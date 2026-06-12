アルミニウムリサイクル市場分析レポート：2026年128720百万米ドル規模、成長率1.3%推移
アルミニウムリサイクルとは
アルミニウムリサイクルは、使用済みアルミスクラップを再溶解・再加工し、新たなアルミ製品へ再生するプロセスを指す。一次アルミニウム生産と比較して、再生アルミニウムはエネルギー消費とCO?排出量を最大95％削減可能とされており、世界の製造業における重要な低炭素素材として注目されている。
アルミニウムリサイクル市場は、脱炭素政策、循環経済推進、再生資源需要の高まりを背景に、中長期的な安定成長局面へ移行している。特に、アルミニウムリサイクル、再生アルミニウム、低炭素材料、アルミスクラップ、循環経済が業界の主要キーワードとなっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352237/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352237/images/bodyimage2】
図. アルミニウムリサイクルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アルミニウムリサイクル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アルミニウムリサイクルの世界市場は、2025年に127280百万米ドルと推定され、2026年には128720百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）1.3%で推移し、2032年には138770百万米ドルに拡大すると見込まれています。
脱炭素政策が拡大させるアルミニウムリサイクル需要
近年、アルミニウムリサイクル市場を最も強く押し上げている要因は、各国政府によるカーボンニュートラル政策である。欧州ではCBAM（炭素国境調整措置）への対応が進み、自動車・包装・建材メーカーは低炭素アルミニウムの調達比率を急速に引き上げている。
特にEV市場では、軽量化と環境性能を両立する再生アルミニウム需要が拡大している。直近6か月では、欧州自動車メーカーが再生アルミ比率50％以上を目標とするサプライチェーン再構築を進めており、アルミスクラップ回収ネットワークへの投資も活発化している。
また、包装業界では飲料缶向けアルミニウムリサイクル需要が安定している。アルミ缶は高いリサイクル効率を持つため、循環型包装材として世界的に採用が拡大している。食品・飲料大手各社は、リサイクル含有率表示をブランド戦略へ組み込み始めている。
地域別に異なるアルミニウムリサイクル戦略
アルミニウムリサイクル市場は、地域ごとに異なる成長構造を形成している。北米市場では、2025年の米国関税政策変更がサプライチェーン再編を加速させている。米国は中国由来アルミ材への依存低減を進める一方、国内リサイクル比率向上を重要政策として位置付けている。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国がアルミニウムリサイクルの中核市場となっている。特に中国では、2024年前後をピークに電解アルミニウム消費成長が鈍化し、再生アルミニウム比率の上昇が加速している。これは資源安全保障と環境規制強化の双方に対応する動きといえる。
さらに東南アジアやインドでは、建設、自動車、包装市場拡大に伴い、低コストな再生アルミニウム需要が増加している。これにより、アルミスクラップの国際流通や地域別精錬能力の再配置が進行している。
アルミニウムリサイクル産業の技術課題
アルミニウムリサイクル市場では、単純なスクラップ回収から高品質再生材製造への競争軸移行が進んでいる。特に自動車用アルミ板材や電池ケース材では、不純物管理、成分安定化、表面品質管理が極めて重要となる。
アルミニウムリサイクルは、使用済みアルミスクラップを再溶解・再加工し、新たなアルミ製品へ再生するプロセスを指す。一次アルミニウム生産と比較して、再生アルミニウムはエネルギー消費とCO?排出量を最大95％削減可能とされており、世界の製造業における重要な低炭素素材として注目されている。
アルミニウムリサイクル市場は、脱炭素政策、循環経済推進、再生資源需要の高まりを背景に、中長期的な安定成長局面へ移行している。特に、アルミニウムリサイクル、再生アルミニウム、低炭素材料、アルミスクラップ、循環経済が業界の主要キーワードとなっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352237/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352237/images/bodyimage2】
図. アルミニウムリサイクルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「アルミニウムリサイクル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、アルミニウムリサイクルの世界市場は、2025年に127280百万米ドルと推定され、2026年には128720百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）1.3%で推移し、2032年には138770百万米ドルに拡大すると見込まれています。
脱炭素政策が拡大させるアルミニウムリサイクル需要
近年、アルミニウムリサイクル市場を最も強く押し上げている要因は、各国政府によるカーボンニュートラル政策である。欧州ではCBAM（炭素国境調整措置）への対応が進み、自動車・包装・建材メーカーは低炭素アルミニウムの調達比率を急速に引き上げている。
特にEV市場では、軽量化と環境性能を両立する再生アルミニウム需要が拡大している。直近6か月では、欧州自動車メーカーが再生アルミ比率50％以上を目標とするサプライチェーン再構築を進めており、アルミスクラップ回収ネットワークへの投資も活発化している。
また、包装業界では飲料缶向けアルミニウムリサイクル需要が安定している。アルミ缶は高いリサイクル効率を持つため、循環型包装材として世界的に採用が拡大している。食品・飲料大手各社は、リサイクル含有率表示をブランド戦略へ組み込み始めている。
地域別に異なるアルミニウムリサイクル戦略
アルミニウムリサイクル市場は、地域ごとに異なる成長構造を形成している。北米市場では、2025年の米国関税政策変更がサプライチェーン再編を加速させている。米国は中国由来アルミ材への依存低減を進める一方、国内リサイクル比率向上を重要政策として位置付けている。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国がアルミニウムリサイクルの中核市場となっている。特に中国では、2024年前後をピークに電解アルミニウム消費成長が鈍化し、再生アルミニウム比率の上昇が加速している。これは資源安全保障と環境規制強化の双方に対応する動きといえる。
さらに東南アジアやインドでは、建設、自動車、包装市場拡大に伴い、低コストな再生アルミニウム需要が増加している。これにより、アルミスクラップの国際流通や地域別精錬能力の再配置が進行している。
アルミニウムリサイクル産業の技術課題
アルミニウムリサイクル市場では、単純なスクラップ回収から高品質再生材製造への競争軸移行が進んでいる。特に自動車用アルミ板材や電池ケース材では、不純物管理、成分安定化、表面品質管理が極めて重要となる。