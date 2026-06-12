【FRONTIER】業界初※、半固体バッテリーを搭載した10.1型2in1タブレット「FRT300P」が新登場 ～安全性に配慮した半固体リチウムイオンポリマーバッテリー搭載～

【FRONTIER】業界初※、半固体バッテリーを搭載した10.1型2in1タブレット「FRT300P」が新登場 ～安全性に配慮した半固体リチウムイオンポリマーバッテリー搭載～