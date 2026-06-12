株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、店舗内装・オフィス内装・リフォーム・内装設計会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「内装M&A総合センター」を開設しました。

対象は、店舗内装会社、オフィス内装会社、リフォーム・リノベーション会社、内装設計会社、原状回復会社、造作家具・什器会社など、内装関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

内装M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://naisou-ma-center.jp/

■開設の背景

内装業界では、後継者不在、施工管理者や職長の不足、協力会社網の維持、元請・紹介元との関係継続、案件別粗利の管理、現場資料の属人化など、事業承継に関する課題が多様化しています。

内装会社の価値は、決算書だけでは十分に伝わりません。代表が抜けても見積・発注・現場管理が回るか、工事粗利が再現できるか、元請・紹介元・協力会社が残るかを、買い手が確認できる形に整理する必要があります。

内装M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、内装業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

内装M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。税務・法務・登記・許認可変更・外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■内装会社のM&Aで整理すべき論点

内装会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「現場資料、施工体制、顧客・元請関係をどのように引き継ぐか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・案件別売上、材料費、外注費、追加変更、未収入金、粗利着地

・施工管理者、番頭、職長、設計担当、営業担当、職種別協力会社

・店舗内装、オフィス内装、リフォーム、原状回復、内装設計、造作家具・什器の領域別論点

・建設業許可、専任技術者、主任技術者、有資格者、安全書類

・元請、紹介元、管理会社、設計事務所、不動産会社との関係

・図面、見積、発注、工程表、施工写真、引渡し、アフター対応

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：内装M&A総合センター

URL：https://naisou-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：店舗内装、オフィス内装、リフォーム・リノベーション、内装設計、原状回復、造作家具・什器関連会社など

特徴：内装業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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