【学術論文発表済】茨城県つくばみらい市のバザルト(R)妊活コースで不妊治療中のホルモン数値が安定。体外受精7回経験の女性が月2～3回2ヶ月継続で身体のコンディションが整い妊娠報告

【学術論文発表済】茨城県つくばみらい市のバザルト(R)妊活コースで不妊治療中のホルモン数値が安定。体外受精7回経験の女性が月2～3回2ヶ月継続で身体のコンディションが整い妊娠報告