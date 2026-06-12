ゲームダンジョン事務局は、インディゲーム展示会「大阪ゲームダンジョン2」を2026年12月26日(土)に大阪・堺筋本町のマイドームおおさかで開催します。本イベントでは、個人・学生・同人サークル・小規模チームなどによる自作デジタルゲームの試遊展示を行います。一般出展の申込受付は、2026年6月26日(金)20時から開始します。

「大阪ゲームダンジョン2」ホームページ： https://tokyogamedungeon.com/


大阪ゲームダンジョン2　キービジュアル


◆大阪ゲームダンジョン2の主なポイント

・会場は「マイドームおおさか」3階 展示ホール(E・F)。会場面積は前回の1.9倍

・一般出展は160枠。出展枠数は前回の1.5倍

・出展申込は2026年6月26日(金)20時から開始

・出展料は8,500円(税込)。申込は先着順、作品審査なし



◆大阪ゲームダンジョン2　概要

開催日時　　： 2026年12月26日(土)12:00 - 17:00

会場　　　　： マイドームおおさか　3階 展示ホール(E・F)

　　　　　　　 〒540-0029　大阪市中央区本町橋2番5号

会場アクセス： ・Osaka Metro 堺筋線・中央線「堺筋本町」駅から徒歩6分

　　　　　　　 ・Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅から徒歩7分

　　　　　　　 ・京阪電車「天満橋」駅から徒歩約10分

　　　　　　　 https://www.mydome.jp/organizer/access/

出展　　　　： ●一般出展

　　　　　　　 一般出展は、作品発表の機会が限られる個人、学生、

　　　　　　　 同人サークル、小規模な開発チームなどが、

　　　　　　　 自作のデジタルゲームを試遊展示するための枠です

　　　　　　　 ・枠数…160枠

　　　　　　　 ・出展料…8,500円(税込)

　　　　　　　 ・申込開始…2026年6月26日(金)20時から

　　　　　　　 ・募集形式…先着順、作品審査なし

　　　　　　　 ・出展の条件や出展申込の流れなど詳細は

　　　　　　　 「大阪ゲームダンジョン2出展規約」をご確認ください

　　　　　　　 https://tokyogamedungeon.notion.site/2-21d4f6311c848048a59def44b63dad1a

　　　　　　　 ＜提供内容＞

　　　　　　　 ・展示机　幅180 × 奥行90cm(180×45cmの机を2台並べて配置)

　　　　　　　 ・椅子　2脚

　　　　　　　 ・出展者用入場チケット　2枚

　　　　　　　 ・電源　150Wまで

　　　　　　　 ●企業出展・協賛

　　　　　　　 企業向けの出展枠や協賛プランも別途ご用意しています

　　　　　　　 以下のメールよりお問い合わせください

　　　　　　　 info@tokyogamedungeon.com

入場チケット： 販売開始　2026年11月下旬

　　　　　　　 一般チケット　1,000円(税込)

　　　　　　　 ビジネスチケット　2,000円(税込)

　　　　　　　 ※18歳以下は終日無料、

　　　　　　　 小学生以下は保護者の付き添いが必要です

　　　　　　　 ※16:00以降の入場は無料

イベントHP　： https://tokyogamedungeon.com/



◆大阪ゲームダンジョン2　イベントロゴ

大阪ゲームダンジョン2　ロゴ


◆大阪ゲームダンジョン2　キービジュアル

大阪ゲームダンジョン2　キービジュアル(ロゴなし)


◆大阪ゲームダンジョン2　会場マップ

会場マップ

※会場レイアウトは若干変更する場合があります


◆大阪ゲームダンジョン2　会場写真

◯マイドームおおさか　3階 展示ホール(E・F)　ホール内

会場写真(ホール内) 1


会場写真(ホール内) 2