スティッチ」の世界観を楽しめるアイテム。
バッグの背面は、サマンサタバサのロゴ金具プレートをつけ、シーンや気分に合わせて両面で使用可能。
ショルダーもセットでついており２way仕様に。
■「スティッチ」コレクション チュールバッグ
\30,800‐
（ダークブラウン）
これからの季節にぴったりなチュール素材に、「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」のアートと、「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木や花をイメージしたモチーフを総柄でデザインしたハンドバッグ。
持ち手とバッグの縁にはダークブラウンを使用し引き締まった印象に。
バッグの中身が透けにくい素材を使用しており、バッグの本体にはファスナーを完備。
防犯面も安心してお使いいただけます。
■「スティッチ」コレクション ショルダーバッグ
（ライトブルー・ラベンダー）
\29,700‐
「スティッチ」と「エンジェル」をそれぞれイメージしたショルダーバッグ。
バッグのフロントにそれぞれ「スティッチ」と「エンジェル」を刺繍でデザイン。
右上には、さりげなくデザインされた「スクランプ」がひょっこり出ている姿が愛らしいデザイン。
ファスナーの引手には、それぞれの試作品番号をプリント。
バッグ本体は500mlのペットボトルが横に入る大容量のサイズ感なので
夏のお出かけだけでなく、デイリー使いにもおすすめ。
■「スティッチ」コレクション お財布
長財布 \26,400‐/折財布 \24,200-
（ライトブルー・ピンク・イエロー）
それぞれ「スティッチ」、「エンジェル」、「ルーベン」をデザインした長財布と折財布が登場。
フロントには、それぞれのキャラクターのフェイスを型押しプリントし、ハイビスカスを刺繍でデザイン。
長財布の背面、折財布の中にはそれぞれの試作品番号をプリント。
裏地は他商品と同様、「スティッチ」、「エンジェル」「スクランプ」、「スティッチ」が暮らすハワイ島のお花を総柄でデザイン。
■「スティッチ」コレクション ハート型ポーチ
\11,000‐
（ライトブルー・ピンク・イエロー）
それぞれのキャラクターのフェイスをデザインしたハート型のポーチ。
合皮と相良刺繍のコンビネーションで、立体的に見えるようデザイン。
中には、イヤホンやリップなどの小物の収納が可能。
チェーンがついているのでバッグチャームとしても使用できます。
■「スティッチ」コレクション バッグチャーム
\7,150‐
「スティッチ」の金具プレートと、「スティッチ」の手を立体的なファーでデザインしたキュートなバッグチャーム。
チェーン部分はビーズを使用し、インパクト抜群なアイテム。
■「スティッチ」コレクション バッグチャーム＆ファスナーチャーム
バッグチャーム \7,150‐/ファスナーチャーム \4,400-
「スティッチ」の愛らしいアートを金具に落とし込んだデザインと、「スティッチ」と「エンジェル」が仲良く遊んでいるアートを落とし込んだデザインのバッグチャームとファスナーチャームがそれぞれ登場。
「スティッチ」が暮らす、ハワイ島をイメージ下草木やお花をイメージしたブルーのストーンや、ビーズがワンポイント。
「スティッチ」の世界観が溢れるチャーム。
■「スティッチ」コレクション ハンカチ
※ハンカチは公式オンラインショップ＆一部店舗限定で販売いたします。
（ルミネ新宿店/大阪高島屋店/名古屋タカシマヤ店/羽田空港第一ターミナル店/羽田空港第二ターミナル店）
\1,650‐
バッグなどの裏地と同デザインの、「スティッチ」、「エンジェル」、「スクランプ」、「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木やお花をイメージしたモチーフの総柄をデザインしたハンカチが登場。
さりげなくサマンサタバサのロゴをデザインし、オリジナル感溢れるアイテムに。
■「スティッチ」コレクション 特集ページ
https://www.samantha.co.jp/shop/e/exb2604f1/
■Samantha Thavasa HP
https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company