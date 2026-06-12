有限会社ロッドは、白井貴子のライフワークの一つとなっている「PEACE MAN CAMP」を昨年に続き2026年7月18日(土)・19日(日)の2日間、長野県小谷村にて開催いたします。









本イベントは、初日18日スキーロッジのオーナーでかつて白井貴子のレコーディングエンジニアだったジュリアンと幼い頃からビートルズを聴いて育ち2年間ロンドンに暮らしたこともある白井貴子とのコラボDAY。

英国での幼い日々を再現するべく奮闘するジュリアン手作りの縁日。

スキーロッジ「椛」では白井貴子ミニライブ。同時に地元食材満載のフードトラックも英国式！イングランドのお馴染みラガービールも登場！

毎年、全国から駆けつける白井貴子ファンの皆さんはもちろん、長野～小谷村地域の皆さんと長野大好きな海外の皆さんの交流の場として開催される英国式夏祭りです。

2日目19日は朝9時から日本の伝統文化を象徴する茅葺屋根を守るために欠かせない「茅」が育つ、見事な風景が広がる「茅場(かやば)」にて「小谷屋根」の松澤親方のご指導のもと下草刈り～茅場保全体験のワークショップ開催。

近年、全国的に茅葺き屋根を維持するための茅場が減少、担い手不足も課題とのこと。

小谷村の豊かな自然と伝統文化を将来にわたって、継承してゆくため、音楽を楽しみながら実際に自然に触れ、学び、海外のことも知り、小谷村の素晴らしい自然と食材をいただく贅沢な2日間。

地域の皆さまも気軽にご参加ください。小谷村を愛する皆さんとの幸せを育む交流の場になれば幸いです。ライブだけ、または、翌日の茅場保全活動だけの参加も可能です。





白井貴子公式Webサイト： https://takako-shirai.jp/









■イベント概要

イベント名： PEACE MAN CAMP in 小谷村 vol.4

日時・会場： 2026年7月18日(土)・7月19日(日)2日間開催





▼1日目

2026年7月18日(土)13:00受付、14:00～ライブ

イングリッシュ・サマーフェイト＆アンプラグド・ライブ

＊イングリッシュ・サマーフェイト(イギリス式夏祭り、フードトラック出店等有り)

会場 ： 長野県北安曇郡小谷村 ブティックロッジ「椛(Momiji)」

参加費： 5,500円(税込)ライブ＆ウェルカムドリンク(1杯)

小谷村の皆さんは3,000円(税込)(当日受付)

※イギリス式夏祭り：参加無料、フードトラックはお店ごとにお会計

ENGLISH SUMMER FETE





▼2日目

2026年7月19日(日)午前中

茅場保全活動(下草刈りボランティア)

会場 ： 長野県小谷村 茅場

参加費： 2,000円(税込) ＊茅場保全のため

茅場の保全活動





主催 ： 有限会社ロッド

後援 ： 小谷村

詳細＆お申込： どなたでも参加可能

申込URL ： https://peacemancampotari4.peatix.com/









■お問い合わせ先

rod.funclubheart@gmail.com









＜白井貴子プロフィール＞

1984年「Chance!」のヒットを機に「渋谷ライブイン 10days」「新宿厚生年金5DAYs」「西武球場ライブ」を成功させ「ロックの女王」と呼ばれ、女性ロックの先駆者的存在となる。2016年、フォーククルセダーズの北山修氏から「次世代に北山作品を歌い継ぐ歌手」に抜擢され、北山氏との共作の新作3曲を含むアルバム『涙河』リリース。2022年「NEXT GATE 2022」初配信。2023年、長年難病の母を介護し、看取り～葬儀までを家で執り行った体験を綴った初執筆本「ありがとう Mama」を出版。楽曲「Mama」とMVも配信。以降、毎年白井貴子の母の故郷、大阪府豊中市にて「ありがとう Mama」イベントを日本民家集落博物館にて4回継続開催。2023年11月1日に1985年に発表した白井貴子＆THE CRAZY BOYSのアルバム『FLOWER POWER』のアナログレコードを復刻リリース。2026年1月7日に1986年発表のアルバム『Raspberry Kick』をボーナストラック7曲収録し復刻リリース。2026年11月1日デビュー45周年を迎え、2026年11月22日(日)大阪 松下IMPホールにて白井貴子＆THE CRAZY BOYSのライブ開催。90年代の楽曲も次々配信スタート！神奈川県環境大使・GREEN EXPO 2027応援団長。フェリス女学院大学 客員教授就任。





白井貴子





【会社概要】

商号 ： 有限会社ロッド

代表者 ： 本田 清巳

所在地 ： 神奈川県横浜市西区高島2丁目11番2号2F

事業内容： アーティストマネジメント・音楽制作・企画制作会社