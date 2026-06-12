福井駅前の未来を描く大規模複合再開発、マンション・ホテル・商業・駐車場の一体開発　『デュオヒルズ福井駅前南通り』マンションギャラリーOPEN　地上18階建・全108邸誕生。

株式会社フージャースホールディングス

株式会社フージャースコーポレーション（本社：東京都千代田区 代表取締役：小川栄一）は、

「福井駅前南通り地区第一種市街地再開発事業」の住宅街区「デュオヒルズ福井駅前南通り」の

マンションギャラリー（福井県福井市大手3丁目4番1号）OPENにあたり、本日関係者お披露目会・プレス発表会を開催しました。

【外観完成予想CGパース】

本再開発事業は、北陸新幹線福井開業を契機として、福井駅前南エリアの魅力向上と賑わい創出を目的に、2022年7月に「福井駅前南通り地区第一種市街地再開発事業」として再開発組合が発足しました。

福井駅前南通り地区は、中心市街地南側の玄関口として重要なエリアである一方、建物の老朽化や空き店舗の増加、平面駐車場の点在による回遊性の低下などの課題を抱えていました。本事業は、これらの課題を解決し、魅力ある都市空間と新たな賑わいの創出を目指すものです。

2024年9月の権利変換計画認可後、既存建物の解体工事を完了し、現在は福井駅前南エリアの新たなランドマークとなる再開発ビルの建設工事を進めています。

同事業内マンション部分は、隣接地の自走式駐車場に全住戸分の駐車場を確保(予定）、福井駅前の利便性と快適なカーライフの両立を目指しました。上層階の２タイプではプレミアム仕様として一層グレードの高い設備を採用。そして、共用空間にはゲストルームやパーティールーム、ライブラリーなど多彩な空間をご用意し、ご友人・ご家族との時間をお楽しみいただけるよう工夫を施しました。二層吹き抜けのエントランスには福井の名産である笏谷（しゃくだに）石を採用し、迎賓空間を演出いたしました。また、各階のゴミ置き場や内廊下設計、宅配ボックスなどお住まいとしての快適性を追求いたしました。

この一体開発が市民の皆様の憩いの場となり、福井駅前に新しい文化が生まれる街づくりを目指します。

【外観予想完成予想CGパース】【外観予想完成予想CGパース】【パーティールーム完成予想CGパース】【モデルルームIタイプ写真2026年5月撮影】

＜物件公式サイト＞： https://www.hoo-sumai.com/project/fukuiminami/(https://www.hoo-sumai.com/project/fukuiminami/)

■事業概要

事 業 名 称：福井駅前南通り地区第一種市街地再開発事業

敷 地 面 積：1,046.39平方メートル

宅 棟 名 称：デュオヒルズ福井駅前南通り

所 在 地：福井県福井市中央一丁目1931番（地番）

階 数：鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上18階建

戸 数：108戸（住戸108戸（事業協力者住戸12戸含む）、店舗2区画、他に管理事務室1戸）

専 有 面 積：46.02平方メートル ～100.94平方メートル

工事請負者：株式会社見谷組、田中建設株式会社、福井駅前南通り地区第一種市街地再開発事

業解体工事及び新築工事特定建設工事共同企業体

入居予定時期：2028年2月下旬（予定）

■会社概要

名 称：株式会社フージャースコーポレーション

所 在 地：東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル 10階

代 表 者：代表取締役社長 小川 栄一

事業内容：新築マンション分譲事業、全国市街地再開発事業への参画、シニア向け新築マンション 分

譲事業、不動産投資事業、収益不動産開発事業他

設 立：1994年12月21日

H P：https://www.hoosiers.co.jp/corporation/

フージャースグループは、変化に対応しながらさまざまな社会課題に向き合い

事業を通じて解決へと導く「ソーシャルデベロッパー(R)」をめざしています。