基本機能無料のWordアドイン「スグラク」、表記揺れの「一括修正」機能を提供開始

FRAIM株式会社

FRAIM株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮坂 豪、以下「当社」）は、「文書業務のオープンプラットフォーム構想」のもと、2026年4月に提供開始したMicrosoft Word上で動作する文書業務支援アドイン「スグラク」の新機能として、表記揺れの「一括修正」機能を提供開始しました。

◼「一括修正」機能 開発の背景

契約書や社内規程はもちろん、報告書などの社内文書でも、「及び／および」「又は／または」「行う／行なう」といった表記の揺れが、長文の中に何十箇所も混在することがあります。「スグラク」はこうした表記揺れを、事前の設定なしに自動で検出できます。しかし、検出した箇所を一つずつ目視で直していく作業はこれまで手作業として残っており、件数が多いほど直し忘れや手間が生じやすいという課題がありました。

「スグラク」はこの課題を解決すべく、検出した表記揺れを文書全体でまとめて統一できる「一括修正」機能を開発いたしました。なお、本機能は標準機能として無償で提供されます。

◼「一括修正」機能 の主な特長- 統一したい表記を選んで、文書全体にまとめて反映「又は→または」のように統一したい表記を選ぶだけで、文書内の同じ揺れをまとめて修正します。一箇所ずつ直す手間がなくなり、直し忘れの取りこぼしを抑えられます。使い慣れたWord上で、移行も事前設定も不要です。- 対象の件数と該当箇所を確認してから実行できる表記揺れごとに検出件数が表示されます。内容を確認したうえで「個別に直す」か、「一括で直す」を選べるため、意図しない置換を避けながら作業を進められます。- 長文でも、文書全体で表記の揃った状態に仕上げられる何十ページもある契約書や規程でも、検出した揺れをまとめて修正できるため、件数が多いほど生じやすい直し忘れや確認の手間を抑えられます。文書の仕上がりの質を底上げします。表記揺れの一括修正イメージ◼基本機能無料のWordアドイン「スグラク」について

「スグラク」は、「文書のあれこれ、スグラクに。」をコンセプトとした、Microsoft Word上で動作する文書業務支援アドインです。アカウント登録から約3分で利用開始できる無料の基本機能により、導入ハードルを極限まで低減しています。本サービスは、基本機能を「誰でもすぐ使える基盤」として提供し、さらにパートナー企業が提供する「専門機能やプラグイン」を組み合わせることで、「文書業務のオープンプラットフォーム」の構築を推進します。これらを通じて、新たなエコシステムの実現を目指します。

利用開始方法は、スグラク プロダクトサイト（https://suguraku.tech/）をご参照ください。

◼本件に関するお問い合わせ

FRAIM株式会社 スグラク広報担当

E-mail: pr_sr@fraim.co.jp

◼FRAIM株式会社について

「文書作成を、再発明する。」をミッションとして、AIなどの最新技術を用いて文書作成を「しくみ」ごと変えることを目指し、クラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」や関連技術ソリューションの研究・開発・提供を行っています。日々の業務で作成されている多くの文書をより正確に作ることができる次なる文書体験の実現により、世の中の働き方をもっと豊かにしていきます。

HP: https://fraim.co.jp/