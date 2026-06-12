水分補給も環境に優しく：再利用可能なウォーターボトル市場、2033年に149億1000万ドル規模へ到達の見通し

水分補給も環境に優しく：再利用可能なウォーターボトル市場、2033年に149億1000万ドル規模へ到達の見通し