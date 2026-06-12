『2026 DOH KYUNG SOO JAPAN FANMEETING ′This station is SUMMER′』開催決定！
いつもド・ギョンスを応援していただき誠にありがとうございます。
8月16日(日)東京ガーデンシアターにて『2026 DOH KYUNG SOO JAPAN FANMEETING 'This station is SUMMER'』の開催が決定いたしました！
昨年ファンの皆さまと特別な時間を過ごしたド・ギョンスが、今年の夏、再び東京にやってきます！
今回お届けするのは、忙しい日常を少し離れ、ド・ギョンスと共に過ごすヒーリングタイム。
旅へ出発するようなワクワク感と、会場でしか味わえない心ときめく瞬間を、ぜひ一緒にお楽しみください！
ド・ギョンスとファンの皆さまが共に作る、忘れられない夏の一日。
ぜひ会場で、この夏だけの忘れられない思い出を作りましょう。
【公演タイトル】
2026 DOH KYUNG SOO JAPAN FANMEETING 'This station is SUMMER'
【公演スケジュール】
■東京/東京ガーデンシアター
2026年8月16日(日)
開場 15:30 / 開演 16:30
※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。
※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
【チケット料金】
■VIPチケット
\22,000 (税込)
< VIPチケット購入者特典>
・Send-off(終演後イベント)
・限定オリジナルグッズ
・入場特典フォトカード1枚
■一般チケット
\14,800 (税込)
<一般チケット特典>
・入場特典フォトカード1枚
・3歳未満は入場不可。3歳以上はチケットが必要です。
・別途プレイガイド手数料がかかります。
【枚数制限】
1名様につき4枚まで
【チケット販売スケジュール】
■ファンクラブ先行1次(抽選)
受付期間：2026年6月15日(月) 18:00~2026年6月28日(日) 23:59
■ファンクラブ先行2次(抽選)
受付期間：2026年7月3日(金) 18:00~2026年7月8日(水) 23:59
※上記ファンクラブ先行1次、2次期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。
※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。
■プレイガイド先行(先着)
受付期間：2026年7月15日(水) 18:00~2026年7月26日(日) 23:59
■一般販売(先着)
受付期間：2026年7月30日(木) 18:00~2026年8月14日(金) 23:59
8/6(木) 00:00 ~ 8/8(土) 9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。
※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。
※各サポート申請につきましては後日ご案内いたします。
■問い合わせ
DOH KYUNG SOO JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局
support@dohkyungsoo.jp
平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)
今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。
ド・ギョンス ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://dohkyungsoo.jp/
ド・ギョンス ジャパン オフィシャルX：https://x.com/dohkyungsoo_jp