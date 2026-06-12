報道関係各位

立教大学（東京都豊島区、総長：西原廉太）は、2026年6月17日（水）、池袋キャンパスにて全学共通科目言語B※継続学修促進企画「世界を知ろう！」６言語共同イベント ―― 公開講演会「描かれた怪異、語られた異界 ―― 世界の妖怪・神仙・精霊」を開催します。（※全学共通で行われる言語教育のうち、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、朝鮮語、ロシア語からなる６言語を「言語B」と称しています）

本講演会は言語B連続企画「世界を知ろう！」の一環として、妖怪・こびと・精霊など、各言語の文化圏に見られる「異界」のイメージを視覚表象から比較し、異文化理解を深める機会を提供するものです。立教大学図書館所蔵の『百鬼夜行絵巻』を取り上げ、その後ドイツ・中国・ロシアの事例を提示し、各文化圏において怪異的存在がどのような姿で語られ、描かれ、親しまれてきたかを紹介。講演を通して怪異表象の成り立ちや特徴、昔話・伝承・絵画・舞台との関わりを比較しつつ、多様な文化的背景を考えます。

【プログラムの概要】

■名 称：全学共通科目言語B継続学修促進企画

「世界を知ろう！」６言語共同イベント

公開講演会「描かれた怪異、語られた異界――世界の妖怪・神仙・精霊」

■日 時：2026年6月17日（水）17時45分～18時15分

■会 場：立教大学池袋キャンパス （東京都豊島区西池袋 3－34－1）

太刀川記念館３階カンファレンスルーム

■プログラム：

・飯倉義之國學院大學文学部日本文学科教授

・馬場綾香神戸大学国際文化学研究推進センター協力研究員

・山田徹也立教大学外国語教育研究センター特任准教授

■主 催：立教大学全学共通カリキュラム運営センター

■イベントの詳細はこちら：

➔ https://www.rikkyo.ac.jp/events/2026/06/mknpps000004mpmm.html