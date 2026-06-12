駒澤大学キャリア講座登壇のお知らせ

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元）は、学生の皆様の IT 業界に対する理解促進と将来のキャリア選択の一助となることを目的として、2026年5月29日（金）、駒澤大学にて実施されたキャリア講座に参加しました。講師として登壇した社員2名が当社の事業の紹介をはじめ、エンジニアとしてのキャリアパスについてお話ししました。

1． 講座内容

本講座では、当社の事業、IT 業界における役割について説明するとともに、登壇した社員が自身のキャリアパスや日々の業務内容について実体験を交えてご紹介しました。

また、IT 業界を志したきっかけや就職活動時に重視したポイント、入社後のプロジェクト経験や現在の仕事内容などについて共有し、学生の皆様が将来の働く姿をより明確にイメージできる内容をお届けしました。

さらに、IT 業界における職種の多様性や求められるスキル、未経験からでも活躍できる環境などについて解説するとともに、一般的に持たれがちな IT 業界のイメージと実際の働き方や職場環境との違いにも触れました。加えて、学生のうちに身につけておくと良いスキルや経験についても紹介し、今後の大学生活やキャリア形成を考えるきっかけとなる講座となりました。

2． 当日の様子

当日は多くの学生が参加し、終始熱心に 耳を傾ける様子が見られました。

講座後の質疑応答では「未経験からIT業界に入るために必要な準備」「入社後の成長環境」「仕事のやりがい」など、多くの質問が寄せられ、学生の皆様の関心の高さと 意欲を感じる機会となりました。

登壇した社員にとっても、将来を担う学生の皆様と直接交流できたことで、自身のキャリアや仕事の意義を改めて見つめ直す貴重な機会となりました。

３． 今後の取り組み

当社は今後も、学生のキャリア支援活動を通じて、次世代を担う人材の育成に寄与するとともに、IT業界全体の発展にも貢献してまいります。

引き続き、社会との接点を大切にしながら、学生の皆様のキャリア形成支援に取り組んでまいります。

4． 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

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