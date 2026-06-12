あの感動を再び！(旧)ぱしふぃっく びいなすが 「イースタン・ビーナス」として待望の復活 懐かしの船内で味わう、新感覚の韓国スタイルクルーズ。 日本発着クルーズの取り扱いを開始
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、かつて日本発着クルーズの人気客船として親しまれた（旧）ぱしふぃっく びいなすが、韓国の船会社の元、新たに「イースタン・ビーナス」として再デビューしたことを受け、日本発着クルーズの取り扱いを本日より開始いたしました。
（旧）ぱしふぃっく びいなすは、日本船籍として20年以上にわたり日本各地を巡り、多くのクルーズファンに親しまれながら2023年1月に勇退した客船です。現在は韓国のドゥウォン商船（イースタンクルーズ）が運航し、かつてのアットホームな雰囲気を残しながら、韓国の食や文化、エンターテインメントを取り入れた新しいクルーズとして生まれ変わりました。
■「ぱしふぃっく びいなす」の面影を残す船内空間
イースタン・ビーナスは、船内の基本構造や客室、吹き抜けのアトリウムなど、「ぱしふぃっく びいなす」時代の面影を色濃く残しています。かつて乗船されたお客様にとっては懐かしさを感じられる空間でありながら、新たなサービスやコンテンツが加わり、新旧の魅力が融合した船旅をお楽しみいただけます。
「もう一度乗りたい」と願っていたファンの皆様にとっても、待望の復活となります。
■船上で楽しむ本場の韓国カルチャー
イースタン・ビーナスでは、本場韓国の食や文化を船上で楽しめることも大きな魅力です。
韓国スタイルの料理や韓国ならではのエンターテインメントに加え、免税ショッピングなどもお楽しみいただけます。船内にいながら韓国旅行気分を味わうことができ、寄港地観光だけでなく、船上で過ごす時間そのものも旅の魅力となっています。
■中型船ならではのアットホームな船旅
イースタン・ビーナスは総トン数26,594トン、乗客定員約700名の中型客船です。大型船にはない落ち着いた雰囲気と、乗客一人ひとりとの距離が近いアットホームな船旅が魅力です。
船内にはレストラン、グランドパフォーマンスホール、プール、ジャグジー、フィットネスセンター、免税店、展望ラウンジなどを備え、快適にお過ごしいただけます。
■日本語対応で初めての外国船クルーズでも安心
今回販売する日本発着特別コースでは、日本語の船内新聞やメニュー、船内放送をご用意しています。
さらに日本語対応可能なスタッフも乗船予定のため、外国船クルーズが初めてのお客様にも安心してご参加いただけます。
■おすすめコース
イースタンビーナスで航く 博多・釜山ショートクルーズ 3泊4日（広島発・下関着）
出発日：2026年8月21日～24日 旅行代金：149,000円～379,000円
広島・博多・釜山・下関を巡るショートクルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/EST/CO__EST_ESTBN_3N_HIJ_114044.html
イースタンビーナスで航く 長崎・釜山ショートクルーズ 3泊4日（熊本八代発・博多着）
出発日：2026年9月11日～14日 旅行代金：143,000円～398,000円
熊本八代・長崎・釜山・博多を巡るショートクルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/EST/CO__EST_ESTBN_3N__114047.html
■今後の展開
ベストワンクルーズでは、日本発着クルーズに加え、海外客船を活用した新たなクルーズ商品の拡充を進めております。今後も多様な船旅の魅力を発信し、より多くのお客様にクルーズ旅行をお楽しみいただける機会を提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352240/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
株式会社ベストワンドットコムはクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
（旧）ぱしふぃっく びいなすは、日本船籍として20年以上にわたり日本各地を巡り、多くのクルーズファンに親しまれながら2023年1月に勇退した客船です。現在は韓国のドゥウォン商船（イースタンクルーズ）が運航し、かつてのアットホームな雰囲気を残しながら、韓国の食や文化、エンターテインメントを取り入れた新しいクルーズとして生まれ変わりました。
■「ぱしふぃっく びいなす」の面影を残す船内空間
イースタン・ビーナスは、船内の基本構造や客室、吹き抜けのアトリウムなど、「ぱしふぃっく びいなす」時代の面影を色濃く残しています。かつて乗船されたお客様にとっては懐かしさを感じられる空間でありながら、新たなサービスやコンテンツが加わり、新旧の魅力が融合した船旅をお楽しみいただけます。
「もう一度乗りたい」と願っていたファンの皆様にとっても、待望の復活となります。
■船上で楽しむ本場の韓国カルチャー
イースタン・ビーナスでは、本場韓国の食や文化を船上で楽しめることも大きな魅力です。
韓国スタイルの料理や韓国ならではのエンターテインメントに加え、免税ショッピングなどもお楽しみいただけます。船内にいながら韓国旅行気分を味わうことができ、寄港地観光だけでなく、船上で過ごす時間そのものも旅の魅力となっています。
■中型船ならではのアットホームな船旅
イースタン・ビーナスは総トン数26,594トン、乗客定員約700名の中型客船です。大型船にはない落ち着いた雰囲気と、乗客一人ひとりとの距離が近いアットホームな船旅が魅力です。
船内にはレストラン、グランドパフォーマンスホール、プール、ジャグジー、フィットネスセンター、免税店、展望ラウンジなどを備え、快適にお過ごしいただけます。
■日本語対応で初めての外国船クルーズでも安心
今回販売する日本発着特別コースでは、日本語の船内新聞やメニュー、船内放送をご用意しています。
さらに日本語対応可能なスタッフも乗船予定のため、外国船クルーズが初めてのお客様にも安心してご参加いただけます。
■おすすめコース
イースタンビーナスで航く 博多・釜山ショートクルーズ 3泊4日（広島発・下関着）
出発日：2026年8月21日～24日 旅行代金：149,000円～379,000円
広島・博多・釜山・下関を巡るショートクルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/EST/CO__EST_ESTBN_3N_HIJ_114044.html
イースタンビーナスで航く 長崎・釜山ショートクルーズ 3泊4日（熊本八代発・博多着）
出発日：2026年9月11日～14日 旅行代金：143,000円～398,000円
熊本八代・長崎・釜山・博多を巡るショートクルーズです。
https://www.best1cruise.com/B/EST/CO__EST_ESTBN_3N__114047.html
■今後の展開
ベストワンクルーズでは、日本発着クルーズに加え、海外客船を活用した新たなクルーズ商品の拡充を進めております。今後も多様な船旅の魅力を発信し、より多くのお客様にクルーズ旅行をお楽しみいただける機会を提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352240/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
株式会社ベストワンドットコムはクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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