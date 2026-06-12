ミディアム路面からハード路面まで幅広くカバーするモトクロス競技用タイヤ DUNLOP「GEOMAX MX54」新発売

発行:2026年6月12日

ミディアム路面からハード路面まで幅広くカバーする

モトクロス競技用タイヤDUNLOP「GEOMAX MX54」新発売



DUNLOP （社名：住友ゴム工業（株）、社長：國安恭彰）は、モトクロス競技専用タイヤDUNLOP(ダンロップ)「GEOMAX MX54(ジオマックス エムエックスゴウヨン)」を2026年7月1日から順次発売します。発売サイズはフロント6サイズ、リア11サイズで価格はオープン価格です。

「GEOMAX MX54」は、初心者からエキスパートまでの幅広いユーザーがより長く走行を楽しめるミディアムハード路面用モトクロスタイヤです。グリップと耐久性のバランスで定評のある当社従来品から走行性能を全体的にレベルアップしつつ、適応路面をワイドレンジ化。ハードな路面でも優れたグリップと耐久性を発揮します。

■主な特徴と代表的な採用技術

パターン変更によりミディアム路面からハード路面までのワイドレンジ化

○パターン配列変更によるワイドレンジ化と走行性能向上

ランド比を増やしてハード路面に対応しつつ、ブロック数を減らし隣り合うブロックとの間隔を広げ、ソフト路面でのグリップを確保したことで幅広い路面レンジでグリップを発揮します。

○PCBT ADVANCEDによりグリップ性能と接地感の向上を実現

PCBTの回転方向のエッジ量を増やすことで、旋回中のグリップを向上させるとともに、PCBT形状を貫通形状にすることにより、ブロックが路面に当たった時のブロック表面のしなり量を増やし、接地感を向上させました。

■発売サイズ

▷DUNLOP二輪タイヤ公式サイト

https://dunlop-motorcycletyres.com/

<商品・イベントに関するお問い合わせ先>

タイヤお客様相談室 TEL:0120-39-2788