【加賀温泉郷】湯のまちに響く三味線と唄声「山中節認定審査会」開催

一般社団法人加賀市観光交流機構山中節認定審査会（提供：山中座）

山中温泉街を歩けばどこからともなく聞こえてくる唄声。散策に疲れたら、ちょっと立ち寄って耳を傾けてみませんか？ 見学は無料。

漆塗りと蒔絵が施された豪華絢爛の山中座ホールも必見です。

「山中節認定審査会」 約100名が認定審査に挑む

開 催 日： 6月14日（日）9：00～14：00

開 催 地： 石川県加賀市山中温泉薬師町ム1「山中座ホール」

問 合 せ： 0761-78-5523 山中座（山中節振興会）

公式ＳＮＳ （山中節振興会）https://www.instagram.com/yamanakabushi/

山中温泉に古くから唄い継がれている「山中節」の保存と発展のために、毎年「山中座」で催される審査会です。事前に申し込みをした約100名ほどの参加者が、3級～1級、初伝、中伝、奥伝とそれぞれの認定に挑みます。

※認定審査会参加は事前申込者のみ（有料）。

山中節 湯のまちで唄い継がれる北陸を代表する民謡

始まりは元禄の頃。

北前船の船頭たちは、長い航海の疲れを温泉で癒しました。彼らは、航海中に覚えた松前追分や江差追分を湯に浸かりながら口ずさみ、その唄を外で聞いていた「ゆかたべ」と呼ばれる少女たち（女中見習い）が山中なまりで真似て歌い広められました。

100年ほど前には、初代の米八によって「正調山中節」が確立されます。

こうして山中節はお座敷唄として広く親しまれ、北陸を代表する民謡となりました。

提供：石川県観光連盟

「山中座」 漆塗りに蒔絵、豪華さに圧倒されるホール

温泉街の中心部 菊の湯（女湯）に併設し、散策の拠点として親しまれている施設。

漆塗りの柱や格子戸風の壁面、蒔絵を施した格天井など1500人もの漆器職人の粋を集めた格調高い造りとなっています。毎週土・日・祝日には「四季の舞」の上演があります。

山中座大ホール（提供：石川県観光連盟）蒔絵の格天井（提供：石川県観光連盟）

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加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net

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一般社団法人加賀市観光交流機構

ＴＥＬ0761-72-0600（8：30～17：15）/平日のみ

公式サイト：https://kaga-kikou.jp/