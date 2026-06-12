【加賀温泉郷】湯のまちに響く三味線と唄声「山中節認定審査会」開催
山中節認定審査会（提供：山中座）
山中温泉街を歩けばどこからともなく聞こえてくる唄声。散策に疲れたら、ちょっと立ち寄って耳を傾けてみませんか？ 見学は無料。
漆塗りと蒔絵が施された豪華絢爛の山中座ホールも必見です。
「山中節認定審査会」 約100名が認定審査に挑む
開 催 日： 6月14日（日）9：00～14：00
開 催 地： 石川県加賀市山中温泉薬師町ム1「山中座ホール」
問 合 せ： 0761-78-5523 山中座（山中節振興会）
公式ＳＮＳ （山中節振興会）https://www.instagram.com/yamanakabushi/
山中温泉に古くから唄い継がれている「山中節」の保存と発展のために、毎年「山中座」で催される審査会です。事前に申し込みをした約100名ほどの参加者が、3級～1級、初伝、中伝、奥伝とそれぞれの認定に挑みます。
※認定審査会参加は事前申込者のみ（有料）。
山中節 湯のまちで唄い継がれる北陸を代表する民謡
始まりは元禄の頃。
北前船の船頭たちは、長い航海の疲れを温泉で癒しました。彼らは、航海中に覚えた松前追分や江差追分を湯に浸かりながら口ずさみ、その唄を外で聞いていた「ゆかたべ」と呼ばれる少女たち（女中見習い）が山中なまりで真似て歌い広められました。
100年ほど前には、初代の米八によって「正調山中節」が確立されます。
こうして山中節はお座敷唄として広く親しまれ、北陸を代表する民謡となりました。
提供：石川県観光連盟
「山中座」 漆塗りに蒔絵、豪華さに圧倒されるホール
温泉街の中心部 菊の湯（女湯）に併設し、散策の拠点として親しまれている施設。
漆塗りの柱や格子戸風の壁面、蒔絵を施した格天井など1500人もの漆器職人の粋を集めた格調高い造りとなっています。毎週土・日・祝日には「四季の舞」の上演があります。
山中座大ホール（提供：石川県観光連盟）
蒔絵の格天井（提供：石川県観光連盟）
【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】
加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット
TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休
公式サイト：https://www.tabimati.net
【記事作成】
一般社団法人加賀市観光交流機構
ＴＥＬ0761-72-0600（8：30～17：15）/平日のみ
公式サイト：https://kaga-kikou.jp/