『2026 DOH KYUNG SOO JAPAN FANMEETING ′This station is SUMMER′』開催決定！

株式会社 J HARMONY

いつもド・ギョンスを応援していただき誠にありがとうございます。

8月16日(日)東京ガーデンシアターにて『2026 DOH KYUNG SOO JAPAN FANMEETING 'This station is SUMMER'』の開催が決定いたしました！

昨年ファンの皆さまと特別な時間を過ごしたド・ギョンスが、今年の夏、再び東京にやってきます！

今回お届けするのは、忙しい日常を少し離れ、ド・ギョンスと共に過ごすヒーリングタイム。

旅へ出発するようなワクワク感と、会場でしか味わえない心ときめく瞬間を、ぜひ一緒にお楽しみください！



ド・ギョンスとファンの皆さまが共に作る、忘れられない夏の一日。

ぜひ会場で、この夏だけの忘れられない思い出を作りましょう。

【公演タイトル】

2026 DOH KYUNG SOO JAPAN FANMEETING 'This station is SUMMER'



【公演スケジュール】

■東京/東京ガーデンシアター

2026年8月16日(日)

開場 15:30 / 開演 16:30

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



【チケット料金】

■VIPチケット

\22,000 (税込)



< VIPチケット購入者特典>

・Send-off(終演後イベント)

・限定オリジナルグッズ

・入場特典フォトカード1枚



■一般チケット

\14,800 (税込)

<一般チケット特典>

・入場特典フォトカード1枚



・3歳未満は入場不可。3歳以上はチケットが必要です。

・別途プレイガイド手数料がかかります。



【枚数制限】

1名様につき4枚まで



【チケット販売スケジュール】

■ファンクラブ先行1次(抽選)

受付期間：2026年6月15日(月) 18:00~2026年6月28日(日) 23:59



■ファンクラブ先行2次(抽選)

受付期間：2026年7月3日(金) 18:00~2026年7月8日(水) 23:59



※上記ファンクラブ先行1次、2次期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。



■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年7月15日(水) 18:00~2026年7月26日(日) 23:59



■一般販売(先着)

受付期間：2026年7月30日(木) 18:00~2026年8月14日(金) 23:59



8/6(木) 00:00 ~ 8/8(土) 9:59は、システムメンテナンスに伴い一般販売を一時休止いたします。あらかじめご了承ください。

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。

※各サポート申請につきましては後日ご案内いたします。



■問い合わせ

DOH KYUNG SOO JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

support@dohkyungsoo.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)



今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。



ド・ギョンス ジャパン オフィシャルファンクラブサイト：https://dohkyungsoo.jp/

ド・ギョンス ジャパン オフィシャルX：https://x.com/dohkyungsoo_jp