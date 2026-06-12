テレビ番組でプロレスラーを上回る体力測定を記録――35年アクション一筋、パワー系アクション俳優・大東賢が体現する真のアクション
映画やドラマの世界で35年以上にわたりアクションを追求してきたパワー系アクション俳優・大東賢。その魅力は単なる演技力だけではなく、実際の身体能力と長年の経験に裏付けられた「真のアクション」にある。
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持ち、武道経験も豊富。長年にわたり鍛え上げた肉体と技術を武器に、独自の「パワー系アクション」を確立してきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352101/images/bodyimage1】
過去に出演したテレビ番組では、プロレスラーと共演した体力測定企画で高い身体能力を発揮。そのパフォーマンスは視聴者や共演者に強い印象を残し、「本物の力を持つアクション俳優」として注目を集めた。
近年の映像作品では、派手な演出だけに頼らず、実際の力強さや説得力を感じさせる「効かせるアクション」を追求。画面越しにも伝わる迫力は、多くのアクションファンから高い評価を得ている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352101/images/bodyimage2】
また、アクション俳優・大東賢は香港映画界のレジェンド・倉田保昭主演映画「夢物語（不思議の国のドラゴン）」に出演。アジアを代表するアクションスターであるサモ・ハン・キンポーとの共演も果たし、その存在感を示している。
アクション俳優という言葉が広く使われる時代だからこそ、本当に求められるのは観る者を納得させる説得力である。
35年アクション一筋。
鍛え抜かれた身体、豊富な経験、そして独自のパワー系アクション。
アクション俳優・大東賢はこれからも「真のアクション俳優」として、迫力あるアクションを追求し続ける。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352101/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352101/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352101/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
アクション俳優・大東賢は元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持ち、武道経験も豊富。長年にわたり鍛え上げた肉体と技術を武器に、独自の「パワー系アクション」を確立してきた。
過去に出演したテレビ番組では、プロレスラーと共演した体力測定企画で高い身体能力を発揮。そのパフォーマンスは視聴者や共演者に強い印象を残し、「本物の力を持つアクション俳優」として注目を集めた。
近年の映像作品では、派手な演出だけに頼らず、実際の力強さや説得力を感じさせる「効かせるアクション」を追求。画面越しにも伝わる迫力は、多くのアクションファンから高い評価を得ている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352101/images/bodyimage2】
また、アクション俳優・大東賢は香港映画界のレジェンド・倉田保昭主演映画「夢物語（不思議の国のドラゴン）」に出演。アジアを代表するアクションスターであるサモ・ハン・キンポーとの共演も果たし、その存在感を示している。
アクション俳優という言葉が広く使われる時代だからこそ、本当に求められるのは観る者を納得させる説得力である。
35年アクション一筋。
鍛え抜かれた身体、豊富な経験、そして独自のパワー系アクション。
アクション俳優・大東賢はこれからも「真のアクション俳優」として、迫力あるアクションを追求し続ける。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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