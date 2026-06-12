iOS/macOSの両方で″知りたい″ をまとめて検索。ロゴヴィスタ辞典アプリ「医学・医療」「他専門」分野のご紹介
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iOS/macOS版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「医学・医療」「他専門」アプリをご紹介いたします。
「医学・医療」
◆南山堂医学大辞典 第20版
最も定評のある総合医学辞典の最新 第20版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/m/5.html
◆南山堂 医学英和大辞典第12版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/m/7.html
「他専門」
◆最新 地学事典
地球科学の最新の成果を取り入れた28年ぶりの改訂版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/18.html
◆岩波 仏教辞典 第三版
定評ある仏教辞典の最新版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/17.html
◆有斐閣 法律学小辞典 第6版
定評ある法律辞典の最高峰
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/16.html
◆研究社 英米法律語辞典
英米の法・法制度を理解する上で必携！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/11.html
◆岩波日本史辞典
400名をこえる研究者による、10年の歳月をかけた日本史辞典！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/15.html
◆岩波理化学辞典第５版
絶大な信頼の理工系辞典
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/3.html
◆岩波 生物学辞典 第5版
生物学に携わるすべての人へ
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/12.html
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
インストール手順については、下記をご確認ください。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/how/howto.html
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
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最も定評のある総合医学辞典の最新 第20版
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◆南山堂 医学英和大辞典第12版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/m/7.html
「他専門」
◆最新 地学事典
地球科学の最新の成果を取り入れた28年ぶりの改訂版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/18.html
◆岩波 仏教辞典 第三版
定評ある仏教辞典の最新版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/17.html
◆有斐閣 法律学小辞典 第6版
定評ある法律辞典の最高峰
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/16.html
◆研究社 英米法律語辞典
英米の法・法制度を理解する上で必携！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/11.html
◆岩波日本史辞典
400名をこえる研究者による、10年の歳月をかけた日本史辞典！
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◆岩波理化学辞典第５版
絶大な信頼の理工系辞典
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/3.html
◆岩波 生物学辞典 第5版
生物学に携わるすべての人へ
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/s/12.html
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
インストール手順については、下記をご確認ください。
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