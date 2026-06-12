iOS/macOSの両方で″知りたい″ をまとめて検索。ロゴヴィスタ辞典アプリ「辞典セット」のご紹介
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iOS/macOS版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「辞典セット」アプリをご紹介いたします。
◆研究社 英語大辞典セット
本格的な英語学習や翻訳実務に最適
一般語はもとよりIT・マルチメディア・通信・経済・ビジネス・医療・バイオテクノロジー・環境問題など最先端の分野の専門語や百科的情報も積極的に取り入れた『研究社 新英和大辞典第6版 』、専門用語、流行語、和製英語表現、地名・人名・組織名、各種タイトル、日本の文物まで、 あらゆる分野の日本語の語彙を取り込んで英訳を付した『研究社 新和英大辞典第5版 』、重要英単語 16,000 語の活用方法を、約 380,000 もの用例でまとめた、英文を「書くための」辞典『新編英和活用大辞典』を収録しています。英語学習や翻訳実務に最適な辞典セットです。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/27.html
◆南山堂医学辞典セット
『南山堂医学英和大辞典12版』と『南山堂医学大辞典20版』のセットです！
『南山堂医学辞典セット』は、医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典「南山堂医学英和大辞典第12版」と、日本人の手による初の本格的な医学専門辞典として1954年に発刊され、以来60年以上にわたり医学・医療関係者に広く信頼を得る、わが国で最も定評のある総合医学辞典「南山堂医学大辞典第20版 」をセットにした辞典です。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/m/4.html
◆医学プレミアム辞典セット2
医学関係者のご要望にお応えしたプレミアムセット！
医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典「南山堂 医学英和大辞典第12版」、わが国で最も定評のある総合医学辞典「南山堂医学大辞典第20版」、現代英語の語彙・用法を的確に反映し、口語・俗語から多様な分野の専門語まで幅広く採録している「リーダーズ英和辞典 第3版」、国語辞典としてだけでなく百科事典としても使える「広辞苑第七版」、をセットにした製品です 。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/a/6.html
◆日本語表現辞典セット
語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かに！
一般の国語辞典ではなかなか引くことができないコロケーション（語と語の慣用的な結びつき）に着眼した 画期的な日本語辞典『研究社 日本語コロケーション辞典』、日常の〈話し言葉〉や〈慣用句〉を理解して使いこなすための辞典『研究社 日本語口語表現辞典 第2版』、意味の類似に従って言葉を分類した最強の「言葉探し」辞典『日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版』を収録しています。語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かにする辞典をセットにした製品です。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/a/8.html
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
インストール手順については、下記をご確認ください。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/how/howto.html
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
iOS/macOS版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「辞典セット」アプリをご紹介いたします。
本格的な英語学習や翻訳実務に最適
一般語はもとよりIT・マルチメディア・通信・経済・ビジネス・医療・バイオテクノロジー・環境問題など最先端の分野の専門語や百科的情報も積極的に取り入れた『研究社 新英和大辞典第6版 』、専門用語、流行語、和製英語表現、地名・人名・組織名、各種タイトル、日本の文物まで、 あらゆる分野の日本語の語彙を取り込んで英訳を付した『研究社 新和英大辞典第5版 』、重要英単語 16,000 語の活用方法を、約 380,000 もの用例でまとめた、英文を「書くための」辞典『新編英和活用大辞典』を収録しています。英語学習や翻訳実務に最適な辞典セットです。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/27.html
◆南山堂医学辞典セット
『南山堂医学英和大辞典12版』と『南山堂医学大辞典20版』のセットです！
『南山堂医学辞典セット』は、医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典「南山堂医学英和大辞典第12版」と、日本人の手による初の本格的な医学専門辞典として1954年に発刊され、以来60年以上にわたり医学・医療関係者に広く信頼を得る、わが国で最も定評のある総合医学辞典「南山堂医学大辞典第20版 」をセットにした辞典です。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/m/4.html
◆医学プレミアム辞典セット2
医学関係者のご要望にお応えしたプレミアムセット！
医療従事者から翻訳家まで多くの読者をもつ医学専門辞典「南山堂 医学英和大辞典第12版」、わが国で最も定評のある総合医学辞典「南山堂医学大辞典第20版」、現代英語の語彙・用法を的確に反映し、口語・俗語から多様な分野の専門語まで幅広く採録している「リーダーズ英和辞典 第3版」、国語辞典としてだけでなく百科事典としても使える「広辞苑第七版」、をセットにした製品です 。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/a/6.html
◆日本語表現辞典セット
語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かに！
一般の国語辞典ではなかなか引くことができないコロケーション（語と語の慣用的な結びつき）に着眼した 画期的な日本語辞典『研究社 日本語コロケーション辞典』、日常の〈話し言葉〉や〈慣用句〉を理解して使いこなすための辞典『研究社 日本語口語表現辞典 第2版』、意味の類似に従って言葉を分類した最強の「言葉探し」辞典『日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版』を収録しています。語彙や知識を増やし言葉の表現を豊かにする辞典をセットにした製品です。
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※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
インストール手順については、下記をご確認ください。
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