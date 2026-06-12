インディゲーム展示会「大阪ゲームダンジョン2」 前回より規模拡大し12月26日開催、6月26日から出展申込開始
ゲームダンジョン事務局は、インディゲーム展示会「大阪ゲームダンジョン2」を2026年12月26日(土)に大阪・堺筋本町のマイドームおおさかで開催します。本イベントでは、個人・学生・同人サークル・小規模チームなどによる自作デジタルゲームの試遊展示を行います。一般出展の申込受付は、2026年6月26日(金)20時から開始します。
「大阪ゲームダンジョン2」ホームページ： https://tokyogamedungeon.com/
大阪ゲームダンジョン2 キービジュアル
◆大阪ゲームダンジョン2の主なポイント
・会場は「マイドームおおさか」3階 展示ホール(E・F)。会場面積は前回の1.9倍
・一般出展は160枠。出展枠数は前回の1.5倍
・出展申込は2026年6月26日(金)20時から開始
・出展料は8,500円(税込)。申込は先着順、作品審査なし
◆大阪ゲームダンジョン2 概要
開催日時 ： 2026年12月26日(土)12:00 - 17:00
会場 ： マイドームおおさか 3階 展示ホール(E・F)
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号
会場アクセス： ・Osaka Metro 堺筋線・中央線「堺筋本町」駅から徒歩6分
・Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅から徒歩7分
・京阪電車「天満橋」駅から徒歩約10分
https://www.mydome.jp/organizer/access/
出展 ： ●一般出展
一般出展は、作品発表の機会が限られる個人、学生、
同人サークル、小規模な開発チームなどが、
自作のデジタルゲームを試遊展示するための枠です
・枠数…160枠
・出展料…8,500円(税込)
・申込開始…2026年6月26日(金)20時から
・募集形式…先着順、作品審査なし
・出展の条件や出展申込の流れなど詳細は
「大阪ゲームダンジョン2出展規約」をご確認ください
https://tokyogamedungeon.notion.site/2-21d4f6311c848048a59def44b63dad1a
＜提供内容＞
・展示机 幅180 × 奥行90cm(180×45cmの机を2台並べて配置)
・椅子 2脚
・出展者用入場チケット 2枚
・電源 150Wまで
●企業出展・協賛
企業向けの出展枠や協賛プランも別途ご用意しています
以下のメールよりお問い合わせください
info@tokyogamedungeon.com
入場チケット： 販売開始 2026年11月下旬
一般チケット 1,000円(税込)
ビジネスチケット 2,000円(税込)
※18歳以下は終日無料、
小学生以下は保護者の付き添いが必要です
※16:00以降の入場は無料
イベントHP ： https://tokyogamedungeon.com/
◆大阪ゲームダンジョン2 イベントロゴ
大阪ゲームダンジョン2 ロゴ
◆大阪ゲームダンジョン2 キービジュアル
大阪ゲームダンジョン2 キービジュアル(ロゴなし)
◆大阪ゲームダンジョン2 会場マップ
会場マップ
※会場レイアウトは若干変更する場合があります
◆大阪ゲームダンジョン2 会場写真
◯マイドームおおさか 3階 展示ホール(E・F) ホール内
会場写真(ホール内) 1
会場写真(ホール内) 2