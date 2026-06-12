テキストでの指示だけで、PowerPointスライドをAIが自動生成～ナレフルチャットに、資料作成の工数を大幅削減できる新機能が追加～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」において、2026年6月11日(木)、新機能「スライド生成機能」を追加いたしました。本機能は、ユーザーがテキストで指示を出すだけで、AIがスライドの「構成案（アウトライン）」と「下書き」、そして「スライドレイアウト（プレビュー）」までを自動生成し、最終的にそのまま編集可能なPowerPoint形式（.pptx）でダウンロードできる機能です。ダウンロード後、すぐに社内での利用・共有・追記が可能となり、資料作成にかかる時間と手間を大幅に削減します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352127/images/bodyimage1】
開発の背景・課題
ビジネスの現場では、営業提案書、社内報告書、ウェビナー登壇資料など、スライド資料を作成する機会が数多く存在します。しかし、「構成を考えるのに時間がかかる」「過去の資料を探し出してゼロから作り直す手間がある」「完成後に大幅な修正が生じてしまう」といった課題を抱えている企業は少なくありません。特に、業務が多忙なビジネスパーソンにとって、資料作成は生産性向上を妨げる大きな要因の一つとなっています。
ナレフルチャットの「スライド生成機能」は、単にAIがスライドを「丸投げ」で作成してくれるだけではなく、「ユーザーの意図を細かく汲み取りつつ、資料生成前の確認・調整を行いやすくすることで、最終的な手直しの手間を無くす」設計にしています。これにより、現場が抱えている資料作成の課題を根本から解決します。
【参考記事】
ChatGPTでパワポ資料作成を効率化
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-powerpoint-prompt/
新機能の詳細
(1) テキストで指示するだけで、瞬時に構成案を作成
作りたい資料のテーマやターゲットをテキストで入力するだけで、AIが見出しの階層構造・各スライドの要約・想定文字数まで考慮した構成案を瞬時に作成します。スライド作成の専門知識やデザインスキルがなくても、誰でも手軽に質の高い資料作成をスタートできます。
(2) 自社の過去資料（.pptx）を学習！「独自の構成・フォーマット」を再現
過去に作成した、自社の優れたPowerPointファイルを参考資料としてAIに読み込ませることができます。これにより、自社独自の構成フォーマットやデザイン、勝ちパターンを踏襲した、実用的かつクオリティの高いスライド生成が可能です。
(3) ステップごとのプレビュー確認と履歴機能で、手戻りを防止
いきなり完成品を出力するのではなく、「台本・構成案の作成」→「プレビュー提示」といったように、ステップごとに成果物を確認しながら進められます。さらに、履歴機能も備わっており、「構成の段階まで戻ってリライト（修正）を指示する」といった柔軟な軌道修正が可能なため、これらの機能を活用することで手戻りの発生を防ぐことができます。
(4) 編集しやすいPowerPoint（.pptx）形式で出力！ダウンロード後の調整もスムーズ
最終的な成果物は、編集可能な「.pptx」形式でダウンロード出力されます。各画像やテキスト、オブジェクトがそれぞれ図形データとして出力されるため、ダウンロード後、手元で行うテキストの微調整や最終的なデザインの仕上げ、社内共有がスムーズに行えます。
▼スライド生成例
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352127/images/bodyimage2】
ナレフルチャットの「スライド生成機能」について、もっと詳しく知りたい方は以下のページをご確認ください！
https://www.knowleful.ai/ppt-generate
業務での活用イメージ（ユースケース）
営業・提案資料の作成
過去の「受注率の高かった提案書（.pptx）」を参考資料として読み込ませ、新しい顧客の要件をテキストで指示。自社の強みや勝ちパターンに則った新規提案書のベースを短時間で作成できます。
社内向けの企画書・報告書の作成
箇条書きのメモや議事録から、視認性の高いスライド形式の報告書へと自動変換。情報整理から関係者への共有までをスピーディーに完結させることができます。
ウェビナー・セミナーの登壇資料作成
構成案の作成からスライドのレイアウト作成までを一気通貫で行うことで、登壇用資料の作成にかかる時間と手間を大幅に削減。PowerPoint形式で出力されるため、登壇者ごとの微調整や社内レビューも使い慣れたソフト上でスムーズに行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352127/images/bodyimage3】
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352127/images/bodyimage4】
＜生成AI関連記事＞
AIエージェントについて徹底解説
https://www.knowleful.ai/plus/ai-agent-benefits-usecase/
【RAG】ChatGPTで社内データを活用する方法
https://www.knowleful.ai/plus/rag-internal-data-chatgpt/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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ビジネスの現場では、営業提案書、社内報告書、ウェビナー登壇資料など、スライド資料を作成する機会が数多く存在します。しかし、「構成を考えるのに時間がかかる」「過去の資料を探し出してゼロから作り直す手間がある」「完成後に大幅な修正が生じてしまう」といった課題を抱えている企業は少なくありません。特に、業務が多忙なビジネスパーソンにとって、資料作成は生産性向上を妨げる大きな要因の一つとなっています。
ナレフルチャットの「スライド生成機能」は、単にAIがスライドを「丸投げ」で作成してくれるだけではなく、「ユーザーの意図を細かく汲み取りつつ、資料生成前の確認・調整を行いやすくすることで、最終的な手直しの手間を無くす」設計にしています。これにより、現場が抱えている資料作成の課題を根本から解決します。
【参考記事】
ChatGPTでパワポ資料作成を効率化
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-powerpoint-prompt/
新機能の詳細
(1) テキストで指示するだけで、瞬時に構成案を作成
作りたい資料のテーマやターゲットをテキストで入力するだけで、AIが見出しの階層構造・各スライドの要約・想定文字数まで考慮した構成案を瞬時に作成します。スライド作成の専門知識やデザインスキルがなくても、誰でも手軽に質の高い資料作成をスタートできます。
(2) 自社の過去資料（.pptx）を学習！「独自の構成・フォーマット」を再現
過去に作成した、自社の優れたPowerPointファイルを参考資料としてAIに読み込ませることができます。これにより、自社独自の構成フォーマットやデザイン、勝ちパターンを踏襲した、実用的かつクオリティの高いスライド生成が可能です。
(3) ステップごとのプレビュー確認と履歴機能で、手戻りを防止
いきなり完成品を出力するのではなく、「台本・構成案の作成」→「プレビュー提示」といったように、ステップごとに成果物を確認しながら進められます。さらに、履歴機能も備わっており、「構成の段階まで戻ってリライト（修正）を指示する」といった柔軟な軌道修正が可能なため、これらの機能を活用することで手戻りの発生を防ぐことができます。
(4) 編集しやすいPowerPoint（.pptx）形式で出力！ダウンロード後の調整もスムーズ
最終的な成果物は、編集可能な「.pptx」形式でダウンロード出力されます。各画像やテキスト、オブジェクトがそれぞれ図形データとして出力されるため、ダウンロード後、手元で行うテキストの微調整や最終的なデザインの仕上げ、社内共有がスムーズに行えます。
▼スライド生成例
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352127/images/bodyimage2】
ナレフルチャットの「スライド生成機能」について、もっと詳しく知りたい方は以下のページをご確認ください！
https://www.knowleful.ai/ppt-generate
業務での活用イメージ（ユースケース）
営業・提案資料の作成
過去の「受注率の高かった提案書（.pptx）」を参考資料として読み込ませ、新しい顧客の要件をテキストで指示。自社の強みや勝ちパターンに則った新規提案書のベースを短時間で作成できます。
社内向けの企画書・報告書の作成
箇条書きのメモや議事録から、視認性の高いスライド形式の報告書へと自動変換。情報整理から関係者への共有までをスピーディーに完結させることができます。
ウェビナー・セミナーの登壇資料作成
構成案の作成からスライドのレイアウト作成までを一気通貫で行うことで、登壇用資料の作成にかかる時間と手間を大幅に削減。PowerPoint形式で出力されるため、登壇者ごとの微調整や社内レビューも使い慣れたソフト上でスムーズに行えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352127/images/bodyimage3】
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352127/images/bodyimage4】
＜生成AI関連記事＞
AIエージェントについて徹底解説
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【RAG】ChatGPTで社内データを活用する方法
https://www.knowleful.ai/plus/rag-internal-data-chatgpt/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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