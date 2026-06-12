【学術論文発表済】茨城県つくばみらい市のバザルト(R)妊活コースで不妊治療中のホルモン数値が安定。体外受精7回経験の女性が月2～3回2ヶ月継続で身体のコンディションが整い妊娠報告
バザルト(R)が導いた変化――茨城県つくばみらい市・Total Aroma Care Sweet Roseの症例報告
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、婦人科領域への有用性を検証した学術論文を学術誌『医学と薬学 Vol.78 No.8』に発表しているバザルト(R)。この度、茨城県つくばみらい市のサロン「Total Aroma Care Sweet Rose」より、そのエビデンスを裏付ける妊活ケースが報告されました。
対象となったのは、不妊治療中の女性です。体外受精を7回経験しながらもホルモン数値がなかなか安定せず、担当医から転院を勧められていました。しかし通い慣れた今の病院でもう一度チャレンジしたいという気持ちを胸に、同サロンへご来店されました。
施術はバザルト(R)妊活コース（ボディ＆バザルトベッド）を5月末より月2～3回のペースで継続。バザルト(R)の遠赤外線アプローチは、ほかの温活施術とは違い、負担のない温度で体が自ら熱を生み出す仕組みです。不妊治療中のデリケートな時期においても、体表温度のコンディションを整えながら安全に施術を重ねることができます。
7月まで継続するなかで、生理周期の安定・経血量の整い・生理痛などの不調の軽減といった変化が実感されるように。施術期間中には担当医からも「ホルモン数値が安定してきた」という言葉があったとのことで、8月には妊娠のご報告を頂きました。
お客様は「数値として結果が表れたことで、すごく安心しました。半ば諦めかけて後ろ向きになっていたのですが、前向きな気持ちを取り戻すことができました。施術自体もとても気持ちよく、体調も整ってきた実感があります。妊活が終わっても、これからもずっとケアしていきたいと思います」と語っています。
※効果には個人差があります。
本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
■症例提供サロン：Total Aroma Care Sweet Rose（茨城県つくばみらい市）
URL：http://sweetrose-salon.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352185/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352185/images/bodyimage2】
「もともとホットストーントリートメントを導入していましたが、リラクゼーション効果にとどまらない、より具体的なアプローチを提供したいと感じていました。ここまでの変化は、正直期待していませんでした。具体的な結果はすべて、お客様の身体の変化として表れてくるものだと実感しています。特に強く勧めなくても、リピーターになってくださいます」と中野氏は語ります。
バザルト(R)をまだ知らない方へ、こう伝えています。「優しい圧のトリートメントなので、翌日の揉み返しや違和感もありません。妊活・マタニティ・産後ケアはもちろん、更年期のケアまで、女性のライフステージ全般に寄り添えるトリートメントです。まずはご自身でその心地よさを感じていただけたら嬉しいです」
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)は、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、また婦人科領域への有用性を検証した学術論文の発表を通じて、常にエビデンスを重視しながら全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、不妊治療中のホルモン数値安定というデリケートなテーマにおいて、バザルト(R)の遠赤外線による体表温度管理の安全性と、身体全体のコンディションを整える複合アプローチの可能性を示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。累計8,000名超のセラピストを育成し、2,700店舗以上のサロンに導入されているバザルト(R)は、セラピストの身体的負担を最小限に抑えながら、お客様に高い満足度を提供し続けるトリートメント技術です。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、婦人科領域への有用性を検証した学術論文を学術誌『医学と薬学 Vol.78 No.8』に発表しているバザルト(R)。この度、茨城県つくばみらい市のサロン「Total Aroma Care Sweet Rose」より、そのエビデンスを裏付ける妊活ケースが報告されました。
対象となったのは、不妊治療中の女性です。体外受精を7回経験しながらもホルモン数値がなかなか安定せず、担当医から転院を勧められていました。しかし通い慣れた今の病院でもう一度チャレンジしたいという気持ちを胸に、同サロンへご来店されました。
施術はバザルト(R)妊活コース（ボディ＆バザルトベッド）を5月末より月2～3回のペースで継続。バザルト(R)の遠赤外線アプローチは、ほかの温活施術とは違い、負担のない温度で体が自ら熱を生み出す仕組みです。不妊治療中のデリケートな時期においても、体表温度のコンディションを整えながら安全に施術を重ねることができます。
7月まで継続するなかで、生理周期の安定・経血量の整い・生理痛などの不調の軽減といった変化が実感されるように。施術期間中には担当医からも「ホルモン数値が安定してきた」という言葉があったとのことで、8月には妊娠のご報告を頂きました。
お客様は「数値として結果が表れたことで、すごく安心しました。半ば諦めかけて後ろ向きになっていたのですが、前向きな気持ちを取り戻すことができました。施術自体もとても気持ちよく、体調も整ってきた実感があります。妊活が終わっても、これからもずっとケアしていきたいと思います」と語っています。
※効果には個人差があります。
本施術はリラクゼーションを目的としたものであり、医療行為ではありません。体調管理については医師にご相談ください。
■症例提供サロン：Total Aroma Care Sweet Rose（茨城県つくばみらい市）
URL：http://sweetrose-salon.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352185/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352185/images/bodyimage2】
「もともとホットストーントリートメントを導入していましたが、リラクゼーション効果にとどまらない、より具体的なアプローチを提供したいと感じていました。ここまでの変化は、正直期待していませんでした。具体的な結果はすべて、お客様の身体の変化として表れてくるものだと実感しています。特に強く勧めなくても、リピーターになってくださいます」と中野氏は語ります。
バザルト(R)をまだ知らない方へ、こう伝えています。「優しい圧のトリートメントなので、翌日の揉み返しや違和感もありません。妊活・マタニティ・産後ケアはもちろん、更年期のケアまで、女性のライフステージ全般に寄り添えるトリートメントです。まずはご自身でその心地よさを感じていただけたら嬉しいです」
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)は、婦人科医推奨を受けたトリートメント技術として、また婦人科領域への有用性を検証した学術論文の発表を通じて、常にエビデンスを重視しながら全国のサロン現場で信頼と実績を積み重ねてきました。今回の症例は、不妊治療中のホルモン数値安定というデリケートなテーマにおいて、バザルト(R)の遠赤外線による体表温度管理の安全性と、身体全体のコンディションを整える複合アプローチの可能性を示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。累計8,000名超のセラピストを育成し、2,700店舗以上のサロンに導入されているバザルト(R)は、セラピストの身体的負担を最小限に抑えながら、お客様に高い満足度を提供し続けるトリートメント技術です。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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