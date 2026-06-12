株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役社長：平山公通)は世代を超えて愛されるアーティスト・水森亜土と、『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」演出：松任谷正隆』とのコラボレーションによるオリジナルツアーグッズを展開いたします。





ツアーKV





ツアーグッズは、2026年6月20日(土)よりスタートするツアー各会場にて販売されるほか、オンラインショップでもお買い求めいただけます。

本企画は、水森亜土のファンであるJUJUさんご本人のオファーにより実現したものです。水森亜土イラストの選定・グッズデザインにはJUJUさん自身も携わり、2026年3月18日に発売された洋楽カヴァーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』の世界観と、水森亜土のイラストが調和し、コラボならではの特別感のあるラインナップに仕上がりました。





“純喫茶”をテーマにしたどこか懐かしい世界観の中に、水森亜土のイラストならではの“カワイイ”が加わることで、本ツアーをより一層楽しめるコレクションとなっています。





ツアーグッズラインナップ





■商品ラインナップ

・純喫茶JUJU×亜土ちゃんTシャツ

亜土ちゃんとの夢のコラボは純喫茶だからこそ！夢の1枚です！！





・純喫茶JUJU×亜土ちゃんハンドタオル(A)

すべての亜土ちゃんラバーのためのこのハンドタオル。くぅぅー！





・純喫茶JUJU×亜土ちゃんハンドタオル(B)

すべての亜土ちゃんラバーのためのハンドタオルその2。むむー！





・純喫茶JUJU×亜土ちゃんメモ帳

ちょっとしたメモも、人に言えない想いもここに書けば素敵です。





・純喫茶JUJU×亜土ちゃんアクリルキーホルダー(A)

亜土ちゃんラバー、アクリルラバーに捧ぐ！！プックリも好き！！





・純喫茶JUJU×亜土ちゃんアクリルキーホルダー(B)

絵柄を1つになんて絞れないってことで2パターン。可愛いわぁ...









■販売について

ツアーグッズは各公演会場のほか、オンラインショップでも販売いたします。

また、公演当日のチケットをお持ちでない方もグッズの購入が可能です。





オンラインショップはこちら： https://acqua-store.jp/pages/juju









■ツアー詳細

https://www.jujunyc.net/jikan-ryoko/









■JUJUとは

2004年メジャーデビュー。

18歳で単身渡ったNew Yorkで、JAZZ / HIP HOP / CLUB MUSIC / SOULなど、様々な音楽カルチャーに触れてシンガーとしてのキャリアをスタートする。

「奇跡を望むなら...」「やさしさで溢れるように」など数多くのヒット曲をリリースしながら、邦楽カヴァー・アルバム『Request』シリーズやジャズ・アルバム『DELICIOUS』シリーズなど、歌で“物語”を伝える歌手として、ジャンル・洋邦・世代を超えて名曲を歌い継ぐライフワークも注目を集める。

2007年から毎年欠かすことなく全国規模のライヴツアーを開催し、デビュー20周年の2024年には東京ドーム公演、全国アリーナツアーも成功。

BLUE NOTE TOKYOでのJAZZ LIVEは15年連続開催中と、そのライヴ表現力も幅広い。

2026年3月18日(水)に、Request Coverシリーズ最新作、松任谷正隆をプロデューサーに迎えた洋楽カヴァーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』をリリース。

6月～10月にはアルバムを携えての全国ホールツアー『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」演出：松任谷正隆』も開催する。





JUJU公式サイト： https://www.jujunyc.net/









■水森亜土とは

東京・日本橋生まれ。高校卒業後、ハワイに遊学。アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。





水森亜土









【水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」関連URL】

ADO MIZUMORI WORLD 公式サイト： http://www.adomizumori.jp

公式Instagram ： @adomizumori

公式X(旧Twitter) ： @adomizumorijp









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