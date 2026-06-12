サマンサタバサから「スティッチ」コレクションを発売。

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都品川区）

が展開するブランド 『Samantha Thavasa（サマンサタバサ）』から、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」のコレクションアイテムを発売。

■発売スケジュール

6/12（金）～公式オンラインショップにて予約受付スタート

6/13（土）サマンサタバサ取扱店舗にて予約受付スタート

6/20（土）～全国販売

※デニムトートバッグのみ発売日が6月下旬となります。

■「スティッチ」コレクション 特集ページ

https://www.samantha.co.jp/shop/e/exb2604f1/

■「スティッチ」コレクション デニムハンドバッグ

\33,000‐

（インディゴ・ブリーチデニム）

デニム素材のハンドバッグに、「スティッチ」をデザインしたアイテム。

インディゴカラーには、「スティッチ」と「エンジェル」が仲良くお話している様子をデザインし

ブリーチデニムカラーには、「スティッチ」と「スクランプ」をデザイン。

バッグの裏地は、「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」のアートと、

「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木や花をイメージしたモチーフを総柄でデザイン。

バッグの中まで「スティッチ」の世界観を楽しめるアイテム。

バッグの背面は、サマンサタバサのロゴ金具プレートをつけ、シーンや気分に合わせて両面で使用可能。

ショルダーもセットでついており２way仕様に。

■「スティッチ」コレクション チュールバッグ

\30,800‐

（ダークブラウン）

これからの季節にぴったりなチュール素材に、「スティッチ」「エンジェル」「スクランプ」のアートと、「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木や花をイメージしたモチーフを総柄でデザインしたハンドバッグ。

持ち手とバッグの縁にはダークブラウンを使用し引き締まった印象に。

バッグの中身が透けにくい素材を使用しており、バッグの本体にはファスナーを完備。

防犯面も安心してお使いいただけます。

■「スティッチ」コレクション ショルダーバッグ

（ライトブルー・ラベンダー）

\29,700‐

「スティッチ」と「エンジェル」をそれぞれイメージしたショルダーバッグ。

バッグのフロントにそれぞれ「スティッチ」と「エンジェル」を刺繍でデザイン。

右上には、さりげなくデザインされた「スクランプ」がひょっこり出ている姿が愛らしいデザイン。

ファスナーの引手には、それぞれの試作品番号をプリント。

バッグ本体は500mlのペットボトルが横に入る大容量のサイズ感なので

夏のお出かけだけでなく、デイリー使いにもおすすめ。

■「スティッチ」コレクション お財布

長財布 \26,400‐/折財布 \24,200-

（ライトブルー・ピンク・イエロー）

それぞれ「スティッチ」、「エンジェル」、「ルーベン」をデザインした長財布と折財布が登場。

フロントには、それぞれのキャラクターのフェイスを型押しプリントし、ハイビスカスを刺繍でデザイン。

長財布の背面、折財布の中にはそれぞれの試作品番号をプリント。

裏地は他商品と同様、「スティッチ」、「エンジェル」「スクランプ」、「スティッチ」が暮らすハワイ島のお花を総柄でデザイン。

■「スティッチ」コレクション ハート型ポーチ

\11,000‐

（ライトブルー・ピンク・イエロー）

それぞれのキャラクターのフェイスをデザインしたハート型のポーチ。

合皮と相良刺繍のコンビネーションで、立体的に見えるようデザイン。

中には、イヤホンやリップなどの小物の収納が可能。

チェーンがついているのでバッグチャームとしても使用できます。

■「スティッチ」コレクション バッグチャーム

\7,150‐

「スティッチ」の金具プレートと、「スティッチ」の手を立体的なファーでデザインしたキュートなバッグチャーム。

チェーン部分はビーズを使用し、インパクト抜群なアイテム。

■「スティッチ」コレクション バッグチャーム＆ファスナーチャーム

バッグチャーム \7,150‐/ファスナーチャーム \4,400-

「スティッチ」の愛らしいアートを金具に落とし込んだデザインと、「スティッチ」と「エンジェル」が仲良く遊んでいるアートを落とし込んだデザインのバッグチャームとファスナーチャームがそれぞれ登場。

「スティッチ」が暮らす、ハワイ島をイメージ下草木やお花をイメージしたブルーのストーンや、ビーズがワンポイント。

「スティッチ」の世界観が溢れるチャーム。

■「スティッチ」コレクション ハンカチ

※ハンカチは公式オンラインショップ＆一部店舗限定で販売いたします。

（ルミネ新宿店/大阪高島屋店/名古屋タカシマヤ店/羽田空港第一ターミナル店/羽田空港第二ターミナル店）

\1,650‐

バッグなどの裏地と同デザインの、「スティッチ」、「エンジェル」、「スクランプ」、「スティッチ」が暮らすハワイ島の草木やお花をイメージしたモチーフの総柄をデザインしたハンカチが登場。

さりげなくサマンサタバサのロゴをデザインし、オリジナル感溢れるアイテムに。

■「スティッチ」コレクション 特集ページ

https://www.samantha.co.jp/shop/e/exb2604f1/

■Samantha Thavasa HP

https://www.samantha.co.jp/Samantha_Thavasa/

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company