メイポール編組機の世界市場2026年、グローバル市場規模（平編組、丸編組、角編組）・分析レポートを発表
2026年6月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「メイポール編組機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、メイポール編組機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
メイポール編組機市場は、2024年に3億7400万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には4億5400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は2.8％と見込まれており、比較的安定した成長が続く市場と考えられています。
メイポール編組機は、中央の支柱を軸として、その周囲を複数のキャリアが回転しながら糸や線材を編み込む装置です。構造が比較的単純で操作が容易なことから、多くの製造現場で利用されています。また、初期投資や運用コストが低いという特徴を持ち、経済性に優れています。
一方で、複雑な構造の組紐製品の製造には制約があり、生産速度も一部の先進的な編組設備に比べると劣ります。しかし、基本的な円形組紐製品の製造においては高い効率性とコスト競争力を有しており、現在でも重要な生産設備として位置付けられています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長の背景には、医療分野、電気電子分野、産業機器分野、航空宇宙分野など幅広い産業における組紐製品需要の拡大があります。
医療分野では、高機能な医療用チューブや補強材の需要増加が市場を支えています。電気電子分野では、電線保護用スリーブやケーブル被覆材への需要が継続的に拡大しています。また、産業機械分野では耐久性や柔軟性に優れた編組部材へのニーズが高まっています。
さらに、航空宇宙分野では軽量化と高強度化を実現する特殊素材の活用が進んでおり、高品質な組紐製品の需要増加につながっています。
一方で、高性能自動化設備との競争や設備更新サイクルの長期化などが市場成長を制約する要因となる可能性があります。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、平編組、丸編組、角編組の3つに分類されています。
平組は平坦な形状の組紐を製造する方式であり、ケーブル保護材や各種産業部品に利用されています。丸組は最も一般的な方式であり、ホース補強材や医療用製品など幅広い用途で使用されています。角組は特殊な形状が求められる製品向けに採用されています。
用途別では、医療、電気電子、産業、繊維、航空宇宙、その他用途に分類されています。
医療分野では高精度な編組技術が求められ、付加価値の高い市場となっています。電気電子分野では配線保護や絶縁用途が中心となっています。産業用途では各種機械部品や補強材向け需要が存在しています。繊維分野では機能性素材の製造に活用されています。航空宇宙分野では高性能複合材料向けの需要が増加しています。
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競争環境
市場には欧米企業を中心に多数の専門メーカーが参入しており、技術力や製品品質を軸とした競争が展開されています。
主要企業として、Steeger USA、Sungil Industry、Wardwell Braiding、Mayer & Cie、KOKUBUN、OMA Srl、Magnatech International、TALLERES RATERA、GURFIL、Lorenzato、Braidwell Machine、Geesons Engineering、Changchun Huibang Technology、BEIJING GYRO TECHNOLOGYが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「メイポール編組機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、メイポール編組機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
メイポール編組機市場は、2024年に3億7400万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には4億5400万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は2.8％と見込まれており、比較的安定した成長が続く市場と考えられています。
メイポール編組機は、中央の支柱を軸として、その周囲を複数のキャリアが回転しながら糸や線材を編み込む装置です。構造が比較的単純で操作が容易なことから、多くの製造現場で利用されています。また、初期投資や運用コストが低いという特徴を持ち、経済性に優れています。
一方で、複雑な構造の組紐製品の製造には制約があり、生産速度も一部の先進的な編組設備に比べると劣ります。しかし、基本的な円形組紐製品の製造においては高い効率性とコスト競争力を有しており、現在でも重要な生産設備として位置付けられています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長の背景には、医療分野、電気電子分野、産業機器分野、航空宇宙分野など幅広い産業における組紐製品需要の拡大があります。
医療分野では、高機能な医療用チューブや補強材の需要増加が市場を支えています。電気電子分野では、電線保護用スリーブやケーブル被覆材への需要が継続的に拡大しています。また、産業機械分野では耐久性や柔軟性に優れた編組部材へのニーズが高まっています。
さらに、航空宇宙分野では軽量化と高強度化を実現する特殊素材の活用が進んでおり、高品質な組紐製品の需要増加につながっています。
一方で、高性能自動化設備との競争や設備更新サイクルの長期化などが市場成長を制約する要因となる可能性があります。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、平編組、丸編組、角編組の3つに分類されています。
平組は平坦な形状の組紐を製造する方式であり、ケーブル保護材や各種産業部品に利用されています。丸組は最も一般的な方式であり、ホース補強材や医療用製品など幅広い用途で使用されています。角組は特殊な形状が求められる製品向けに採用されています。
用途別では、医療、電気電子、産業、繊維、航空宇宙、その他用途に分類されています。
医療分野では高精度な編組技術が求められ、付加価値の高い市場となっています。電気電子分野では配線保護や絶縁用途が中心となっています。産業用途では各種機械部品や補強材向け需要が存在しています。繊維分野では機能性素材の製造に活用されています。航空宇宙分野では高性能複合材料向けの需要が増加しています。
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競争環境
市場には欧米企業を中心に多数の専門メーカーが参入しており、技術力や製品品質を軸とした競争が展開されています。
主要企業として、Steeger USA、Sungil Industry、Wardwell Braiding、Mayer & Cie、KOKUBUN、OMA Srl、Magnatech International、TALLERES RATERA、GURFIL、Lorenzato、Braidwell Machine、Geesons Engineering、Changchun Huibang Technology、BEIJING GYRO TECHNOLOGYが挙げられています。